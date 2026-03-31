Xiaomi SU7: 34 నిమిషాల్లోనే 15 వేల ఆర్డర్లతో షియోమీ సంచలనం.. ఫుల్ ఛార్జ్తో 902 కిమీల జర్నీ పక్కా..
Xiaomi SU7 Electric Car: స్మార్ట్ఫోన్ల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన షియోమీ, ఇప్పుడు విద్యుత్ వాహన రంగంలోనూ చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేసిన 'ఎస్యు7' ఎలక్ట్రిక్ కారు అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది.
Xiaomi SU7 Electric Car: చైనా మార్కెట్లో విడుదలైన అతి తక్కువ సమయంలోనే షియోమీ ఎస్యు7 కారు భారీగా సక్సెస్ అందుకుంది. విక్రయాలు ప్రారంభమైన కేవలం 34 నిమిషాల వ్యవధిలోనే 15,000 ఆర్డర్లు రావడం గమనార్హం. కేవలం వారం రోజుల్లోనే 5,000 యూనిట్లను వినియోగదారులకు అందించి సంస్థ అధినేత లే జున్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ స్పందన చూస్తుంటే టెస్లా వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు షియోమీ గట్టి సవాలు విసురుతోందని స్పష్టమవుతోంది.
కళ్లు చెదిరే రూపం.. ఆకర్షణీయమైన రంగులు..
ఈ కారు రూపకల్పనలో షియోమీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది. కారు ముందు భాగంలో అమర్చిన నీటి బిందువు ఆకారపు వెలుగులు రాత్రి వేళ సుమారు 400 మీటర్ల దూరం వరకు ప్రకాశాన్ని అందిస్తాయి. మొత్తం 9 విభిన్న రంగుల్లో లభ్యమయ్యే ఈ కారులో నీలం, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులు యువతను అమితంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. గాలి ఒత్తిడిని తట్టుకుని వేగంగా దూసుకెళ్లేలా దీని వెనుక భాగంలో ప్రత్యేకమైన రెక్కలను అమర్చారు.
లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఫిదానే..
కారు లోపలి భాగం ఒక అధునాతన కంప్యూటర్ గదిని తలపిస్తుంది. ఇందులో 16.1 అంగుళాల భారీ తెరతో పాటు, డ్రైవర్ కోసం 56 అంగుళాల అతిపెద్ద స్క్రీన్ ఉంది. వాయిస్ ఆదేశాల ద్వారా కారులోని 95 శాతం పనులను నియంత్రించవచ్చు. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం 10 రకాల మసాజ్ సౌకర్యం గల సీట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎంత దూరం ప్రయాణించినా అలసట కలగకుండా ఉండేలా ఈ లోపలి అమరికను రూపొందించారు.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..
విద్యుత్ కార్లలో ప్రధానమైన మైలేజీ విషయంలో షియోమీ రాజీ పడలేదు. ఇందులోని మ్యాక్స్ వేరియంట్ ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఏకంగా 902 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా, కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 670 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని ఇది కలిగి ఉండటం విశేషం. సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరంగా మారుతోంది.
భవిష్యత్తు అంతా విద్యుత్ వాహనాలదే అని షియోమీ తన ఎస్యు7 ద్వారా నిరూపించింది. సాంకేతికతను సామాన్యులకు చేరువ చేస్తూ, విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తున్న ఈ కారు త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరిన్ని దేశాల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.