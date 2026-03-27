Volkswagen Taigun: కొత్త రూపంలో రాబోతున్న టైగన్.. ఏమేం మార్పులు చేశారంటే..?

Volkswagen Taigun Facelift: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ వోక్స్‌వ్యాగన్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన 'టైగన్' మోడల్‌ను కొత్త హంగులతో భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 9వ తేదీన ఈ నూతన వెర్షన్ అధికారికంగా విడుదల కానుంది.

Venkat
Published on: 27 March 2026 10:29 AM IST
Volkswagen Taigun Facelift: వోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా తన టైగన్ ఎస్‌యూవీని 2021లో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది. అప్పటి నుంచి ఈ విభాగంలో మంచి అమ్మకాలను సాధించిన ఈ కారు, ఇప్పుడు మూడేళ్ల తర్వాత తన మొట్టమొదటి భారీ మార్పును (ఫేస్‌లిఫ్ట్) అందుకోబోతోంది. బాహ్య రూపంలో మార్పులతో పాటు లోపల కూడా అనేక వినూత్న ఫీచర్లను కంపెనీ జోడించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని సరికొత్త మోడళ్లకు అనుగుణంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.

ఆకర్షణీయమైన బాహ్య రూపం..

ఇటీవల బయటకు వచ్చిన ఫోటోల ప్రకారం, కొత్త టైగన్ ముందు భాగంలో ప్రధానమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో కొత్తగా అనుసంధానించిన ఎల్‌ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRL), మెరిసే లోగోను అమర్చారు. ఇవి కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి. వీటితో పాటు కొత్త అలాయ్ వీల్స్, వెనుక వైపు మార్పులు చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, ఆకర్షణీయమైన కొత్త రంగులలో ఈ కారు లభ్యం కానుంది.

విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

కారు లోపలి భాగం ఇప్పుడు మరింత విలాసవంతంగా ఉండబోతోంది. ప్రధానంగా పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, సరికొత్త డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, గది వాతావరణాన్ని మార్చే మూడ్ లైటింగ్ (ఆంబియంట్ లైటింగ్) వంటివి ఇందులో ఉండనున్నాయి. అంతేకాకుండా, వినియోగదారుల కోరిక మేరకు పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ముందు వైపు పార్కింగ్ సెన్సార్లు, సౌకర్యవంతమైన సీట్లను ఈ కొత్త మోడల్‌లో చేర్చారు.

ఇంజిన్, పనితీరు..

సాంకేతికంగా ఈ కారు పాత ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్నే కలిగి ఉండవచ్చు. ఇందులో 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. మరో కీలక మార్పుగా 1.0-లీటర్ వేరియంట్‌లో ప్రస్తుతం ఉన్న 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌కు బదులుగా కొత్త 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది వాహనం పనితీరును, మైలేజీని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

ప్రస్తుతం టైగన్ ప్రారంభ ధర రూ. 11.42 లక్షలుగా ఉంది. కొత్త ఫీచర్ల కారణంగా ధరలో రూ. 10,000 నుంచి రూ. 20,000 వరకు పెరుగుదల ఉండవచ్చని అంచనా.

Volkswagen TaigunUpcoming SUVs
2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
