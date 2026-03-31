పెట్రోల్ కష్టాలకు చెక్.. ఫుల్ ఛార్జ్తో 543 కిలోమీటర్లు.. టయోటా నుంచి అదిరిపోయే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ
Toyota Urban Cruiser Ebella EV: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టయోటా భారత మార్కెట్లోకి తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కార్ ను ప్రవేశపెట్టేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' పేరుతో రానున్న ఈ ఎస్యూవీ, అధునాతన సాంకేతికతతోపాటు భారీ మైలేజీతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోనుంది.
Toyota Urban Cruiser Ebella EV: జపాన్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టయోటా, భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తన సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమైంది. మారుతి సుజుకి భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త వేదికపై ఈ ఎబెల్లా ఎస్యూవీని రూపొందించింది. కేవలం విద్యుత్ వాహనాల కోసమే ప్రత్యేకించిన ఈ నిర్మాణం వల్ల కారు లోపల స్థలం ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రయాణం అత్యంత సుఖవంతంగా మారుతుంది. ఆధునిక హంగులు, ఆకర్షణీయమైన రూపంతో ఈ కారు రాబోయే రోజుల్లో ఇతర కంపెనీలకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం, అద్భుతమైన మైలేజీ..
వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా టయోటా ఈ కారును రెండు రకాల బ్యాటరీ వేరియంట్లలో తీసుకువస్తోంది. 49 కిలోవాట్, 61 కిలోవాట్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీలను ఇందులో అమర్చారు. వీటిలో పెద్ద బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 543 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చని సంస్థ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి ఇది ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు.
వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం..
సమయాన్ని ఆదా చేసేలా ఈ ఎస్యూవీలో వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సాంకేతికతను జోడించారు. ప్రత్యేకమైన ఛార్జర్ల సాయంతో కేవలం 45 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీని 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు నింపుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రయాణ మధ్యలో ఛార్జింగ్ కోసం గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంతేకాకుండా, కారు భద్రత కోసం అధునాతన రక్షణ వ్యవస్థలను కూడా ఇందులో పొందుపరిచారు.
అందుబాటు ధరలో లగ్జరీ ఫీచర్లు..
ఈ కారు ధర సుమారు 17 లక్షల రూపాయల నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, వినియోగదారులపై భారం తగ్గించేందుకు టయోటా ఒక కొత్త పథకాన్ని ఆలోచిస్తోంది. దీని ప్రకారం కారును తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, బ్యాటరీకి అయ్యే ఖర్చును వినియోగించిన కిలోమీటర్ల ప్రాతిపదికన చెల్లించవచ్చు. ఈ విధానం అమలులోకి వస్తే, కారు ప్రారంభ ధర 11 లక్షల రూపాయలకే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి టయోటా ఎబెల్లా ఒక చక్కని ప్రత్యామ్నాయం. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు పొదుపును ఆశించే భారతీయుల మనసును ఈ ఎస్యూవీ గెలుచుకుంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.