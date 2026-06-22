రూ. 79వేలు, 71 కిమీల మైలేజీ.. మిడిల్ క్లాస్ మనసు దోచిన యమహా హైబ్రిడ్ స్కూటర్..
Yamaha RayZR 125 Hybrid: భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో జపాన్ దిగ్గజం యమహా మోటార్ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది.
Yamaha RayZR 125 Hybrid: నింగిని తాకుతున్న పెట్రోల్ ధరలతో సామాన్యుడు వాహనం తీయాలంటేనే భయపడుతున్న రోజులివి. ఇలాంటి తరుణంలో అద్భుతమైన మైలేజీ, తిరుగులేని ఫీచర్లతో వచ్చిన యమహా రే జెడ్ఆర్ 125 ఎఫ్ఐ హైబ్రిడ్ స్కూటర్ మధ్యతరగతి ప్రజల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. అత్యంత తక్కువ ఇంధన వినియోగంతో నడుస్తూ, మార్కెట్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతూ సరికొత్త విక్రయాల రికార్డు సృష్టించింది.
యమహా జోరు.. అమ్మకాల్లో భారీ హోరు..!
భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో జపాన్ దిగ్గజం యమహా మోటార్ తన హవాను కొనసాగిస్తోంది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే ఉద్యోగులు, యువత, కుటుంబ వినియోగదారుల అవసరాలను గుర్తించి సరికొత్త సాంకేతికతతో ఈ స్కూటర్ను రంగంలోకి దించింది. ఈ వ్యూహం అద్భుతంగా ఫలించిందని తాజాగా విడుదలైన విక్రయాల గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గత నెల మే 2026 లో ఈ హైబ్రిడ్ స్కూటర్ ఏకంగా 21,403 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసి సరికొత్త సంచలనం సృష్టించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో అమ్ముడైన 13,023 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఈసారి అదనంగా 8,380 వాహనాలు అమ్ముడవడం విశేషం.
ఏకంగా 64 శాతం వృద్ధి.. తిరుగులేని ప్రజాదరణ..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల స్కూటర్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, యమహా రే జెడ్ఆర్ వైపు వినియోగదారులు మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం దీని వార్షిక వృద్ధి రేటు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ స్కూటర్ అమ్మకాలు ఏకంగా 64.35 శాతం వృద్ధిని సాధించాయి. తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ఇంతటి భారీ విజయాన్ని అందుకోవడం యమహా బ్రాండ్పై ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. ఆధునిక డిజైన్, నమ్మకమైన పనితీరు కలగలిసిన ఈ స్కూటర్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
లీటరుకు 71 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. సామాన్యుడికి వరం..!
ఈ స్కూటర్ సృష్టించిన ప్రభంజనానికి ప్రధాన కారణం దాని మైలేజ్. యమహా రే జెడ్ఆర్ ధరలు రూ.79,340 నుంచి ప్రారంభమై వేరియంట్లను బట్టి రూ.92,970 (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో అమర్చిన అధునాతన 125సీసీ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ సహాయంతో ఇది 8 బీహెచ్పీ పవర్, 10.3 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను అందిస్తుంది. స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్, హైబ్రిడ్ అసిస్ట్ సాంకేతికత కారణంగా ఏఆర్ఏఐ (ARAI) గుర్తింపు ప్రకారం ఇది లీటరుకు ఏకంగా 71.33 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన మైలేజీని ఇస్తుంది. తక్కువ బరువుతో ఉండి, ట్రాఫిక్లో సులువుగా ప్రయాణించడానికి ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
అద్భుతమైన ఫీచర్లు.. అధునాతన భద్రత..
ధర తక్కువైనా ఫీచర్ల విషయంలో యమహా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో టీఎఫ్టీ డిజిటల్ కన్సోల్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, గూగుల్ మ్యాప్స్ టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, సైడ్-స్టాండ్ కట్-ఆఫ్ సిస్టమ్, వాహనాన్ని సులువుగా గుర్తించే ఆన్సర్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, సీటు కింద 21 లీటర్ల విశాలమైన స్టోరేజ్ స్థలం ఉన్నాయి. ప్రయాణాన్ని సాఫీగా మార్చేందుకు ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్, వెనుక వైపు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అందించారు. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు డిస్క్, వెనుక డ్రమ్ బ్రేకుల కలయికతో ప్రయాణికుడికి పూర్తి భద్రతను చేకూరుస్తుంది.
ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్ ఖర్చులను తగ్గించుకుంటూ, స్టైలిష్గా ప్రయాణించాలనుకునే వారికి యమహా రే జెడ్ఆర్ 125 ఎఫ్ఐ హైబ్రిడ్ స్కూటర్ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది. హోండా యాక్టివా, టీవీఎస్ జూపిటర్, సుజుకి యాక్సెస్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ, మధ్యతరగతి భారతీయుల పాలిట ఇంధన పొదుపు మంత్రంగా మారి ఈ విజయభేరి మోగించింది.