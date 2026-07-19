Home ఆటోమొబైల్Maruti Eeco : గత ఆరు నెలల్లో 71 వేలకు పైగా సేల్స్‌.. బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ 7-సీటర్ కారు

Maruti Eeco : గత ఆరు నెలల్లో 71 వేలకు పైగా సేల్స్‌.. బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ 7-సీటర్ కారు

Maruti Eeco : దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన 7-సీటర్ కారుగా మారుతి సుజుకి ఈకో రికార్డు సృష్టించింది.

CR Reddy
Published on: 19 July 2026 9:15 AM IST
Maruti Eeco
X

Maruti Eeco

Maruti Eeco : భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా మల్టీ పర్పస్ వాహనాల విభాగంలో మారుతి సుజుకి ఈకో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధిస్తోంది. 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో అంటే జనవరి నుంచి జూన్ వరకు జరిగిన అమ్మకాల్లో, ఈకో వ్యాన్ సెగ్మెంట్‌లో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచింది. ఈ ఆరు నెలల కాలంలో ఏకంగా 71,424 మంది వినియోగదారులు ఈ కారును సొంతం చేసుకున్నారు. దేశంలో అమ్ముడవుతున్న అన్ని రకాల కార్లలో, ఈకో 13వ స్థానంలో నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే వీలుండటమే ఈ కారు విజయానికి ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు.

సామాన్యుడికి అందుబాటులో మారుతి ఈకో

మారుతి సుజుకి ఈకోను మార్కెట్లో ఉన్న అత్యంత సరసమైన 7-సీటర్ కారుగా పరిగణిస్తారు. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ.5.23 లక్షల నుంచి మొదలై టాప్ వేరియంట్ వరకు రూ.6.41 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ధర తక్కువైనప్పటికీ, వినియోగదారులకు అవసరమైన అన్ని రకాల సౌకర్యాలను మారుతి ఇందులో పొందుపరిచింది. ఆఫీసు అవసరాలకు, వ్యాపార రవాణాకు, లేదా పెద్ద కుటుంబంతో సుదూర ప్రయాణాలకు ఈ కారు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సాధారణ బాక్సీ డిజైన్ కలిగినప్పటికీ, దీనిలో లభించే అద్భుతమైన సీటింగ్ స్పేస్ మరియు లోడ్ కెపాసిటీ కారణంగా ఇది కమర్షియల్ మరియు పర్సనల్ విభాగాల్లోనూ టాప్ ఛాయిస్‌గా మారింది.

6 ఎయిర్‌బ్యాగ్స్, ఏబీఎస్‌తో మారుతి ఈకో సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇవే

మారుతి సుజుకి ఈకోను కేవలం బడ్జెట్ కారుగా మాత్రమే చూడకూడదు, భద్రత పరంగా కూడా కంపెనీ ఇందులో కీలక మార్పులు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ కారులో ప్రమాదాల నుండి రక్షణ కల్పించేందుకు స్టాండర్డ్ 6-ఎయిర్‌బ్యాగ్స్ సదుపాయం ఉంది. వీటితో పాటు ఏబీఎస్‎తో కూడిన ఈబిడి, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్‌లు, సీట్‌బెల్ట్ రిమైండర్, స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్, ఇంజిన్ ఇమ్మొబిలైజర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లను అందించారు. ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఏసీ, హీటర్ సౌకర్యం ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి.

లీటరుకు 27 కిలోమీటర్ల మైలేజ్

ఈకోలోని ఇంజిన్ పనితీరు కూడా చాలా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఇందులో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు, ఇది 80బిహెచ్‌పి పవర్, 104.4ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెట్రోల్ వెర్షన్ సుమారు 19.7 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని ఇస్తుండగా, సిఎన్‌జీ వేరియంట్ అయితే ఏకంగా 26.8 కి.మీ/కేజీ వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. రోజువారీ రవాణా అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఇంతకంటే తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆప్షన్ మరొకటి లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. సింపుల్ లుక్స్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్, అద్భుతమైన మైలేజ్ ఉండటం వల్లే సామాన్యుల నుంచి వ్యాపారుల వరకు అందరూ ఈ కారుకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

Maruti Suzuki EecoEeco Van7 Seater CarBudget Cars India
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X