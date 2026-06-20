సరికొత్త SUVతో నిస్సాన్ సర్ప్రైజ్.. హైబ్రిడ్ ఆప్షన్, ADAS, సన్రూఫ్.. నిస్సాన్ టెక్టాన్ హైలైట్స్.!
Nissan Tekton SUV: గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కేవలం ‘మాగ్నైట్’ మోడల్పైనే ఆధారపడుతూ భారతదేశంలో తన ఉనికిని చాటుకున్న నిస్సాన్ (Nissan) సంస్థ,
Nissan Tekton SUV: గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కేవలం ‘మాగ్నైట్’ మోడల్పైనే ఆధారపడుతూ భారతదేశంలో తన ఉనికిని చాటుకున్న నిస్సాన్ (Nissan) సంస్థ, ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో మళ్లీ దూసుకుపోవడానికి సరికొత్త ప్రణాళికలతో సిద్ధమైంది. ఇటీవలే ‘గ్రావైట్’ (Gravite) అనే ఎమ్పీవీ (MPV)ని పరిచయం చేసిన ఈ జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ, ఇప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత పోటీతో కూడిన మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. అందుకోసం ‘నిస్సాన్ టెక్టాన్’ (Nissan Tekton) పేరుతో సరికొత్త ఎస్యూవీని తీసుకువస్తోంది.
జూలై 9న జరగబోయే అధికారిక అరంగేట్రానికి ముందే, నిస్సాన్ ఈ కారుకు సంబంధించిన సరికొత్త టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇది బ్రాండ్ రాబోయే మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీపై మరింత స్పష్టమైన అవగాహనను ఇస్తోంది. 2023లో ‘కిక్స్’ (Kicks) మోడల్ను నిలిపివేసిన తర్వాత నిస్సాన్ మళ్లీ ఈ సెగ్మెంట్లోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో, కంపెనీ చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత కీలకమైన లాంచ్గా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే ‘రెనాల్ట్ డస్టర్’ (Renault Duster) కారు CMF-B ప్లాట్ఫారమ్ , మెకానికల్ భాగాలనే ఇది పంచుకున్నప్పటికీ, టెక్టాన్ ఎస్యూవీని నిస్సాన్ బ్రాండ్ శైలికి తగ్గట్టుగా ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్, క్యాబిన్ డిజైన్ , సరికొత్త ఫీచర్లతో రూపొందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
‘బేబీ పెట్రోల్’ డిజైన్
నిస్సాన్ విడుదల చేసిన తాజా టీజర్ ప్రకారం, ఈ కారు ఫ్రంట్ గ్రిల్లో పూర్తి వెడల్పుతో కూడిన ఎరుపు రంగు ఇల్యూమినేటెడ్ (వెలిగే) స్ట్రిప్ను అమర్చారు. కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లు , టెయిల్-ల్యాంప్స్, బోనెట్ , టెయిల్గేట్పై ప్రముఖంగా కనిపించే "TEKTON" అక్షరాలు, మల్టీ-స్పోక్ అలాయ్ వీల్స్ , ట్విన్-రిడ్జ్ రూఫ్ స్పాయిలర్ వంటి ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.
వీటన్నింటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది, నిస్సాన్ ప్రతిష్టాత్మక ‘పెట్రోల్’ (Patrol) ఎస్యూవీ తరహాలోనే దీని టెయిల్-ల్యాంప్స్లో ‘C’ ఆకారపు ఎల్ఈడీ సిగ్నేచర్ను ఇచ్చారు. నిస్సాన్ స్వయంగా టీజర్ వీడియోలో ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీని ‘బేబీ పెట్రోల్’ (Baby Patrol) అని పేర్కొనడం విశేషం. ఈ కారు రోడ్డుపై అదిరిపోయే లుక్ తో పాటు, దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ దాదాపు 212mm వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. టాప్ వేరియంట్లలో 18-ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్ను అందించనున్నారు.
అతి పెద్ద స్క్రీన్తో విలాసవంతమైన క్యాబిన్
ఈ కారు ఇంటీరియర్ డస్టర్ తరహాలోనే ఉన్నప్పటికీ, నిస్సాన్ తన టెక్టాన్ కారులో సరికొత్త డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ , విభిన్నమైన అప్హోల్స్టరీ థీమ్స్ను ఉపయోగించి ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దనుంది. ఇందులో పూర్తి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, గూగుల్ బిల్ట్-ఇన్ టెక్నాలజీతో కూడిన పెద్ద 10.1-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్ , స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.
సౌకర్యం , లగ్జరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్ , డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటివి అందించనున్నారు. వీటితో పాటు పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో హెడ్లైట్స్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్ , సురక్షిత ప్రయాణం కోసం లేటెస్ట్ లెవెల్ 2 అడాస్ (Level 2 ADAS suite) రక్షణ వ్యవస్థ కూడా ఉండనుంది. ఈ తరహా విలాసవంతమైన ఫీచర్లు ఈ సెగ్మెంట్లోనే టెక్టాన్ను అత్యంత ఉత్తమమైన కారుగా నిలబెట్టనున్నాయి.
శక్తివంతమైన టర్బో-పెట్రోల్ , హైబ్రిడ్ ఇంజన్లు
ఇంజన్ విషయానికి వస్తే, నిస్సాన్ టెక్టాన్ కారు రెనాల్ట్ డస్టర్ తరహా ఇంజన్ లైనప్తోనే రానుంది. ప్రారంభ వేరియంట్లు 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్తో రావచ్చు, ఇది 100bhp శక్తిని, 160Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో జతచేయబడుతుంది. అదేవిధంగా టాప్ వేరియంట్లు 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ను కలిగి ఉంటాయి, ఇది దాదాపు 163bhp శక్తిని, 280Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ పవర్ఫుల్ ఇంజన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ , 7-స్పీడ్ డ్యూయల్- క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో లభించనుంది. ఇవే కాకుండా, నిస్సాన్ భారతదేశం కోసం ఒక ‘స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్’ (Strong-hybrid) వేరియంట్ను కూడా పరిశీలిస్తోంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్లో 1.8-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండనున్నాయి, ఇది మార్కెట్లోని ఇతర హైబ్రిడ్ కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
మార్కెట్లో పోటీ , అంచనా ధర
నిస్సాన్ టెక్టాన్ ధరలు రెనాల్ట్ డస్టర్ ధరలకు అనుగుణంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది, దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 10.50 లక్షల నుండి రూ. 18 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. మార్కెట్లోకి విడుదలైన తర్వాత, ఈ ఎస్యూవీ టాటా సియెర్రా, రెనాల్ట్ డస్టర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టొయోటా హైరైడర్, హోండా ఎలివేట్, స్కోడా కుషాక్ , వోక్స్వ్యాగన్ తైగూన్ వంటి గట్టి పోటీదారులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మాగ్నైట్ మోడల్ ద్వారా మంచి అమ్మకాలను సాగిస్తున్న నిస్సాన్ సంస్థకు, ఈ కొత్త టెక్టాన్ ఎస్యూవీ భారత ప్యాసింజర్ వెహికల్ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. జూలై 9న జరగబోయే అధికారిక లాంచ్లో ఈ కారు వేరియంట్లు, పూర్తి ఫీచర్లు , ధరలకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.