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Maruti Suzuki: కొత్త కారు కొనేవారికి బంపర్ ఆఫర్..2.10 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లు..!

Maruti Suzuki: జూలై 2026లో మారుతి సుజుకి తన నెక్సా మరియు ఎరీనా కార్లపై రూ. 2.10 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది.

Naresh.k
Published on: 9 July 2026 1:14 PM IST
Maruti Suzuki
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Maruti Suzuki: కొత్త కారు కొనేవారికి బంపర్ ఆఫర్..2.10 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్లు..!

Maruti Suzuki: మీరు సరికొత్త కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది నిజంగా అదిరిపోయే శుభవార్త. ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఇండియా, ఈ జూలై నెలలో తన కస్టమర్ల కోసం భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. తన నెట్‌వర్క్‌లోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎరీనా, నెక్సా డీలర్‌షిప్‌లలో లభించే వివిధ రకాల హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లు, ఎస్‌యూవీలు ,ఎంపీవీలపై ఏకంగా రూ. 2.10 లక్షల వరకు అద్భుతమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది.

ఈ ఆఫర్లలో నగదు తగ్గింపులు , ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌లు, లాయల్టీ రివార్డులు, స్క్రాపేజ్ ప్రోత్సాహకాలు, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. అయితే, కస్టమర్ అర్హతను బట్టి తుది డీల్ మారుతుంది. మారుతి సుజుకి ప్రీమియం సిరీస్ అయిన 'నెక్సా' కార్లపై ఈ నెల అద్భుతమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఈ జూలై ఆఫర్లలో అన్నింటికంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతున్న మోడల్ ఇదే. ఏకంగా రూ. 2.10 లక్షల వరకు మొత్తం ప్రయోజనాలతో ఈ కారు జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ నెలలో కంపెనీ అందిస్తున్న అత్యధిక తగ్గింపు మోడల్‌గా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.

ఎక్కువ డిస్కౌంట్ పొందుతున్న కార్లలో ఇది కూడా ఒకటి. దీని పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ. 95,000 వరకు, సీఎన్‌జీ వెర్షన్లపై రూ. 90,000 వరకు ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి. స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ట్రిమ్‌లపై జీరో రోడ్ టాక్స్, ఎక్స్ఛేంజ్ , లాయల్టీ ప్రయోజనాలతో పాటు, కాంప్లిమెంటరీగా ఐదేళ్ల పొడిగించిన వారంటీ కూడా లభిస్తోంది.

జిమ్నీ & XL6: ఈ రెండు మోడళ్లపై రూ. 45,000 వరకు ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

బాలెనో : రూ. 40,000 వరకు డిస్కౌంట్.

ఫ్రాంక్స్ : రూ. 25,000 వరకు తగ్గింపు.

మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎరీనా మోడళ్లపై కూడా మారుతి సుజుకి భారీ తగ్గింపులను ఇస్తోంది.

విటారా బ్రెజ్జా: రూ. 55,000 వరకు తగ్గింపు.

వాగన్ఆర్ & ఆల్టో కె10: ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై రూ. 52,500 వరకు తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కొత్త స్విఫ్ట్ : కారు ప్రియుల ఫేవరెట్ అయిన స్విఫ్ట్ ఏజీఎస్ వేరియంట్లపై రూ. 45,000 వరకు.. మాన్యువల్ పెట్రోల్,సీఎన్‌జీ వెర్షన్లపై రూ. 40,000 వరకు డిస్కౌంట్‌లను పొందవచ్చు.

సెలెరియో, ఎస్-ప్రెస్సో & ఈకో: ఈ కార్లపై కూడా రూ. 37,500 వరకు తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కారు కొనాలనుకునే వారు ముఖ్యంగా ఈ తేదీలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బాలెనో, ఫ్రాంక్స్, గ్రాండ్ విటారా, XL6 తో సహా ఎంపిక చేసిన నెక్సా మోడళ్లపై కస్టమర్ డిస్కౌంట్లు జూలై 16 నుండి తగ్గుతాయని మారుతి సుజుకి తెలిపింది.

NexaMaruti SuzukiArena
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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