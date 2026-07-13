కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా.. ఈ 5 ఎస్యూవీల కోసం కాస్త వెయిట్ చేస్తే బెటర్..!
new hybrid suvs: భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ కార్లకు ఉన్న ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరి మొదటి ఛాయిస్ ఇవే అవుతున్నాయి.
upcoming mid size suvs in india: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీల క్రేజ్ రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. రోడ్లపై రాజసం ఉట్టిపడేలా ఉండే ఈ సరికొత్త వాహనాలను సొంతం చేసుకోవడానికి కస్టమర్లు ఎంతగానో తహతహలాడుతున్నారు. ఈ తరుణంలోనే ప్రముఖ కార్ల తయారీ దిగ్గజాలు సరికొత్త ఈవీ, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన 5 పవర్ఫుల్ మోడళ్లను భారత మార్కెట్లోకి దించడానికి సిద్ధమయ్యాయి.
భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ కార్లకు ఉన్న ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరి మొదటి ఛాయిస్ ఇవే అవుతున్నాయి. వినియోగదారుల మనోభావాలను, మారుతున్న టెక్నాలజీ అవసరాలను గుర్తించిన మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్, కియా, టాటా, మహీంద్రా వంటి ప్రముఖ సంస్థలు సరికొత్త ఇంజన్ ఆప్షన్లతో కొత్త కార్లను రంగంలోకి దించుతున్నాయి. పర్యావరణ హితమైన ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్, పెట్రోల్ ఖర్చులను ఆదా చేసే ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతతో రాబోతున్న ఆ 5 పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
1. ఎంజీ హెక్టార్ హాక్ (MG Hector Hawk)..
భారత మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఎంజీ మోటార్స్ సంస్థ 'ఎంజీ హెక్టార్ హాక్' అనే సరికొత్త మోడల్ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ కారు ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ (EV), ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ అనే రెండు వైవిధ్యమైన ఆప్షన్లలో లభించనుంది. దీని ఈవీ వేరియంట్లో ఏకంగా 56.7 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమరుస్తున్నారు. దీనివల్ల ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 500 కిలోమీటర్ల వరకు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయవచ్చని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రారంభంలో 5-సీటర్ ఆప్షన్తో రానున్న ఈ కారు, భవిష్యత్తులో కస్టమర్ల డిమాండ్ను బట్టి 7-సీటర్ మోడల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
2. న్యూ-జనరేషన్ హ్యుందాయ్ క్రెటా (Next-Gen Hyundai Creta)..
భారతీయ ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగుతున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా ఇప్పుడు సరికొత్త రూపంలో అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. అత్యంత సురక్షితమైన సరికొత్త కే3 (K3) ప్లాట్ఫారమ్పై ఈ న్యూ-జనరేషన్ కారును సంస్థ మరింత పటిష్టంగా రూపుదిద్దుతోంది. లాంగ్ జర్నీలో ప్రయాణికులకు అలసట లేకుండా ఉండేందుకు ఇందులో 'జీరో-గ్రావిటీ సీట్లు', మెరుగైన ప్రయాణ అనుభూతి కోసం 'మల్టీ-లింక్ రియర్ సస్పెన్షన్' వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇస్తున్నారు. కారుకు మరింత స్పోర్టీ లుక్ ఇచ్చేలా 19-ఇంచుల భారీ అలాయ్ వీల్స్ను కూడా జోడించారు. ఇంజన్ పరంగా పాత మోడల్ తరహాలోనే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఆప్షన్లతో ఇది రానుంది.
3. కియా సెల్టోస్ హైబ్రిడ్ (Kia Seltos Hybrid)..
మైలేజ్ ప్రియులకు ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త చెబుతూ, దక్షిణ కొరియా కార్ల తయారీ దిగ్గజం కియా మోటార్స్ తమ మోస్ట్ పాపులర్ ఎస్యూవీ 'సెల్టోస్'లో స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ను లాంచ్ చేయనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్కు అదనంగా డ్యూయల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, అడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ సెటప్ను దీనికి జత చేయనున్నారు. ఈ సరికొత్త హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ వల్ల పెట్రోల్ ఖర్చులు భారీగా తగ్గడమే కాకుండా, కారు లీటరుకు ఏకంగా 25 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
4. రెనాల్డ్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ (Renault Duster Hybrid)..
ఒకప్పుడు భారతీయ రోడ్లపై సంచలనం సృష్టించిన డస్టర్ కారు సరికొత్త హైబ్రిడ్ అవతారంలో రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయింది. రాబోయే పండుగ సీజన్ కానుకగా ఈ న్యూ-జనరేషన్ కారు మార్కెట్లోకి రానుంది. ఇందులో 1.8-లీటర్ ఫోర్-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో పాటు, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 1.4 kWh కెపాసిటీ గల బ్యాటరీ ప్యాక్ను అందిస్తున్నారు. ఈ పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్ ద్వారా కారుకు ఏకంగా 160 బ్రేక్ హార్స్ పవర్ (bhp) లభిస్తుంది. ఇది మార్కెట్లోకి వస్తే మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టొయోటా హైరైడర్ వంటి టాప్ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
5. హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్ (Honda Elevate Facelift)..
భారత మార్కెట్లో తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి హోండా సంస్థ ఎలివేట్ ఎస్యూవీలో సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ను తీసుకువస్తోంది. ఈ కొత్త కారులో రీ-డిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, స్టైలిష్ బంపర్స్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పెద్ద సైజ్ టచ్స్క్రీన్, సేఫ్టీ కోసం 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఆధునిక ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు. ప్రయాణికుల భద్రతను అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఇందులో 'అడ్వాన్స్డ్ అడాస్ (ADAS) సేఫ్టీ సూట్' లేటెస్ట్ వెర్షన్ను ఇస్తున్నారు.
మొత్తానికి రాబోయే రోజుల్లో భారత ఆటోమొబైల్ రంగం సరికొత్త విప్లవానికి సాక్ష్యం కాబోతోంది. అదిరిపోయే లుక్స్, మైలేజ్ ఇచ్చే హైబ్రిడ్ ఇంజన్లు, పర్యావరణానికి మేలు చేసే ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీతో వస్తున్న ఈ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలు కస్టమర్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్లుగా మారనున్నాయి. కాబట్టి, మీరు కూడా కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మరికొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టడం మంచిది!