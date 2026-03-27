Sri Rama Navami : శ్రీరామనవమి ప్రసాదాల వెనుక దాగి ఉన్న ఆరోగ్య రహస్యాలు మీకు తెలుసా?
Sri Rama Navami : శ్రీరామనవమి ప్రసాదాలైన పానకం, వడపప్పు వెనుక ఉన్న ఆరోగ్య రహస్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వేసవి తాపాన్ని తట్టుకునేందుకు ఈ ప్రసాదాలు ఎలా సహాయపడతాయో తెలుసుకుందాం.
Sri Rama Navami : శ్రీరామనవమి అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది ఆ సీతారాముల కల్యాణం, ముత్యాల తలంబ్రాలు. అయితే ఈ పండుగలో ఆధ్యాత్మికతతో పాటు అద్భుతమైన ఆరోగ్య రహస్యాలు కూడా దాగి ఉన్నాయి. చైత్ర మాసంలో, అంటే ఎండలు ముదురుతున్న సమయంలో వచ్చే ఈ పండుగ నాడు మనం తీసుకునే ప్రసాదాలు కేవలం నైవేద్యాలు మాత్రమే కాదు, వేసవి తాపాన్ని తట్టుకునే దివ్యౌషధాలు. మన పూర్వీకులు భక్తి పేరుతో మనకు అందించిన ఈ ఆరోగ్య సూత్రాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పానకం - సహజ సిద్ధమైన ఎనర్జీ డ్రింక్
శ్రీరాముడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన నైవేద్యం పానకం. ఇది తయారు చేయడం చాలా సులభం కానీ దీనివల్ల కలిగే లాభాలు మాత్రం అనంతం. బెల్లం, మిరియాల పొడి, యాలకుల పొడి, కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం కలిపి దీనిని తయారు చేస్తారు. బెల్లంలో ఉండే ఐరన్ ఎండల వల్ల వచ్చే నీరసాన్ని పోగొట్టి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. ఇక ఇందులో వాడే మిరియాలు, యాలకులు జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి. చైత్ర మాసంలో వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే గొంతు సంబంధిత సమస్యలను నివారించడానికి మిరియాల పొడి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. పానకం కేవలం దాహార్తిని తీర్చడమే కాదు, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది.
చలివిడి - వేసవి తాపానికి అసలైన చెక్
కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడపప్పు, పానకంతో పాటు చలివిడిని కూడా ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. బియ్యపు పిండి, బెల్లం కలిపి చేసే ఈ పదార్థం కూడా శరీరానికి ఎంతో చలువ చేస్తుంది. వేసవిలో శరీరంలోని నీటి శాతం తగ్గిపోకుండా కాపాడటంలో ఈ ప్రసాదాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మన పూర్వీకులు రుతువులకు అనుగుణంగా మన జీవనశైలిని, ఆహారపు అలవాట్లను పండుగలతో ముడిపెట్టారు. అందుకే శ్రీరామనవమి ప్రసాదాలను కేవలం మతపరమైన కోణంలోనే కాకుండా ఆరోగ్య పరంగా కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనవిగా గుర్తించాలి.
వడపప్పు - శరీరానికి చలువ చేసే అమృతం
వడపప్పు అంటే నానబెట్టిన పెసరపప్పు. వసంత కాలం ముగిసి గ్రీష్మ రుతువు ప్రారంభమయ్యే ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. పెసరపప్పుకు శరీరానికి విపరీతమైన చలువ చేసే గుణం ఉంది. అందుకే శ్రీరామనవమి నాడు వడపప్పును ప్రధాన ప్రసాదంగా పెడతారు. నానబెట్టిన పెసరపప్పులో కొందరు బెల్లం వేసుకుంటే, మరికొందరు పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, తురిమిన మామిడికాయ వేసి తయారు చేస్తారు. ఎండలో తిరిగే వారికి ఈ వడపప్పు తీసుకోవడం వల్ల వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం తప్పుతుంది. ఇది శరీరంలోని వేడిని తగ్గించి ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది.
ఆధ్యాత్మికతతో పాటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
శ్రీరామనవమి నాడు ఈ ప్రసాదాలను తీసుకోవడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం మారుతున్న వాతావరణానికి శరీరాన్ని సిద్ధం చేయడం. బెల్లం, మిరియాలు, పెసరపప్పు వంటి పదార్థాలు శరీరంలో విషతుల్యాలను తొలగించి శక్తినిస్తాయి. అందుకే ఆ రామయ్యకు నైవేద్యం సమర్పించి, ఆపై మనం స్వీకరించడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు శారీరక దృఢత్వాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఈ పండుగ రోజున పానకం, వడపప్పు మిస్ అవ్వకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఎండాకాలం ఎదురయ్యే ఆరోగ్య సమస్యల నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు.