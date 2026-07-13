బడ్జెట్ ప్రియులకు బంపర్ ఆఫర్.. మార్కెట్లోకి వచ్చేసిన వివో Y05e.. ఫీచర్లు అదుర్స్..!
Vivo Y05e Price: సాధారణంగా ఏదైనా సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి వస్తుందంటే చాలు కంపెనీలు భారీ ఈవెంట్లు, సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తాయి. కానీ వివో సంస్థ మాత్రం తమ సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ 'వివో Y05e' (Vivo Y05e) విషయంలో సరికొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరించింది.
Vivo Y05E Price: స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ వివో, బడ్జెట్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు మరో సరికొత్త అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. ఎలాంటి ముందస్తు ప్రకటనలు, ఆర్భాటాలు లేకుండా అత్యంత నిశ్శబ్దంగా తమ పాపులర్ వై-సిరీస్లో 'వివో Y05e' మొబైల్ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది.
సాధారణంగా ఏదైనా సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి వస్తుందంటే చాలు కంపెనీలు భారీ ఈవెంట్లు, సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారాలతో హోరెత్తిస్తాయి. కానీ వివో సంస్థ మాత్రం తమ సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ 'వివో Y05e' (Vivo Y05e) విషయంలో సరికొత్త వ్యూహాన్ని అనుసరించింది. మధ్యతరగతి జేబుకు చిల్లు పడకుండా, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాకప్ ఇచ్చే ఫోన్ కోసం ఎదురుచూసే వారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ మొబైల్ను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం అధికారిక వెబ్సైట్లో కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఈ ఫోన్ పూర్తి వివరాలు, ప్రత్యేకతలు మీకోసం.
క్లాసిక్ లుక్.. ఆకట్టుకునే డిస్ప్లే..
వివో Y05e స్మార్ట్ఫోన్లో 6.74 అంగుళాల పెద్ద సైజ్ ఎల్సీడీ (LCD) స్క్రీన్ను అందించారు. ఇది హెచ్డీ+ రిజల్యూషన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల 1600 x 720 పిక్సెల్స్ క్లారిటీతో హై క్వాలిటీ వీడియోలను, ఫోటోలను హాయిగా చూసి ఆనందించవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను చూడటానికి ఎంతో అందంగా, ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చే సరికొత్త 'క్రెస్ట్ టీల్' రంగులో కంపెనీ కస్టమర్లకు అందిస్తోంది.
లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్.. అదనపు ర్యామ్..
ఈ ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చాలా అప్డేటెడ్గా రావడం విశేషం. ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఆధారపడిన ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6 స్కిన్తో ఎంతో స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. రోజువారీ పనుల కోసం ఇందులో బడ్జెట్ రేంజ్ యునిసోక్ టీ606 (Unisoc T606) ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ను అమర్చారు.
ఈ వివో బడ్జెట్ ఫోన్ 4GB ర్యామ్, డేటాను దాచుకోవడానికి 64GB అంతర్గత స్టోరేజ్ వేరియంట్తో వస్తుంది. అయితే ఇందులో వర్చువల్ ర్యామ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీని సహాయంతో అవసరాన్ని బట్టి ర్యామ్ సామర్థ్యాన్ని గరిష్టంగా 8GB వరకు పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా మల్టీటాస్కింగ్ పనులు వేగంగా చేసుకోవచ్చు.
మిలిటరీ గ్రేడ్ రక్షణ.. చేతిలోంచి పడ్డా భయం లేదు..!
ఈ ఫోన్ లో ఉన్న మరో పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏమిటంటే, దీనికి మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ రక్షణను ఇచ్చారు. అంటే, ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా పొరపాటున ఫోన్ చేతిలోంచి కిందపడ్డా కూడా అంత త్వరగా స్క్రీన్ పగిలిపోవడం కానీ, అంతర్గత భాగాలు పాడైపోవడం కానీ జరగదు. దీనితో పాటు ధూళి, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 (IP64) రేటింగ్ను కూడా అందించారు. సామాన్యుల వాడకానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడే ఫీచర్ అని చెప్పాలి.
రోజంతా ఇచ్చే భారీ బ్యాటరీ.. సాధారణ కెమెరా..
ఇక ఎక్కువ సమయం బ్యాకప్ ఇచ్చేలా ఇందులో 5,150mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సాధారణ వాడకందారులకు రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ గురించిన చింత ఉండదు.
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, వివో Y05e వెనుక భాగంలో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ లైట్తో కూడిన 8 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అమర్చారు. సాధారణ ఫోటోలు తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి ముందు వైపు 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఇచ్చారు. కనెక్టివిటీ కోసం వై-ఫై, బ్లూటూత్, యూఎస్బీ టైప్-సి పోర్ట్, హెడ్ఫోన్స్ వాడుకునే వారి కోసం 3.5mm ఆడియో జాక్ వంటి అన్ని బేసిక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
ధర, లభ్యత..
వివో సంస్థ ఈ సరికొత్త వివో Y05e స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికా మార్కెట్లో అధికారిక టెలికాం వెబ్సైట్ ద్వారా విక్రయానికి ఉంచింది. అక్కడ ఈ బడ్జెట్ ఫోన్ ధరను 2,499 దక్షిణాఫ్రికా ర్యాండ్లుగా నిర్ణయించారు. అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో దీని విలువ దాదాపు రూ.14,500 గా ఉంటుంది. త్వరలోనే ఈ మోడల్ భారత మార్కెట్లోకి కూడా అడుగుపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
భారీ ధరలు పెట్టి లగ్జరీ ఫోన్లు కొనలేని మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు వివో Y05e ఒక చక్కటి ఆప్షన్ కానుంది. పటిష్టమైన మిలిటరీ గ్రేడ్ బాడీ నిర్మాణం, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 సాఫ్ట్వేర్, రోజంతా ధీమాగా వాడేలా ఉండే భారీ బ్యాటరీ.. తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక నమ్మకమైన స్మార్ట్ఫోన్ కోరుకునే వారికి ఈ వివో కొత్త మొబైల్ ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తుంది.