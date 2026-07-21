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Nokia 300 4G: నోకియా నుంచి అదిరిపోయే డివైజ్.. ఇది కేవలం ఫోన్ కాదు, అంతకుమించి..!

Nokia 300 4G: స్మార్ట్‌ఫోన్ల హవా నడుస్తున్న కాలంలోనూ నోకియా తనదైన శైలిలో రఫ్ అండ్ టఫ్ ఫీచర్లతో, ఏకంగా పవర్ బ్యాంక్‌లా మారిపోయే సరికొత్త 4G బటన్ ఫోన్‌ను పరిచయం చేసింది.

Venkat
Published on: 21 July 2026 11:51 AM IST
Nokia 300 4G
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Nokia 300 4G: నోకియా నుంచి అదిరిపోయే డివైజ్.. ఇది కేవలం ఫోన్ కాదు, అంతకుమించి..!

Nokia 300 4G: మొబైల్ ఫోన్ అనగానే భారీ స్క్రీన్లు, రకరకాల యాప్‌లు మాత్రమే గుర్తుకొచ్చే ఈ డిజిటల్ యుగంలో నోకియా ఒక వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రాణవాయువులా పనిచేసే 'నోకియా 300 4G పవర్ బ్యాంక్' పేరుతో ఒక సరికొత్త ఫీచర్ ఫోన్‌ను విపణిలోకి విడుదల చేసింది. ఇది కేవలం మాటలు మాట్లాడుకోవడానికే కాకుండా, మన చేతిలో ఉండే ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు, ఇయర్ ఫోన్లకు ఛార్జింగ్ ఎక్కించే ఒక పోర్టబుల్ పవర్ ప్లాంట్‌లా పనిచేస్తుండటం విశేషం.

బటన్ నొక్కితే పవర్ బ్యాంక్‌లా మారే మ్యాజిక్..!

ఈ కొత్త నోకియా ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 'రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్' సదుపాయం. ఫోన్ బాడీపై ప్రత్యేకంగా అమర్చిన ఒక బటన్‌ను ప్రెస్ చేయగానే ఇది తక్షణమే పవర్ బ్యాంక్‌లా రూపాంతరం చెందుతుంది. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లేదా విద్యుత్ లేని అత్యవసర వేళల్లో ఇతర డివైజ్లకు సులువుగా ఛార్జింగ్ అందించవచ్చు. దీనికోసం ప్రత్యేకమైన నాలుగు రకాల కేబుల్ ఎడాప్టర్‌ను కూడా బాక్స్‌లోనే అందిస్తుండటం విశేషం.

ఏకంగా 45 రోజుల స్టాండ్‌బై.. మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాటరీ..!

సాధారణ బటన్ ఫోన్లలో చాలా చిన్న బ్యాటరీలు ఉంటాయి. కానీ నోకియా ఇందులో ఏకంగా 3,700 ఎమ్ఏహెచ్ జంబో బ్యాటరీని అమర్చింది. ఇది 18 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 45 రోజుల పాటు స్టాండ్‌బై టైమ్‌ను, 26 గంటల సుదీర్ఘ టాక్‌టైమ్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. దూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి, క్యాంపింగ్ వెళ్లేవారికి ఇది సరైన బ్యాకప్ డివైజ్.

ఐఫోన్ 16 ప్రో కంటే రెట్టింపు లైటింగ్..!

ఈ ఫోన్‌లో అమర్చిన పవర్‌ఫుల్ టార్చ్ లైట్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. సాధారణ ఫీచర్ ఫోన్ల కంటే ఇది 5 రెట్లు ఎక్కువ ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది. అంతేకాకుండా, అగ్రగామి ఐఫోన్ 16 ప్రో ఫ్లాష్ లైట్ కంటే కూడా ఇది రెట్టింపు వెలుగును ఇస్తుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ టార్చ్ లైట్‌ను వరుసగా 23 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా వెలిగించినా బ్యాటరీ ఏమాత్రం చెక్కుచెదరదు.

బడ్జెట్ ధరలోనే..!

యాంటీ స్లిప్ గ్రిప్ బాడీతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఫోన్, నీటి చినుకులు, ధూళి నుంచి రక్షణ పొందేలా ప్రత్యేక రేటింగ్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 2.4 అంగుళాల డిస్‌ప్లే, కెమెరా, 32 జీబీ వరకు పెంచుకోగలిగే స్టోరేజ్ స్లాట్, ఎఫ్‌ఎమ్ రేడియో, కరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం 4G సపోర్ట్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆసియా మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 2,700 నుంచి రూ. 3,000 మధ్యలో ఉండనుంది.

ఆధునిక స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఎన్ని వచ్చినా, ప్రాథమిక అవసరాలకు, అత్యవసర రక్షణకు నోకియా అందించే విశ్వసనీయతే వేరు. అత్యంత భారీ బ్యాటరీ, పవర్ బ్యాంక్ వెసులుబాటు, దిట్టమైన బాడీతో వచ్చిన నోకియా 300 4G ఫోన్ సెకండరీ డివైజ్ కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలవనుంది..!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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