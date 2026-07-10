రూ.60 వేలకే మోస్ట్ డిమాండ్ స్కూటర్.. జూన్లో దుమ్మురేపిన సేల్స్..!
TVS Electric Scooter: మార్కెట్లో ఎందరో గట్టి పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, టీవీఎస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులు అత్యంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
TVS Electric Scooter: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో రోజురోజుకూ పోటీ తీవ్రమవుతోంది. కొత్త కొత్త కంపెనీలు అధునాతన మోడళ్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ, సాంప్రదాయ దిగ్గజాల హవా మాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్న టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ, తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల గణాంకాల్లో మిగతా అన్ని బ్రాండ్లను వెనక్కి నెట్టి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విక్రయాల్లో మళ్లీ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
జూన్ నెలలో సరికొత్త రికార్డు.. 76 శాతం భారీ వృద్ధి..!
మార్కెట్లో ఎందరో గట్టి పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, టీవీఎస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులు అత్యంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల వెల్లడైన అధికారిక నివేదికల ప్రకారం, జూన్ 2026 నెలలో టీవీఎస్ దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 47,064 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను విక్రయించి సత్తా చాటింది.
గత ఏడాది (జూన్ 2025) ఇదే కాలంలో కంపెనీ కేవలం 26,734 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించగలిగింది. అంటే ఏడాది ప్రాతిపదికన ఏకంగా 76 శాతం అద్భుతమైన వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసి, మార్కెట్లో తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విక్రయమవుతున్న ప్రతి నాలుగు ఈవీ స్కూటర్లలో ఒకటి టీవీఎస్ కంపెనీదే కావడం విశేషం.
ఐక్యూబ్ మ్యాజిక్.. 10 లక్షల మైలురాయి దాటిన ప్రయాణం
టీవీఎస్ ఈవీ విభాగంలో ఇంతటి భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం వారి ఫ్యామిలీ స్కూటర్ 'టీవీఎస్ ఐక్యూబ్' (TVS iQube). 2020 లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ స్కూటర్, భారతదేశంలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. ఇటీవల ఐక్యూబ్, సరికొత్త ఆర్బిటర్ మోడళ్ల ఉమ్మడి అమ్మకాలు దేశీయ మార్కెట్లో ఏకంగా 10 లక్షల (1 మిలియన్) యూనిట్ల మైలురాయిని విజయవంతంగా అధిగమించాయి. భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఈ ఘనత సాధించిన రెండవ ఈవీ కంపెనీగా టీవీఎస్ చరిత్ర సృష్టించింది.
కేవలం రూ.60 వేలకే సొంతం చేసుకునే సువర్ణావకాశం..!
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయనే భావన కస్టమర్లలో ఉంటుంది. అయితే ఈ భారాన్ని తగ్గించడానికి టీవీఎస్ సంస్థ ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కంపెనీ అందిస్తున్న ప్రత్యేక బ్యాటరీ రెంటల్ ప్రోగ్రామ్ (Battery-as-a-Service - BaaS) ద్వారా కస్టమర్లు బ్యాటరీని వేరుగా సబ్స్క్రిప్షన్ పద్ధతిలో పొందవచ్చు. ఈ సరికొత్త విధానం వల్ల స్కూటర్ కొనుగోలు ఖర్చు భారీగా తగ్గిపోతుంది. ఈ పద్ధతిని ఎంచుకుంటే కేవలం రూ. 60,000 ఆరంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకే ఈ మోస్ట్ డిమాండ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వినియోగదారులకు సొంతమవుతోంది.
అదిరిపోయే మైలేజ్ రేంజ్.. లగ్జరీ ఫీచర్లు
టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ లైనప్ ప్రస్తుతం విభిన్న బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా 2.2kWh నుంచి 5.3kWh వరకు బ్యాటరీ ప్యాక్లను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఇవి ఒక్కసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే వేరియంట్ను బట్టి గరిష్టంగా ఏకంగా 212 కిలోమీటర్ల వరకు అద్భుతమైన మైలేజ్ రేంజ్ ఇస్తాయని ధృవీకరించబడింది.
దీనితో పాటు రైడర్లకు మెరుగైన సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు డిజిటల్ కలర్ డిస్ప్లే, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఎన్నో స్మార్ట్ ఫీచర్లను ఇందులో పొందుపరిచారు. టీవీఎస్ సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విస్తృతమైన డీలర్ నెట్వర్క్, అమ్మకాల తర్వాత లభించే మెరుగైన సర్వీస్ సదుపాయం కస్టమర్లలో నమ్మకాన్ని రెట్టింపు చేశాయి.
బడ్జెట్ ధరలో లభించే అద్భుతమైన మైలేజ్, నమ్మకమైన పనితీరు, మెరుగైన కస్టమర్ సేవల కారణంగానే టీవీఎస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు భారతీయ మార్కెట్లో దూసుకుపోతున్నాయి. జూన్ నెలలో నమోదైన 76 శాతం వార్షిక వృద్ధిని చూస్తుంటే, రాబోయే పండుగ సీజన్ లోనూ ఈ కంపెనీ మరిన్ని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించి ఈవీ మార్కెట్లో తన అగ్రస్థానాన్ని మరింత భద్రపరుచుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.