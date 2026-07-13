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Renault Triber : మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్‌కు గుడ్ న్యూస్.. అత్యంత చౌకైన 7-సీటర్ కారుపై రూ.60,000 భారీ డిస్కౌంట్

Renault Triber : దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన 7-సీటర్ ఫ్యామిలీ కారు రెనాల్ట్ ట్రైబర్ పై జూలై నెలలో బంపర్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ నడుస్తోంది. ఏకంగా రూ.60,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని కంపెనీ కల్పించింది.

CR Reddy
Published on: 13 July 2026 7:34 AM IST
Renault Triber
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Renault Triber

Renault Triber : భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎక్కువ మంది కూర్చునే సదుపాయం ఉండే మల్టీ పర్పస్ వెహికల్స్ (MPV)కి ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద కుటుంబాలు లాంగ్ జర్నీల కోసం ఇలాంటి 7-సీటర్ కార్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఒకవేళ మీరు కూడా రాబోయే రోజుల్లో బడ్జెట్ ధరలో ఒక మంచి ఫ్యామిలీ కారును కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే మీకోసం ఒక అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా, మార్కెట్లో తమ బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ అయిన రెనాల్ట్ ట్రైబర్ పై జూలై, 2026 నెలలో బంపర్ డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ లో భాగంగా కస్టమర్లు కొత్త ట్రైబర్ కారు కొనుగోలుపై గరిష్టంగా రూ.60,000 వరకు భారీ మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నేరుగా రూ.30,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దేశంలోనే లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన 7-సీటర్ కార్లలో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ మొదటి స్థానంలో నిలవడం విశేషం.

ఫ్లెక్సిబుల్ సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్‌తో అదిరిపోయే డిజైన్

రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఒక కాంపాక్ట్ ఎంపీవీ కారు అయినప్పటికీ, దీని లుక్స్ పరంగా చాలా స్టైలిష్‌గా, మస్కులర్‌గా కనిపిస్తుంది. ఈ కారుకు అమర్చిన ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఆకర్షణీయమైన రూఫ్ రెయిల్‌లు దీనికి మరింత స్పోర్టీ లుక్‌ను తీసుకొచ్చాయి. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ఈ కారు చాలా క్లాసిక్‌గా కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ కారుకున్న అన్నింటికంటే పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏమిటంటే దీని ఫ్లెక్సిబుల్ సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్. కస్టమర్లు తమ అవసరానికి తగినట్లుగా సీట్లను మార్చుకోవచ్చు. లగేజ్ ఎక్కువగా ఉండి, ప్రయాణించే వారు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కారులోని మూడో వరుస సీట్లను పూర్తిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎక్కువ సామాగ్రిని సులభంగా సర్దుకోవడానికి చాలా పెద్ద బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

లీటరుకు 20 కిలోమీటర్ల మైలేజ్

ఇంజన్ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌లో 1.0 లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్‌ను అమర్చారు. సిటీ రోడ్లపై, రోజువారీ డ్రైవింగ్ కోసం ఈ ఇంజన్ చాలా స్మూత్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా పనిచేస్తుంది. ఈ కారు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎమ్‌టీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, కారు నిండా ప్యాసింజర్లు ఉండి, భారీ లోడ్‌తో వెళ్తున్నప్పుడు హైవేలపై ఇంజన్ కాస్త నెమ్మదించినట్లు అనిపించినప్పటికీ, దీని మైలేజ్ మాత్రం మిమ్మల్ని అస్సలు నిరాశపరచదు. ఈ కారు లీటరు పెట్రోలుకు చాలా సులభంగా 18 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల వరకు అత్యుత్తమ మైలేజీని ఇస్తుంది. పెరిగిపోతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాల జేబుకు భారం పడకుండా ఉండటానికి ఈ మైలేజ్ ఎంతో ఊరటనిస్తుంది.

సేఫ్టీలోనూ 4-స్టార్ రేటింగ్

ధర తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణికుల సేఫ్టీ విషయంలో రెనాల్ట్ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ కారులో సేఫ్టీ కోసం ప్రాథమికంగానే 4 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్ తో కూడిన ఈబీడీ వంటి కీలకమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు. వీటన్నింటికీ మించి గ్లోబల్ ఎన్‌క్యాప్ నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్ట్‌లో ఈ కారుకు ప్రతిష్టాత్మకమైన 4-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ లభించింది. అంటే బడ్జెట్ ధరలోనే కాకుండా సురక్షితమైన ప్రయాణానికి కూడా ఈ కారు పూర్తి గ్యారెంటీ ఇస్తుంది. భారతీయ మార్కెట్లో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5.76 లక్షల నుంచి మొదలై టాప్ ఎండ్ మోడల్ కోసం రూ.8.60 లక్షల వరకు ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో మంచి లుక్స్, ఎక్కువ స్పేస్, మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కోసం చూసేవారికి రెనాల్ట్ ట్రైబర్ ఒక సాలిడ్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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