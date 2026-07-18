TVS Norton Atlas : టీవీఎస్ నుంచి బ్రిటిష్ బైక్.. నార్టన్ అట్లాస్ ఎంట్రీ.!
TVS Norton Atlas : ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ (TVS) ప్రస్తుతం సరికొత్త వ్యూహాలతో దూసుకుపోతోంది. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఐకానిక్ బ్రిటిష్..
TVS Norton Atlas : ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ టీవీఎస్ (TVS) ప్రస్తుతం సరికొత్త వ్యూహాలతో దూసుకుపోతోంది. అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఐకానిక్ బ్రిటిష్ బ్రాండ్ 'నార్టన్' (Norton) మోటార్ సైకిళ్లను భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేయడానికి కంపెనీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. అందులో భాగంగా, మొదటి బైక్గా 'నార్టన్ అట్లాస్' (Norton Atlas) అనే పవర్ఫుల్ అడ్వెంచర్ మోటార్ సైకిల్ను కంపెనీ ఎంచుకుంది. భారతీయ బైక్ ప్రియులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న నార్టన్ అట్లాస్ బైక్ ఇంజన్, ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నార్టన్ అట్లాస్.. ఇంజన్, సాంకేతిక వివరాలు
నార్టన్ సంస్థ ఈ అట్లాస్ బైక్లో శక్తివంతమైన 585cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్ను అమర్చింది. 270 డిగ్రీల క్రాంక్ ఆర్కిటెక్చర్తో వచ్చే ఈ ఇంజన్, 9,300 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 69bhp పవర్ను, అలాగే 7,500 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 57Nm గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ బైక్ బాడీ నిర్మాణానికి హై-స్ట్రెంత్ స్టీల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించారు. ఇందులో ఇంజన్ కూడా ఒక కీలకమైన భాగంలా (Stressed Member) పనిచేస్తుంది. రైడింగ్ సౌకర్యం కోసం ముందు , వెనుక భాగాలలో పూర్తిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగే ప్రముఖ కేవైబీ (KYB) సస్పెన్షన్ను అందించారు. అలాగే వెనుక భాగంలో హైడ్రాలిక్ ప్రీ-లోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ముందు భాగంలో రేడియల్ కాలిపర్తో కూడిన 310mm డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక భాగంలో 270mm డిస్క్ బ్రేక్ను అమర్చారు.
హైటెక్ ఫీచర్లు.. రైడర్ సేఫ్టీ
లాంగ్ రైడ్స్ చేసే వారి కోసం ఈ బైక్లో క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (Cruise Control) ఫీచర్ను స్టాండర్డ్గా అందించారు. దీనితో పాటు విభిన్న రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రైడ్ చేయడానికి ఐదు రైడర్ మోడ్స్ (Rider Modes), వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు బైక్ నియంత్రణ కోల్పోకుండా చూసే వీలీ కంట్రోల్ (Wheelie Control) , స్లైడ్ కంట్రోల్ (Slide Control) వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను కూడా ఇందులో జోడించారు.
సీట్ హైట్ , గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వివరాలు
నార్టన్ అట్లాస్ బైక్ వేర్వేరు వేరియంట్లలో లభించనుంది. ఇందులో బేస్ వేరియంట్ అయిన 'అట్లాస్ జీటీ' (Atlas GT) మోడల్ 815mm సీట్ హైట్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే మరో వేరియంట్ 'అట్లాస్ అపెక్స్' (Atlas Apex) మోడల్ కాస్త ఎక్కువ ఎత్తుతో 845mm సీట్ హైట్తో వస్తుంది. ఈ అట్లాస్ అపెక్స్ మోడల్ మొత్తం బరువు 192 కేజీలుగా ఉంటుంది. ఆఫ్-రోడింగ్, గుంతల రోడ్లపై సులభంగా ప్రయాణించడానికి వీలుగా ఇందులో 220mm భారీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను అందించారు. ఇక లాంగ్ జర్నీలకు వీలుగా దీని ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం 15.4 లీటర్లుగా ఉంది.
ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది? ఎక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు?
ఈ బైక్ను రెండవ త్రైమాసికం (Q2) లో భారతదేశంలో లాంచ్ చేయాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన డీలర్షిప్ , సర్వీస్ నెట్వర్క్ పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ నార్టన్ అట్లాస్ బైక్ను భారతదేశంలోని టీవీఎస్ ఫ్యాక్టరీలోనే ప్రపంచ మార్కెట్ కోసం తయారు చేయనున్నారు.
మార్కెట్లోకి రాబోతున్న ఈ సిరీస్లో ఎంట్రీ లెవెల్ మోడల్గా 'అట్లాస్' ఉండనుండగా, రెండవది 'అట్లాస్ అపెక్స్' కానుంది. ఇక అన్నింటికంటే టాప్ వేరియంట్గా రాబోతున్న 'అట్లాస్ జీటీ' మోడల్లో వైర్ స్పోక్ వీల్స్ (Wire Spoke Wheels) తో పాటు మరికొన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించనున్నారు. ఆఫ్-రోడింగ్ , అడ్వెంచర్ బైక్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా నార్టన్ బైక్ ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వడం ఖాయం.