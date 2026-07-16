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లీటరుకు 34 కిమీల మైలేజీ.. సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ కార్..!

Maruti Dzire CNG: సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేసి, తన కుటుంబంతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలని ప్రతి సగటు భారతీయుడు కలలు కంటాడు. అయితే రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు చూసి ఆ కలలను మధ్యలోనే వదిలేసుకుంటారు.

Venkat
Published on: 16 July 2026 6:52 PM IST
Maruti Dzire CNG
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లీటరుకు 34 కిమీల మైలేజీ.. సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ కార్..!

Maruti Dzire CNG: భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న మారుతి సుజుకి డిజైర్, ఇప్పుడు సరికొత్త సీఎన్‌జీ అవతారంలో మార్కెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా, ఊహించని రీతిలో కిలో సీఎన్‌జీకి ఏకంగా 33.73 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తూ దేశంలోనే అత్యంత పొదుపైన బడ్జెట్ సెడాన్ కారుగా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

మధ్యతరగతి గుండె చప్పుడు.. డిజైర్ సరికొత్త సంచలనం!

సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేసి, తన కుటుంబంతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలని ప్రతి సగటు భారతీయుడు కలలు కంటాడు. అయితే రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు చూసి ఆ కలలను మధ్యలోనే వదిలేసుకుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే మారుతి సుజుకి సంస్థ తన మోస్ట్ పాపులర్ మోడల్ డిజైర్‌ను (Maruti Dzire CNG) సరికొత్త సీఎన్‌జీ టెక్నాలజీతో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. కేవలం రూ. 6.25 లక్షల ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో లభిస్తున్న ఈ కారు, ఇంధన ఖర్చుల భారాన్ని పూర్తిగా దించేస్తూ లీటరు లేదా కిలో ఇంధనానికి దాదాపు 34 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇవ్వడం వాహన రంగంలో ఒక సంచలనంగా మారింది.

అదిరిపోయే లుక్స్.. రాజీ లేని సౌకర్యాలు!

మారుతి డిజైర్ కేవలం మైలేజ్ మాత్రమే కాదు, లుక్స్ పరంగానూ ఎక్కడా తగ్గలేదు. రోడ్డుపై వెళ్తుంటే ప్రీమియం కారు లుక్‌ను ఇచ్చేలా దీని ముందు భాగాన్ని క్రోమ్ గ్రిల్‌తో అత్యంత స్టైలిష్‌గా డిజైన్ చేశారు. సరికొత్త హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, ఆకర్షణీయమైన వెనుక టెయిల్ లైట్లు కారు అందాన్ని మరింత పెంచాయి. కారు లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) కూడా చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. లాంగ్ జర్నీలో ప్రయాణికులకు అలసట లేకుండా ఉండేందుకు సౌకర్యవంతమైన సీట్లు, డ్యాష్ బోర్డ్ డిజైన్, ఆధునిక టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ఎన్నో అత్యాధునిక ఫీచర్లను ఇందులో అమర్చారు.

భద్రతకు పెద్దపీట.. నమ్మకమైన ప్రయాణం!

కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించేటప్పుడు భద్రత అనేది చాలా ముఖ్యం. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మారుతి సుజుకి ఈ బడ్జెట్ సెడాన్ కారులో భద్రతా ప్రమాణాలకు పెద్దపీట వేసింది. ప్రమాద సమయాల్లో రక్షణ కోసం ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్‌ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD) వంటి ఫీచర్లను జోడించింది. సీఎన్‌జీ సిలిండర్ అమరిక విషయంలోనూ అత్యున్నత భద్రతా పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల ప్రయాణికులు ఎలాంటి భయాందోళనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణించవచ్చు.

మైలేజీలో తిరుగులేని రారాజు..!

ఈ కారుకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని ఇంజన్ పనితీరు. 1.2 లీటర్ సామర్థ్యం గల కే-సిరీస్ ఇంజన్ సీఎన్‌జీ మోడ్‌లోనూ అద్భుతమైన పికప్‌ను ఇస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్‌లోనైనా, హైవేలపైనైనా సునాయాసంగా దూసుకుపోతుంది. కిలో సీఎన్‌జీకి 33.73 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇవ్వడం వల్ల నెలకు అయ్యే ఇంధన ఖర్చు సగానికిపైగా తగ్గిపోతుంది. ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు, చిన్న కుటుంబాలకు విహారయాత్రలకు వెళ్ళడానికి ఇంతకంటే ఉత్తమమైన ప్రత్యామ్నాయం మార్కెట్లో మరొకటి లేదని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

తక్కువ బడ్జెట్‌లో లగ్జరీ లుక్, కుటుంబం అంతా కూర్చోవడానికి విశాలమైన స్థలం, అన్నింటికీ మించి జేబుకు భారం కాని మైలేజీని కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ మారుతి డిజైర్ సీఎన్‌జీ ఒక అద్భుతమైన వరం. దేశవ్యాప్తంగా మారుతి సుజుకికి ఉన్న నమ్మకమైన సర్వీస్ నెట్‌వర్క్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు ఈ కారును ఇండియన్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ సెడాన్ విభాగంలో తిరుగులేని రారాజుగా నిలబెట్టాయి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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