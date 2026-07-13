Renault Kiger : ఎస్యూవీ లవర్స్కు బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.1.25 లక్షలు తగ్గిన రెనాల్ట్ కైగర్ ధర
Renault Kiger : సరికొత్త ఎస్యూవీ కొనాలనుకునే వారికి రెనాల్ట్ ఇండియా అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. తమ పాపులర్ మోడల్ కైగర్ పై భారీ తగ్గింపును ఇస్తోంది.
Renault Kiger : కొత్తగా కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న మధ్యతరగతి వాహనదారులకు ఒక అద్భుతమైన వార్త అందింది. ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్, భారత మార్కెట్లో ఎంతగానో ప్రజాదరణ పొందిన తమ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ రెనాల్ట్ కైగర్ పై జూలై 2026 నెలలో భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద కస్టమర్లు కొత్త కారు కొనుగోలుపై గరిష్టంగా రూ.1.25 లక్షల వరకు భారీ మొత్తాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్లో క్యాష్ డిస్కౌంట్తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా కలిసి ఉన్నాయి. ఈ బంపర్ ఆఫర్ గురించిన మరిన్ని పూర్తి వివరాల కోసం కస్టమర్లు తమకు దగ్గరలోని రెనాల్ట్ కార్ల డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు.
మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్, బ్రెజాలకు గట్టి పోటీ
రెనాల్ట్ కైగర్ కారు డిజైన్ పరంగా చాలా స్పోర్టీగా, బోల్డ్గా, మస్కులర్ లుక్తో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. కారు ముందు భాగంలో కంపెనీ సిగ్నేచర్ గ్రిల్తో పాటు చాలా ఆకర్షణీయమైన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు అమర్చారు. ఈ కారు రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ ఎస్యూవీలో 205 మిమీ గ్రౌండ్ క్లీరెన్స్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల భారతదేశంలోని గుంతల రోడ్లు, అధ్వాన్నమైన రాస్తాలో కూడా ఈ కారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా సాఫీగా దూసుకుపోతుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో పెద్ద ఎస్యూవీ కారు కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
మోడరన్ ఫీచర్లతో అదిరిపోయే కేబిన్
ఈ కారు లోపలి భాగం కూడా చాలా మోడరన్గా, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో ఉంటుంది. దీని కేబిన్లో 8 ఇంచుల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే వంటి ఫీచర్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇవే కాకుండా కారులో డ్రైవర్ కోసం 7 ఇంచుల డిజిటల్ డిస్ప్లే కూడా ఇచ్చారు. ప్రయాణాన్ని మరింత సుఖమయం చేయడానికి వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పీఎమ్ 2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, అద్భుతమైన యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే లగేజీ పెట్టుకోవడానికి ఈ సెగ్మెంట్లోనే అతిపెద్ద బూట్ స్పేస్ లభించడం విశేషం.
లీటరుకు 20 కిలోమీటర్ల మైలేజ్
ఇంజన్ పనితీరు విషయానికి వస్తే రెనాల్ట్ కైగర్ కారులో కస్టమర్ల కోసం రెండు రకాల పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆప్షన్లను కంపెనీ అందిస్తోంది. మొదటిది 1.0 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజన్ కాగా, ఇది 72 బీహెచ్పీ పవర్ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక రెండోది మరింత శక్తివంతమైన 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్. ఇది రోడ్డుపై 100 బీహెచ్పీల పవర్తో దూసుకుపోతుంది. ఈ కారులో మాన్యువల్, ఏఎమ్టీ, సీవీటీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. విభిన్న రోడ్ల పరిస్థితులకు తగినట్లుగా ఇందులో ఈకో, నార్మల్, స్పోర్ట్ అనే మూడు రకాల డ్రైవింగ్ మోడ్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ ఎస్యూవీ లీటరు పెట్రోలుకు సుమారు 19 నుంచి 20.38 కిలోమీటర్ల వరకు అత్యుత్తమ మైలేజ్ ఇస్తుంది.
సేఫ్టీలోనూ నో కాంప్రమైజ్
ప్రయాణికుల సేఫ్టీకి ఈ కారులో అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇందులో భద్రత కోసం 4 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి విలాసవంతమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ప్రాథమికంగానే లభిస్తాయి. వీటితో పాటు ఘాట్ రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కారు వెనక్కి జారకుండా ఉండేందుకు హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, టైర్లలో గాలి పీడనాన్ని పర్యవేక్షించే టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), పార్కింగ్ కోసం రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.5.81 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్ మోడల్ ధర రూ.10.35 లక్షల వరకు ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఈ కారు టాటా నెక్సాన్, టాటా పంచ్, మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్, బ్రెజా వంటి పాపులర్ ఎస్యూవీలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.