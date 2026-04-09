8th Pay Commission Hike: రూ. 46,000 కు కనీస వేతనం? 8వ వేతన సంఘంతో పెరగనున్న జీతాలు, పెన్షన్లు

Home వ్యాపారం8th Pay Commission Hike: రూ. 46,000 కు కనీస వేతనం? 8వ వేతన సంఘంతో పెరగనున్న జీతాలు, పెన్షన్లు

8th Pay Commission Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం ద్వారా భారీ జీతాల పెంపు అందనుంది. ఏప్రిల్ 13న జరగనున్న జాతీయ మండలి ముసాయిదా కమిటీ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 9 April 2026 12:04 PM IST
X

8th Pay Commission Hike: కోట్లాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటు మరియు అమలు దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి జాతీయ మండలి ముసాయిదా కమిటీ (National Council Draft Committee) ఈనెల ఏప్రిల్ 13న సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. ఈ భేటీలో వేతన సవరణకు సంబంధించిన ముసాయిదా సిఫార్సులను ఖరారు చేయనున్నారు.

1.2 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం

సుమారు 50 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 70 లక్షల మంది పెన్షనర్లు.. వెరసి 1.2 కోట్ల మంది ఈ నిర్ణయం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ కమిటీ ప్రభుత్వం మరియు ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య వారధిగా పనిచేస్తూ, ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేతనాల పెంపుపై సిఫార్సులు చేయనుంది.

రూ. 46,000కు కనీస వేతనం?

జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, 8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే కనీస మూల వేతనం (Minimum Basic Pay) భారీగా పెరగనుంది.

జీతం: ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస వేతనాన్ని రూ. 46,000 కంటే ఎక్కువగా నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది.

పెన్షన్: పెన్షనర్ల కనీస పెన్షన్ రూ. 25,000 మార్కును దాటే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

కీలకమైన 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్'

వేతన పెంపును నిర్ణయించే ప్రధాన అంశం 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' (Fitment Factor). గత వేతన సంఘాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే:

6వ వేతన సంఘం: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.86 గా ఉండేది.

7వ వేతన సంఘం: ఇది 2.57 కి పెరిగింది (దీనివల్ల కనీస వేతనం రూ. 7,000 నుండి రూ. 18,000 కు పెరిగింది).

8వ వేతన సంఘం (ప్రతిపాదిత): ఈసారి ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.5 నుండి 2.86 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఒకవేళ 2.86 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఖరారైతే, పెన్షనర్ల కనీస పెన్షన్ ప్రస్తుత రూ. 9,000 నుండి ఏకంగా రూ. 25,740 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ప్రజల అభిప్రాయాలకు అవకాశం

కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఒక పోర్టల్‌ను ప్రారంభించి, ఈ వేతన సవరణపై ఉద్యోగులు మరియు ప్రజల అభిప్రాయాలను కోరింది. ఏప్రిల్ 13న జరగబోయే సమావేశం తర్వాత, 8వ వేతన సంఘంపై పూర్తి స్థాయి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. త్వరలోనే అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువడుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

8th Pay CommissionCentral Government EmployeesSalary Hike
Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X