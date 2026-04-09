Telangana MLA: సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో ఎమ్మెల్యే

Telangana MLA: తెలంగాణలో సైబర్ మోసాలు కొత్త స్థాయికి చేరాయి. జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సైతం మోసపోవడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.

Published on: 9 April 2026 2:59 PM IST
Telangana MLA: తెలంగాణలో సైబర్ మోసాలు కొత్త స్థాయికి చేరాయి. జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సైతం మోసపోవడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారిగా నటించి లక్ష రూపాయలు దోచుకున్న ఈ ఘటన, సైబర్ నేరాల ప్రమాదాన్ని మరోసారి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం స్పష్టమైంది.

కేంద్ర పథకం వికసిత్ భారత్ పేరిట మోసం

జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డికి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తనను తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి అనంతరామిరెడ్డి అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. అధికార స్థాయి పేరు వినిపించడంతో ఎమ్మెల్యే అతని మాటలను నమ్మారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వికసిత్ భారత్ పథకం కింద లబ్ధిదారులకు రూ.10 లక్షల వరకు రుణాలు ఇస్తామని చెప్పాడు. వెంటనే నియోజకవర్గం నుంచి 40 మంది అర్హుల జాబితా పంపాలని ఒత్తిడి తెచ్చాడు. దరఖాస్తుకు చివరి రోజు అని చెప్పి త్వరిత నిర్ణయం తీసుకునేలా చేశాడు.

ప్రాసెసింగ్ ఫీజు పేరుతో డబ్బుల బదిలీ

ప్రతి దరఖాస్తుకు రూ.2,500 చొప్పున ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాలని నిందితుడు కోరాడు. మొత్తం 40 మంది కోసం రూ.లక్ష వెంటనే పంపాలని సూచించాడు. ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందనే నమ్మకంతో ఎమ్మెల్యే గంటలోనే ఆ మొత్తాన్ని అతను ఇచ్చిన నంబర్‌కు బదిలీ చేశారు. తరువాత ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో అనుమానం మొదలైంది.

మోసం బయటపడడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు

డబ్బులు పంపిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి సంప్రదింపులు నిలిపివేశాడు. దీంతో ఎమ్మెల్యే విచారణ చేయగా అది నకిలీ కాల్ అని తెలిసింది. వెంటనే జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 319(2), 318(4), ఐటీ చట్టం 66సి, 66డి కింద కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.

అప్రమత్తతే రక్షణ మార్గం

ఈ ఘటనతో సైబర్ నేరగాళ్లు ఎంత నైపుణ్యంతో వ్యవహరిస్తున్నారో స్పష్టమైంది. ఉన్నతాధికారుల పేర్లతో వచ్చే కాల్స్‌ను నమ్మకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రభుత్వ పథకం కోసం వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బులు పంపాలని ఎవరూ అడగరని స్పష్టం చేశారు. అన్ని చెల్లింపులు అధికారిక వేదికల ద్వారానే జరుగుతాయని తెలిపారు. అనుమానాస్పద కాల్స్ వస్తే వెంటనే 1930 నంబర్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.

Palla Rajeshwar ReddyBRSJangaonCybercrimeTelangana
శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

