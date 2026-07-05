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హీరో నుంచి అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్.. సరికొత్త రూపంలో స్ప్లెండర్ ప్రో క్లాసిక్ రీఎంట్రీ..!

Hero Splendor Pro Classic: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్, తాజాగా ఓ సరికొత్త రెట్రో మోడల్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ పేటెంట్‌ను అధికారికంగా దాఖలు చేసింది. ఈ పరిణామంతో ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా సందడి మొదలైంది.

Venkat
Published on: 5 July 2026 10:39 PM IST
Hero Splendor Pro Classic
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హీరో నుంచి అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్.. సరికొత్త రూపంలో స్ప్లెండర్ ప్రో క్లాసిక్ రీఎంట్రీ..!

Hero Splendor Pro Classic: భారతదేశ టూవీలర్ మార్కెట్లో 'స్ప్లెండర్' పేరుకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సామాన్యుడి నమ్మకమైన వాహనంగా దశాబ్దాలుగా దూసుకుపోతున్న ఈ బైక్, ఇప్పుడు వింటేజ్ ప్రియులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఒకప్పుడు కుర్రకారును పిచ్చెక్కించిన రెట్రో-స్టైల్ మోటార్‌సైకిల్ హీరో స్ప్లెండర్ ప్రో క్లాసిక్ సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ భారత విపణిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు గట్టి సంకేతాలు వెలువడ్డాయి.

ఆశలు రేకెత్తిస్తున్న కొత్త డిజైన్ పేటెంట్..

దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్, తాజాగా ఓ సరికొత్త రెట్రో మోడల్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ పేటెంట్‌ను అధికారికంగా దాఖలు చేసింది. ఈ పరిణామంతో ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో ఒక్కసారిగా సందడి మొదలైంది. గతంలో ఎంతో ఆదరణ పొంది, కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనల (BS4) కారణంగా

2018లో కనుమరుగైన స్ప్లెండర్ ప్రో క్లాసిక్‌ను కంపెనీ మళ్లీ ప్రాణం పోసి తీసుకురాబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. పాత తరం జ్ఞాపకాలను ఆధునిక హంగులతో మేళవించి సరికొత్త రైడింగ్ అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా హీరో అడుగులు వేస్తోంది.

వింటేజ్ లుక్.. మోడ్రన్ ఫీచర్స్!

2014లో తొలిసారి విడుదలైనప్పుడు ఈ బైక్ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. గుండ్రటి హెడ్‌ల్యాంప్, క్రోమ్ ఫినిషింగ్, కేఫ్ రేసర్ తరహా సింగిల్ సీట్ డిజైన్‌తో అప్పట్లో యువతను విపరీతంగా ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు రాబోయే సరికొత్త వెర్షన్‌లో ఆ క్లాసిక్ వింటేజ్ లుక్‌ను అలాగే కాపాడుకుంటూనే, నేటి తరం రైడర్ల కోసం సరికొత్త ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లైట్, స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్, ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లను జోడించనున్నట్లు సమాచారం. దీనితో పాటు అనలాగ్ మరియు డిజిటల్ కలయికతో కూడిన డ్యూయల్-పాడ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఈ బైక్‌కు మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను తీసుకురానుంది.

ఆఫ్రికా హంటర్ 150 నుంచి ప్రేరణ?

ప్రస్తుతం లీకైన పేటెంట్ చిత్రాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, హీరో సంస్థ ఆఫ్రికా మార్కెట్లో విజయవంతంగా విక్రయిస్తున్న 'హంటర్ 150' మోటార్‌సైకిల్ పోలికలు ఇందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. టియర్‌డ్రాప్ ఆకారంలో ఉండే ఇంధన ట్యాంక్, ఆకర్షణీయమైన గ్రాఫిక్స్, ఎర్గోనామిక్ సింగిల్-పీస్ సీటింగ్ వంటి అంశాలు రైడర్‌కు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి. రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు మాత్రమే కాకుండా, క్లాసిక్ లుక్‌తో లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్లాలనుకునే వారికి కూడా ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కానుంది.

నమ్మకమైన ఇంజిన్.. మెరుగైన మైలేజ్

సాధారణంగా స్ప్లెండర్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు. కొత్త స్ప్లెండర్ ప్రో క్లాసిక్‌లో కూడా అదే నమ్మకమైన 97.2 సీసీ సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇది 8.2 బీహెచ్‌పీ పవర్, 8 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తూ 4-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో పనిచేస్తుంది. అయితే, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఎక్కువ పవర్ కోరుకునే వారి కోసం 125 సీసీ వేరియంట్‌ను, అలాగే భవిష్యత్తు ఇంధన అవసరాల కోసం ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ఆప్షన్‌ను కూడా తీసుకురావాలని హీరో యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

కేవలం మైలేజ్ బైక్‌గానే కాకుండా, రైడర్ వ్యక్తిత్వానికి అద్దం పట్టేలా ఈ రెట్రో కమ్యూటర్ బైక్‌ను హీరో తీర్చిదిద్దుతోంది. మార్కెట్లోకి వస్తే ఇది స్ప్లెండర్ ప్లస్, స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్‌టెక్ మోడళ్ల మధ్య స్థానాన్ని భర్తీ చేయనుంది. పాత రోజులను గుర్తుచేసే ఈ క్లాసిక్ బైక్ అధికారికంగా ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందా అని టూవీలర్ ప్రేమికులు ఇప్పుడు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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