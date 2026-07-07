Budget Cars : రూ. 5 లక్షల బడ్జెట్లో ఏ కారు బెస్ట్.. క్విడ్ vs ఆల్టో K10.!
Budget Cars : మీరు రూ. 5 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో ఒక కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మార్కెట్లో తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే రెనాల్ట్ క్విడ్..
Budget Cars : మీరు రూ. 5 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో ఒక కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మార్కెట్లో తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే రెనాల్ట్ క్విడ్ (Renault Kwid) , మారుతి సుజుకి ఆల్టో కె10 (Maruti Suzuki Alto K10) కార్లు ఖచ్చితంగా మీ ఆప్షన్లలో ఉండాలి. ఇటీవల రెనాల్ట్ సంస్థ తన క్విడ్ హ్యాచ్బ్యాక్ను కొత్త ధరలు, సరళమైన వేరియంట్లతో అప్డేట్ చేయడంతో.. ఇది మొదటిసారి కారు కొనేవారి ఫేవరెట్ అయిన ఆల్టో K10కు గట్టి పోటీగా మారింది. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
లుక్స్ , డిజైన్
డిజైన్ పరంగా చూస్తే రెనాల్ట్ క్విడ్ ఒక చిన్న సైజు ఎస్యూవీ (SUV) లాంటి స్పోర్టీ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో స్ప్లిట్ ఎల్ఈడీ (LED) లైట్లు, దృఢమైన బాడీ క్లాడింగ్ , ఎత్తు పల్లాల రోడ్లపై సులువుగా వెళ్లేందుకు 184mm లార్జ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అందించారు. క్లైంబర్ వేరియంట్లోని ఆరెంజ్ యాక్సెంట్లు దీనికి మరింత స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. మరోవైపు, ఆల్టో K10 డిజైన్ చాలా సింపుల్గా, క్లాసిక్గా ఉంటుంది. అయితే కొత్త తరం ఆల్టో మోడల్ మునుపటి కంటే కాస్త పెద్దదిగా, చూడటానికి మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది.
ఇంటీరియర్స్ , ఫీచర్లు
కారు లోపల ఫీచర్ల విషయంలో రెనాల్ట్ క్విడ్ కాస్త పైచేయి సాధిస్తుంది. ఇందులో 8-అంగుళాల పెద్ద టచ్స్క్రీన్, ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్,, పార్కింగ్ కోసం రివర్స్ కెమెరా వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, ఆల్టో K10లో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ , డిజిటల్ డిస్ప్లే మాత్రమే లభిస్తాయి. ఇందులో రివర్స్ కెమెరా లేనప్పటికీ, వెనుక సీట్లలో కూర్చునే ప్రయాణికులకు ఆల్టో K10 మరింత విశాలంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ఇంజిన్ పనితీరు , మైలేజ్
ఈ రెండు కార్లలోనూ 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇవి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ , ఆటోమేటిక్ (AMT) గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో వస్తాయి. అయితే, డ్రైవింగ్ స్మూత్నెస్లో ఆల్టో K10 లోని 'K-సిరీస్' ఇంజిన్ అత్యుత్తమ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఇది 66.6 bhp పవర్, 89 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మైలేజ్ విషయానికి వస్తే రెండింటి మధ్య పెద్ద తేడా ఉంది.. రెనాల్ట్ క్విడ్ మైలేజ్ లీటరుకు 21.46 కిమీ నుండి 22.3 కిమీ వరకు ఇస్తుంది. ఆల్టో K10 మైలేజ్ మాన్యువల్ వెర్షన్కు 24.39 కిమీ, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్కు 24.9 కిమీ మైలేజ్ లభిస్తుంది. అంతేకాదు, ఇందులో లభించే సీఎన్జీ (CNG) వెర్షన్ ఏకంగా 33.85 కిమీ/కేజీ మైలేజ్ ఇస్తుంది.
సేఫ్టీ , బూట్ స్పేస్
భద్రత పరంగా చూస్తే ఆల్టో K10 తన అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు , ఏబీఎస్ (ABS) ఫీచర్ను అందిస్తోంది. మరోవైపు, క్విడ్ బేస్ వేరియంట్లో రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లు మాత్రమే వస్తాయి, ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు కావాలంటే టాప్-ఎండ్ క్లైంబర్ వేరియంట్ కొనాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ప్రయాణాల్లో ఎక్కువ లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి క్విడ్ కారులో 279 లీటర్ల పెద్ద బూట్ స్పేస్ లభిస్తుంది, ఆల్టో K10లో ఇది కేవలం 214 లీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది.
ధరల వివరాలు
మీ బడ్జెట్ను బట్టి చూస్తే.. అప్డేట్ చేయబడిన రెనాల్ట్ క్విడ్ ప్రారంభ ధర ₹4.52 లక్షలుగా ఉంది (ఎక్స్-షోరూమ్). దీని టాప్-స్పెక్ క్లైంబర్ వేరియంట్ను ఆఫర్ల తర్వాత ₹4.99 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక మారుతి ఆల్టో K10 ప్రారంభ ధర కేవలం ₹3.70 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచే మొదలవుతుంది, దీని టాప్ మోడల్ ధర ₹5.45 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
మీకు ఎస్యూవీ లాంటి స్టైలిష్ లుక్, రివర్స్ కెమెరా, ఎక్కువ లగేజ్ స్పేస్ కావాలనుకుంటే రెనాల్ట్ క్విడ్ మంచి ఛాయిస్. అలా కాకుండా తక్కువ ధర, స్మూత్ డ్రైవింగ్, అద్భుతమైన మైలేజ్ , సిటీ డ్రైవింగ్కు సులువుగా ఉండే కారు కావాలంటే మారుతి ఆల్టో K10 బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది.