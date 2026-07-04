Amazon Prime Day Sale 2026: రూ. 50,000 లోపు లభించే బెస్ట్ లాప్టాప్లు ఇవే.!
Amazon Prime Day Sale 2026: అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్ సమయంలో బ్రాండ్లు హైలైట్ చేసే ప్రాసెసర్లు, ర్యామ్ (RAM), ఎస్ఎస్డీ (SSD) స్టోరేజ్,
Amazon Prime Day Sale 2026: అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్ సమయంలో బ్రాండ్లు హైలైట్ చేసే ప్రాసెసర్లు, ర్యామ్ (RAM), ఎస్ఎస్డీ (SSD) స్టోరేజ్, బ్యాటరీ లైఫ్, డిస్ప్లే క్వాలిటీ, ఏఐ (AI) ఫీచర్లు , బండిల్డ్ సాఫ్ట్వేర్లను చూసి సరైన లాప్టాప్ ఎంచుకోవడం కాస్త గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. అయితే, సరైన లాప్టాప్ అనేది ఎల్లప్పుడూ మన అసలు అవసరాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు విద్యార్థులకైతే తేలికగా ఉండే డిజైన్, మంచి వెబ్క్యామ్, అసైన్మెంట్లు , ఆన్లైన్ క్లాసుల కోసం ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ అవసరమవుతాయి. అదే ఆఫీస్ వినియోగదారులకైతే కీబోర్డ్ కంఫర్ట్, ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు (Multitasking) చేసుకునే పర్ఫార్మెన్స్, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ , నమ్మకమైన సర్వీస్ సపోర్ట్ ముఖ్యం. మార్కెట్లో దొరికే చౌకైన ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత ల్యాప్టాప్లు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినప్పటికీ, చదువుకు , ఆఫీస్ పనులకు విండోస్ ల్యాప్టాప్లే పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ ప్రైమ్ డే సేల్లో ఏసర్, లెనోవో, డెల్, అసుస్ , హెచ్పీ బ్రాండ్ల నుండి రూ. 50,000 లోపు బెస్ట్ డీల్స్లో లభిస్తున్న టాప్ లాప్టాప్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
బడ్జెట్ ధరలో లభించే బెస్ట్ స్టూడెంట్ లాప్టాప్లు
తక్కువ బడ్జెట్లో విండోస్ 11 ఫీచర్తో పర్ఫెక్ట్ లాప్టాప్ కోరుకునే విద్యార్థులకు ఏసర్ ఆస్పైర్ 3 ఏఎమ్డీ రైజెన్ 3 (Acer Aspire 3 AMD Ryzen 3 5400U) ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. సేల్లో దీని ధర ₹49,990 నుండి తగ్గి కేవలం ₹42,590 కే లభిస్తోంది. ఇందులో బేసిక్ చదువులకు, రోజువారీ పనులకు సరిపోయే 8GB ర్యామ్, 512GB ఎస్ఎస్డీ స్టోరేజ్ , ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ఒకవేళ మరింత ఎక్కువ ర్యామ్ , హెవీ రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం చూస్తుంటే, మెటల్ బాడీతో వచ్చే ఏసర్ ఆస్పైర్ లైట్ రైజెన్ 3 (Acer Aspire Lite AMD Ryzen 3 5300U) మోడల్ ₹49,790 కే అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఉండే 16GB ర్యామ్ కారణంగా మల్టీటాస్కింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. రోజువారీ సాధారణ అవసరాల కోసం సరికొత్త రైజెన్ 3 ప్రొసెసర్తో పాటు ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే మెటల్ బాడీ గల ఏసర్ ఆస్పైర్ లైట్ (Ryzen 3 7330U) మోడల్ను కూడా ₹46,990 ధరతో సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఆఫీస్ పనులు , రోజువారీ మల్టీటాస్కింగ్ కోసం
ఆఫీస్ డాక్యుమెంట్లు, ఈమెయిళ్లు, స్ప్రెడ్షీట్లతో పాటు స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి డెల్ ఇన్స్పైరన్ 15 (Dell Inspiron 15 DC15250) చాలా ప్రాక్టికల్ ఛాయిస్. సేల్లో ఇది ₹46,390 ధరతో లభిస్తోంది. ఇందులో ఇంటెల్ కోర్ 3 ప్రొసెసర్, వేగవంతమైన డీడీఆర్5 (DDR5) ర్యామ్ , విండోస్ 11 తో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ బండిల్ వస్తుంది. దీనికి తోడు డెల్ అందించే ఆన్సైట్ వారంటీ (ఇంటికే వచ్చి సర్వీస్ చేయడం) అదనపు ప్లస్ పాయింట్. అలాగే అటు ఆఫీస్ వర్క్, ఇటు చదువుల కోసం ఒక ఆల్ రౌండర్ లాప్టాప్ కావాలనుకుంటే లెనోవో ఐడియాప్యాడ్ స్లిమ్ 3 (Lenovo IdeaPad Slim 3) బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇంటెల్ కోర్ i3 13వ జనరేషన్ ప్రొసెసర్, స్లిమ్ డిజైన్ , లేటెస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 2024 సాఫ్ట్వేర్తో వస్తున్న ఈ మోడల్ ₹46,380 కే అందుబాటులో ఉంది. ఒకేసారి ఎక్కువ అప్లికేషన్లు ఓపెన్ చేసి వాడే అలవాటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ఎఫ్హెచ్డీ (FHD) డిస్ప్లే గల అసుస్ వివోబుక్ 15 (ASUS Vivobook 15) మోడల్ ₹49,990 ధరలో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది.
ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ , వీడియో కాల్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా
ఆఫీస్ ప్రెజెంటేషన్లు, ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ లేదా రిమోట్ వర్క్ ఎక్కువగా చేసే వారికి హెచ్పీ 15 స్మార్ట్చాయిస్ (HP 15 Smartchoice Intel Core i3 13th Gen) అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ₹48,990 ఆఫర్ ధరతో లభిస్తున్న ఈ మోడల్లో ప్రైవసీ షట్టర్తో కూడిన ఫుల్ హెచ్డీ (FHD) వెబ్క్యామ్ అందించారు, ఇది మీ వీడియో కాల్స్ క్వాలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. దీనితో పాటు చీకటి వెలుతురులోనూ సులభంగా టైప్ చేసుకోవడానికి వీలుగా బ్యాక్లిట్ కీబోర్డ్, 512GB ఎస్ఎస్డీ స్టోరేజ్ , మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 2024 సాఫ్ట్వేర్ బండిల్ కూడా వస్తాయి.
కొనుగోలు చేసే ముందు గమనించాల్సిన విషయాలు
ఈ లాప్టాప్లన్నీ కస్టమర్ రేటింగ్స్, రివ్యూలు, బ్రాండ్ నమ్మకం , వాటి స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేయబడినవి. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన మోడల్ను ఆర్డర్ చేసే ముందు అమెజాన్లో లభించే బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (No Cost EMI) ఆప్షన్లను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా మరింత తక్కువ ధరకే వీటిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే కొనే ముందు సెల్లర్ వివరాలు, వారంటీ పాలసీ , డెలివరీ టైమ్లైన్ను కూడా సరిచూసుకోవడం మంచిది.