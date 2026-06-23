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Aadhaar App: 5 నెల‌ల్లో 3.1 కోట్ల డౌన్‌లోడ్లు.. కొత్త ఆధార్ యాప్‌లో అంత‌లా ఏముంద‌బ్బా.?

Aadhaar App: భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఆధార్ మొబైల్ యాప్ దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది.

Mokshith
Published on: 23 Jun 2026 12:05 PM IST
Aadhaar App
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Aadhaar App: 5 నెల‌ల్లో 3.1 కోట్ల డౌన్‌లోడ్లు.. కొత్త ఆధార్ యాప్‌లో అంత‌లా ఏముంద‌బ్బా.?

Aadhaar App: భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన కొత్త ఆధార్ మొబైల్ యాప్ దేశవ్యాప్తంగా వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతోంది. కేవలం ఐదు నెలల వ్యవధిలోనే ఈ యాప్‌ను 3.1 కోట్ల మందికి పైగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం విశేషం. ఇంత‌కీ యాప్‌లో ఉన్న ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఏంటంటే.?

5 నెలల్లోనే కోట్లాది డౌన్‌లోడ్లు

UIDAI విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, కొత్త ఆధార్ యాప్‌ను ఇప్పటికే 3.1 కోట్ల మందికి పైగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా దాదాపు 40 లక్షల మంది తమ మొబైల్ నంబర్లను ఆధార్‌తో అనుసంధానం చేసుకున్నారు. అలాగే సుమారు 8.5 లక్షల మంది చిరునామా మార్పులు లేదా అప్‌డేట్‌ల కోసం ఈ యాప్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది యాప్‌పై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణకు కారణమేంటి?

కొత్త ఆధార్ యాప్ ద్వారా అనేక సేవలను ఇంటి నుంచే పొందే అవకాశం ఉండటం ప్రజలను ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్, అడ్రస్ మార్పులు, ఆధార్ సేవలకు సంబంధించిన వివిధ సదుపాయాలు ఒకే యాప్‌లో అందుబాటులో ఉండటం పెద్ద ప్రయోజనంగా మారింది. అంతేకాకుండా QR కోడ్ ఆధారంగా సంప్రదింపు వివరాలను డిజిటల్ రూపంలో ఇతరులతో పంచుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీంతో ప్రత్యేకంగా విజిటింగ్ కార్డులు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతోంది.

mAadhaarతో పోలిస్తే కొత్త యాప్ ఎందుకు సురక్షితం?

గతంలో ఉపయోగించిన mAadhaar యాప్‌లో ధృవీకరణ సమయంలో వినియోగదారుల పూర్తి వ్యక్తిగత సమాచారం కనిపించేది. దీంతో గోప్యతపై కొన్ని ఆందోళనలు ఉండేవి. అయితే కొత్త ఆధార్ యాప్‌లో అవసరమైన సమాచారం మాత్రమే షేర్ అవుతుంది. దీంతో వ్యక్తిగత వివరాలు మరింత భద్రంగా ఉంటాయి. UIDAI ప్రకారం, ఈ యాప్ మరింత వేగవంతంగా, సురక్షితంగా, స్మార్ట్ డిజిటల్ అనుభవాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. అదనంగా QR కోడ్ ఆధారిత ఆధార్ షేరింగ్, హై-లెవల్ KYC వంటి ఆధునిక భద్రతా ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

కొత్త ఆధార్ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉన్న కీలక ఫీచర్లు

ఈ యాప్‌లో వినియోగదారులకు అనేక ఉపయోగకరమైన సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం ఒక క్లిక్‌తో బయోమెట్రిక్ లాక్ లేదా అన్‌లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఫేస్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా హాజరు ధృవీకరణ కూడా చేయవచ్చు. అలాగే ఆథెంటికేషన్ హిస్టరీని చూడడం, QR కోడ్ ఆధారంగా ఎడిట్ చేయగలిగే కాంటాక్ట్ కార్డ్‌ను ఉపయోగించడం వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. అదనంగా ఈ-ఆధార్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం, ఆధార్ సేవా కేంద్రాల్లో అపాయింట్‌మెంట్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా ఈ యాప్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది.

హోటళ్లు, ఆస్పత్రులు సహా అనేక రంగాల్లో ఉపయోగం

కొత్త ఆధార్ యాప్‌ను రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించారు. ఉదాహరణకు హోటల్‌లో చెక్-ఇన్ చేసే సమయంలో ఆధార్ కార్డు ఫోటోకాపీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా, హోటల్ QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేసి డిజిటల్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు. అలాగే ఆస్పత్రుల్లో చేరే సమయంలో, కార్యాలయాలు లేదా ఈవెంట్లలో ప్రవేశ అనుమతుల కోసం, సందర్శకుల నిర్వహణలో, గిగ్ వర్కర్లు, సేవా భాగస్వాముల గుర్తింపు ధృవీకరణలో కూడా ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది.

దీంతో ఆధార్ ఆధారిత సేవలు మరింత సులభంగా, వేగంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. మొత్తానికి, కొత్త ఆధార్ యాప్ వినియోగదారుల సౌలభ్యాన్ని, డేటా భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. అందుకే కేవలం ఐదు నెలల్లోనే కోట్లాది మంది దీనిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ఉపయోగిస్తున్నారు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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