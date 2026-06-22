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రూ. 50 వేల జీతం వ‌చ్చినా రూపాయి మిగ‌ల‌డం లేదా.? 50-30-20 ఫార్ములా ఫాలో అవ్వండి

SIP Investment: ప్రతి నెల జీతం వచ్చే ఉద్యోగుల్లో చాలా మందికి ఒకే సందేహం ఉంటుంది.

Mokshith
Published on: 22 Jun 2026 3:03 PM IST
SIP Investment
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రూ. 50 వేల జీతం వ‌చ్చినా రూపాయి మిగ‌ల‌డం లేదా.? 50-30-20 ఫార్ములా ఫాలో అవ్వండి

SIP Investment: ప్రతి నెల జీతం వచ్చే ఉద్యోగుల్లో చాలా మందికి ఒకే సందేహం ఉంటుంది. "భవిష్యత్తు కోసం ఎంత మొత్తాన్ని సేవ్ చేయాలి? ఎంత SIPలో పెట్టుబడి పెట్టాలి?" అని ఆలోచిస్తుంటారు. నెల‌కు రూ. 50 వేలు వ‌చ్చే వ్య‌క్తి డ‌బ్బుల‌ను ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

50-30-20 ఫార్ములా అంటే ఏంటి?

వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిర్వహణలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది అనుసరించే నియమం 50-30-20 ఫార్ములా. రూ. 50,000 జీతాన్ని ఈ విధంగా విభజించుకోవాలి. ఇందులో 50 శాతం అంటే రూ. 25,000ని ఇంటి అద్దె, కిరాణా, విద్యుత్ బిల్లు, పిల్లల చదువు, ప్రయాణ ఖర్చులు వంటి అవసరాలకు కేటాయించాలి.

30% అంటే రూ. 15 వేల‌ని వ్యక్తిగత అవసరాలు, ఇష్టాలైన షాపింగ్, బయట భోజనం, వినోదం, ట్రిప్స్, గాడ్జెట్లు వంటి ఖర్చులకు. 20 శాతం అంటే రూ. 10 వేల‌ను భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సేవింగ్స్ లేదా SIPల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ లెక్క ప్రకారం నెలకు కనీసం రూ.5,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు SIP చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రూ.10,000 మొత్తాన్ని SIPలోనే పెట్టాలా?

అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక పరిస్థితి వేరు. మీకు హోం లోన్, కారు లోన్ లేదా ఇతర EMIలు ఉంటే మొదటి నుంచే పెద్ద మొత్తాన్ని SIPలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. రూ.2,000 లేదా రూ.3,000తో కూడా SIP ప్రారంభించవచ్చు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే పెట్టుబడిని త్వరగా ప్రారంభించడం. జీతం పెరిగే కొద్దీ ప్రతి ఏడాది SIP మొత్తాన్ని కూడా కొద్దికొద్దిగా పెంచుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు.

చిన్న SIPతోనే పెద్ద సంపద ఎలా వస్తుంది?

పెట్టుబడుల్లో "కాంపౌండింగ్" అనే శక్తి చాలా ముఖ్యమైనది. ఉదాహరణకు 25 ఏళ్ల వయసులో ఒక వ్యక్తి నెలకు రూ.5,000 SIP ప్రారంభించి, సగటున ఏడాదికి 12 శాతం రాబడి పొందితే, దీర్ఘకాలంలో ఆ పెట్టుబడి లక్షల నుంచి కోట్ల రూపాయల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆర్థిక నిపుణులు "పెట్టుబడిలో మొత్తం కంటే సమయం ముఖ్యమైనది" అని చెబుతుంటారు.

SIP కంటే ముందు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ తప్పనిసరి

మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కనీసం 3 నుంచి 6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌ను సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగం కోల్పోవడం, ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఈ నిధి ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో SIPలను మధ్యలో ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదు.

SIP నిర్ణయించే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి

పెట్టుబడి మొత్తం నిర్ణయించే ముందు ప్రతి నెల స్థిర ఖర్చులు ఎంత ఉన్నాయి? మీపై ఏమైనా లోన్లు లేదా EMIల భారం ఉందా? ఇల్లు కొనడం, కారు కొనడం, పిల్లల ఉన్నత విద్య వంటి లక్ష్యాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి? తగిన ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సిద్ధంగా ఉందా? మీరు ఎంత వరకు రిస్క్ తీసుకోగలరు? వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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