చరిత్ర సృష్టించిన ఎలక్ట్రిక్ కారు.. 2 ఏళ్లు తిరగకముందే 75 వేల ఇళ్లకు చేరిన ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ!
MG Windsor EV Sales Record: భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో ఒక అద్భుత అధ్యాయం లిఖించబడింది. విండ్సర్ ఈవీ కారు దేశీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన కేవలం రెండేళ్ల లోపే ఏకంగా 75,000 యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
MG Windsor EV Sales Record: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు నడిపించడంలో ఒక అద్భుతమైన మైలురాయి నమోదైంది. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ ‘జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా’కు చెందిన ‘విండ్సర్ ఈవీ’ అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తూ దేశంలోనే నంబర్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ కారుగా తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది.
భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో ఒక అద్భుత అధ్యాయం లిఖించబడింది. విండ్సర్ ఈవీ కారు దేశీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన కేవలం రెండేళ్ల లోపే ఏకంగా 75,000 యూనిట్ల విక్రయాల మైలురాయిని దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. విమానం లాంటి లగ్జరీ ప్రయాణాన్ని సామాన్యుడికి సైతం అందుబాటులోకి తేవడంతో ఈ కారును సొంతం చేసుకోవడానికి భారతీయులు ఎగబడుతున్నారు.
అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డుల వేట
భారతీయ వినియోగదారుల మనోభావాలను, వారి అవసరాలను కచ్చితంగా అర్థం చేసుకుని రూపొందించిన ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రారాజులా దూసుకుపోతోంది. ఈ ఏడాది మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ఏకంగా 19,000 కి పైగా కార్లు అమ్ముడయ్యాయంటే దీని క్రేజ్ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. లాంచ్ అయిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి మూలన ఈ కారు పరుగు తీస్తోంది. మెట్రో నగరాల నుంచి చిన్న పట్టణాల వరకు ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు విండ్సర్ ఈవీయే కనిపిస్తోంది.
విమానాన్ని తలపించే విలాసవంతమైన ప్రయాణం
ఈ కారు ఇంతటి ఘనవిజయం సాధించడానికి ముఖ్య కారణం ఇందులో ఉన్న లగ్జరీ ఫీచర్లే. కారు లోపలికి అడుగుపెట్టగానే ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ గది లేదా విమానంలోని బిజినెస్ క్లాస్ క్యాబిన్ లాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా అందించిన ‘ఏరో లాంజ్’ సీట్లను ప్రయాణికులు తమకు నచ్చినట్లు 135 డిగ్రీల వరకు వెనక్కి వాల్చుకోవచ్చు. అంటే సుదూర ప్రయాణాల్లో కూడా హాయిగా పడుకుని ఆకాశాన్ని చూస్తూ ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. దీనికి తోడు డాష్బోర్డ్పై ఉండే భారీ 15.6 అంగుళాల డిస్ప్లే కారుకు మరింత ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది.
తిరుగులేని రేంజ్.. బ్యాటరీ ఎంపికలు
ప్రయాణ దూరం (రేంజ్) విషయంలో కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడానికి ఇందులో రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లను సంస్థ అందిస్తోంది.
సాధారణ వేరియంట్: 38 కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 332 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది.
ప్రో వేరియంట్: లాంగ్ డ్రైవ్స్ వెళ్లాలనుకునే వారి కోసం 52.9 కిలోవాట్ అవర్ పెద్ద బ్యాటరీని అందించారు. ఇది ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 449 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
సామాన్యుడికి చేరువ చేసిన వినూత్న స్కీమ్
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయనే అపోహను ఎంజీ సంస్థ తన ‘బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్’ (BaaS) విధానంతో పటాపంచలు చేసింది. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం కారు కొనేటప్పుడు బ్యాటరీ ధరను ముందుగా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దీనివల్ల కారు ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.9.99 లక్షలకే లభిస్తుంది. కేవలం మనం ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ.3.90 నుండి రూ.4.50 వరకు బ్యాటరీ అద్దె చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఈ వినూత్న ఆలోచనే మధ్యతరగతి ప్రజలను ఈ కారు వైపు భారీగా ఆకర్షించింది.
సరికొత్త సాంకేతికత, బడ్జెట్ ధర, మరియు విలాసవంతమైన సౌకర్యాల కలయికతో వచ్చిన ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ భారతీయ వాహన మార్కెట్లో ఒక విప్లవమనే చెప్పాలి. కేవలం రెండేళ్లలోనే 75 వేల మైలురాయిని అందుకోవడం సాధారణ విషయం కాదు. పర్యావరణ హితమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకుంటూ, లగ్జరీని ఆస్వాదించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ విండ్సర్ ఈవీ ఒక అద్భుతమైన రాజమార్గంగా నిలిచింది.