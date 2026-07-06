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మారుతి స్విఫ్ట్‌పై దిమ్మతిరిగే డిస్కౌంట్.. ఈ నెలలోనే కొంటే భారీగా పొదుపు చేయోచ్చంతే..!

Maruti Swift July Discount: భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోస్ట్ పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లలో ఒకటైన మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ (Maruti Suzuki Swift) పై కంపెనీ ఈ జూలై నెలకు గాను అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది.

Venkat
Published on: 6 July 2026 6:47 PM IST
Maruti Swift
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మారుతి స్విఫ్ట్‌పై దిమ్మతిరిగే డిస్కౌంట్.. ఈ నెలలోనే కొంటే భారీగా పొదుపు చేయోచ్చంతే..!

మారుతి స్విఫ్ట్: సొంతంగా ఒక స్టైలిష్ కారు కొనుగోలు చేయాలనేది చాలా మంది కల. ముఖ్యంగా యువత, మధ్యతరగతి కుటుంబాల మనసు దోచుకున్న 'మారుతి స్విఫ్ట్' కొనేందుకు జూలై నెల ఒక సువర్ణావకాశాన్ని తెచ్చింది. దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్‌పై ఊహించని రీతిలో భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించి మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

రూ.45,000 వరకు బంపర్ ఆఫర్.. అస్సలు వదులుకోవద్దు..!

భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోస్ట్ పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లలో ఒకటైన మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ (Maruti Suzuki Swift) పై కంపెనీ ఈ జూలై నెలకు గాను అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెలలో సరికొత్త స్విఫ్ట్ కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనుకునే కస్టమర్లు ఏకంగా రూ.45,000 వరకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. వర్షాకాలంలో అమ్మకాల జోరును పెంచేందుకు కంపెనీ ప్రత్యేక నగదు తగ్గింపులతో (క్యాష్ డిస్కౌంట్స్) పాటు పాత కారు మార్పిడిపై ఇచ్చే ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లను ఒకే ప్యాకేజీగా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లు వేరియంట్లను బట్టి మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్‌పై గరిష్టంగా రూ.45,000 వరకు, మాన్యువల్, సీఎన్‌జీ వేరియంట్లపై రూ.40,000 వరకు పొదుపు చేసుకునే వీలుంది.

సరికొత్త స్పోర్టీ లుక్.. లగ్జరీ ఫీచర్లు..

మారుతి స్విఫ్ట్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది దాని స్పోర్టీ రూపం. ఇటీవల మార్కెట్లోకి వచ్చిన న్యూ జనరేషన్ స్విఫ్ట్ డిజైన్ పరంగా మరింత ఆధునికంగా మారింది. దీని ముందరి భాగంలో అమర్చిన గ్లోసీ బ్లాక్ గ్రిల్, ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, బూమర్‌యాంగ్ ఆకారంలో ఉండే సరికొత్త డీఆర్‌ఎల్‌లు కారుకు ఒక ప్రీమియం రోడ్ ప్రెజెన్స్‌ను ఇస్తాయి. కారు లోపలి భాగంలో ప్రయాణికులకు విలాసవంతమైన అనుభూతిని ఇచ్చేలా అత్యాధునిక టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ వంటి ఎన్నో హంగులను అదనంగా చేర్చారు.

భద్రతలో నయా రికార్డ్.. ప్రాణాలకు పూర్తి భరోసా..

గతంలో మారుతి కార్లపై భద్రతా పరంగా కొన్ని విమర్శలు వచ్చేవి. అయితే వాటన్నింటికీ సమాధానం ఇస్తూ, ఈ సరికొత్త స్విఫ్ట్ తయారీలో కంపెనీ అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటించింది. వినియోగదారుల రక్షణే ధ్యేయంగా ఇప్పుడు ఈ కారు ప్రారంభ మోడల్ (బేస్ వేరియంట్) నుంచే 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను ప్రాథమికంగా (స్టాండర్డ్‌గా) అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) వంటి అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. దీని బాడీ తయారీలో హై-టెన్సైల్ స్టీల్‌ను వాడటం వల్ల ప్రమాద సమయాల్లో లోపల ఉన్న ప్రయాణికులకు పూర్తి భరోసా లభిస్తుంది.

మైలేజ్ కింగ్.. బడ్జెట్‌కు తగ్గ మెయింటెనెన్స్..

మారుతి స్విఫ్ట్ సక్సెస్‌కు ప్రధాన కారణం దాని పవర్ ఫుల్ ఇంజన్, మైలేజ్. ఇందులో సరికొత్త జెడ్-సిరీస్ 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది అద్భుతమైన పికప్‌ను ఇస్తూనే ఇంధనాన్ని చాలా పొదుపుగా వాడుకుంటుంది. మైలేజ్ వివరాలను పరిశీలిస్తే.. దీని పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ లీటరుకు 24.8 కిలోమీటర్లు, అలాగే ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్ ఏకంగా 25.75 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. మార్కెట్లో తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు, నమ్మకమైన పర్ఫార్మెన్స్, అదిరిపోయే రీసేల్ వాల్యూ కారణంగా ఈ కారు ఎప్పటికీ ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ మొదటి ఛాయిస్‌గా నిలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం సరికొత్త మారుతి స్విఫ్ట్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ.6.79 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్ ఎండ్ మోడల్ ధర రూ.8.80 లక్షల వరకు ఉంటుంది. నెలకు సగటున 15 వేల మందికి పైగా కొనుగోలు చేసే ఈ మోస్ట్ పాపులర్ కారును సొంతం చేసుకోవడానికి ఈ జూలై డిస్కౌంట్ ఆఫర్ నిజంగా గొప్ప అవకాశం. అయితే మీ నగరంలోని డీలర్‌షిప్‌ను బట్టి ఆఫర్లలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి కొనే ముందు ఒకసారి మీ సమీప షోరూమ్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.93468

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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