భారత మార్కెట్లోకి దూసుకొస్తోన్న 5 బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. లిస్ట్ చూస్తే షోరూంకి పరిగెడతారంతే..!
Upcoming Electric SUVs in India: మన దేశంలో ఒకప్పుడు లగ్జరీగా భావించిన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఇప్పుడు సామాన్యుడికి సైతం అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
Upcoming Electric SUVs in India: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు రోజురోజుకూ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. పర్యావరణహితంతో పాటు పెట్రోల్ భారం తగ్గించుకోవడానికి మిడిల్ క్లాస్ జనాలు సైతం ఈవీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థలు మధ్యతరగతి వినియోగదారులను టార్గెట్ చేస్తూ బడ్జెట్ ధరలో, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో 5 సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV కార్లను లాంచ్ చేయడానికి రెడీ అయ్యాయి.
మన దేశంలో ఒకప్పుడు లగ్జరీగా భావించిన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఇప్పుడు సామాన్యుడికి సైతం అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రయాణించేందుకు ఇష్టపడే భారతీయుల కోసం సరికొత్త SUV మోడళ్లను కంపెనీలు రంగంలోకి దించుతున్నాయి. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో భారతీయ రోడ్లపై హల్చల్ చేయబోతున్న ఆ టాప్ 5 అఫోర్డబుల్ ఎలక్ట్రిక్ SUVల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
1. టాటా సియెర్రా ఈవీ (Tata Sierra.EV)..
ఎంతో కాలంగా వాహన ప్రియులు కళ్లల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తున్న Tata Sierra.EV జూన్ 30న గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. 4.3 మీటర్ల పొడవుతో ఉండే ఈ మిడ్-సైజ్ SUV.. మార్కెట్లో ఉన్న క్రెటా (Creta Electric), మహీంద్రా (Mahindra BE6) మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. పాత క్లాసిక్ సియెర్రా డిజైన్ను గుర్తుకు తెస్తూనే, క్లోజ్డ్ గ్రిల్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, ఏరో ఆప్టిమైజ్డ్ వీల్స్ (Aero-optimized wheels) వంటి మోడ్రన్ టచ్తో ఇది రాబోతోంది. ఇందులో 65kWh నుంచి 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సింగిల్, డ్యూయల్ మోటార్ ఆప్షన్లతో పాటు హయ్యర్ ట్రిమ్స్లో ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ (All Wheel Drive) సిస్టమ్ కూడా లభించనుంది.
2. కియా సిరోస్ ఈవీ (Kia Syros EV)..
దక్షిణ కొరియా కార్ మేకర్ కియా సంస్థ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత చౌకైన ఈవీ కారు Kia Syros EV. ఈ ఏడాది ఆగస్టులోనే ఇది మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. కియా కంపెనీకి చెందిన పాపులర్ K1 ప్లాట్ఫారమ్పైనే ఇది రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందులో 42kWh, 49kWh సామర్థ్యం గల రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లను అందించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కారులో వెహికిల్ టూ లోడ్ (V2L), వెహికిల్ టూ వెహికిల్ (V2V) ఛార్జింగ్ ఫీచర్లు ఉండటం విశేషం. అంటే మీ కారు బ్యాటరీ నుంచి ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను లేదా మరో ఈవీ కారును ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
3. హ్యుందాయ్ కొత్త స్మాల్ ఈవీ (Hyundai HE1i)..
భారతీయ మార్కెట్ కోసమే ప్రత్యేకంగా హ్యుందాయ్ సంస్థ ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ SUVని సిద్ధం చేస్తోంది. దీనికి అంతర్గతంగా HE1i అనే కోడ్నేమ్ పెట్టారు. బాక్సీ స్టైల్, కాంపాక్ట్ డిజైన్తో రాబోతున్న ఈ కారును 2026 చివరి నాటికి విడుదల చేయాలని కంపెనీ ప్లాన్ చేస్తోంది. హ్యుందాయ్ ప్రసిద్ధ E-GMP (K) ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా తయారవుతున్న ఈ కారులో 42kWh, 49kWh LFP బ్యాటరీలను వాడనున్నారు. దీని భారీ బ్యాటరీ వేరియంట్ 115hp పవర్ను, 147Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
4. హోండా జీరో ఆల్ఫా (Honda Zero Alpha - 0 α)..
హోండా లవర్స్ కోసం 2027 ప్రారంభంలో హోండా జీరో ఆల్పా (Honda Zero Alpha) సరికొత్త అవతారంలో రానుంది. రాజస్థాన్లోని తపుకారా ప్లాంట్లో పూర్తిగా సరికొత్త EV ఆర్కిటెక్చర్పై దీనిని తయారు చేస్తున్నారు. ఈ కారులో 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉండవచ్చు. ఇవి సింగిల్ ఛార్జ్పై దాదాపు 450 కిలోమీటర్ల నుంచి 500 కిలోమీటర్ల రియల్-వరల్డ్ రేంజ్ ఇస్తాయని అంచనా. కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్, 19-ఇంచ్ వీల్స్, హెక్సా గోనల్ స్టీరింగ్ వీల్తో రాబోతున్న ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 17 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
5. టాటా సఫారీ ఈవీ (Tata Safari.EV)..
టాటా మోటార్స్ నుంచి రాబోతున్న మొట్టమొదటి 3-రో (సెవెన్ సీటర్) ఎలక్ట్రిక్ SUV కారు టాటా సఫారీ ఈవీ (Tata Safari.EV). ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్ (Festive Season) కానుకగా దీనిని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. Harrier.EV కి వాడిన Acti.EV+ ప్లాట్ఫారమ్పైనే ఇది కూడా నడుస్తుంది. ఇందులో కూడా 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లను ఉపయోగించనున్నారు. ఇది మార్కెట్లోకి వస్తే మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ (Mahindra XEV 9S) కారుకు గట్టి పోటీగా మారనుంది.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో రాబోయే రోజులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలవే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. టాటా, కియా, హ్యుందాయ్, హోండా వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు బడ్జెట్ ధరలోనే అదిరిపోయే రేంజ్ మరియు సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్న SUV కార్లను తెస్తుండటంతో, సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా ఈవీ కల నెరవేరబోతోంది. మీ బడ్జెట్, అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వీటిలో ఉత్తమమైన కారును ఎంచుకోవడానికి ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోండి.