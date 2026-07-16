Maruti Suzuki : ఫ్యామిలీ కస్టమర్లతో పాటు టాక్సీ సెగ్మెంట్లోనూ ఈ కారుకు భారీ డిమాండ్
Maruti Suzuki : భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న 5-సీటర్ ఫ్యామిలీ సీఎన్జీ కార్ మారుతి సుజుకి డిజైర్ సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
Maruti Suzuki : భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరలో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే ఫ్యామిలీ కార్లకు ఎప్పుడూ విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సీఎన్జీ (CNG) వాహనాల విభాగంలో ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకీ దశాబ్దాలుగా ఏకఛత్రాధిపత్యం చలాయిస్తోంది. కంపెనీకి ఉన్న భారీ సీఎన్జీ పోర్ట్ఫోలియోలో మారుతి డిజైర్ గత ఏడాది కాలంగా దేశంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన మోడల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ కారు సాధిస్తున్న అపారమైన విజయానికి ప్రధాన కారణం దాని అద్భుతమైన మైలేజ్. ఈ కారు కేజీ సీఎన్జీకి ఏకంగా 33.73 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తూ మిగిలిన అన్ని కార్ల కంటే ముందు వరుసలో నిలిచింది. ఇదే కారణంతో దేశంలోని టాప్-10 కార్ల జాబితాలో ఈ మోడల్ చాలా కాలంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
మారుతి సుజుకి డిజైర్ కారుకు సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబాలతో పాటు కమర్షియల్ రంగంలోనూ, అంటే ఓలా, ఉబర్ వంటి టాక్సీ సర్వీసుల విభాగంలోనూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు, ఎక్కువ మైలేజ్ ఉండటంతో ట్రావెల్స్ నడిపేవారు ఈ కారును కొనేందుకు అమితాసక్తి చూపిస్తున్నారు. గడిచిన జూన్ నెలలోనే రికార్డు స్థాయిలో 17,899 డిజైర్ కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇక గత ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 డేటాను పరిశీలిస్తే, ఒక్క ఏడాదిలోనే కేవలం డిజైర్ సీఎన్జీ వేరియంట్లే 1,35,330 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. అంటే దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి నెల సగటున 11,277 మంది కస్టమర్లు ఈ కారును తమ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారు. ధర విషయానికి వస్తే, డిజైర్ బేస్ మోడల్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.6,25,600 గా ఉండగా, సీఎన్జీ వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.8,03,100 గా ఉంది.
సరికొత్త మారుతి డిజైర్ మోడల్లో కంపెనీ సరికొత్త ఇంజన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించింది. సరికొత్త స్విఫ్ట్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారు నుండి తీసుకున్న 1.2-లీటర్, త్రీ-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను ఇందులో అమర్చారు. ఈ ఇంజన్ గరిష్టంగా 80 బ్రేక్ హార్స్ పవర్, 112 న్యూటన్ మీటర్ల గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లను ఇచ్చారు. సీఎన్జీ మోడ్లోకి మారినప్పుడు కూడా ఈ ఇంజన్ డ్రైవింగ్కు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్మూత్ పవర్ను అందిస్తుంది. వినియోగదారుల బడ్జెట్ను బట్టి ఈ కారును ఎల్ఎక్స్ఐ (LXi), విఎక్స్ఐ (VXi), జెడ్ఎక్స్ఐ (ZXi), జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ (ZXi Plus) అనే నాలుగు విభిన్న వేరియంట్లలో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు.
కొత్త డిజైర్ లుక్స్ విషయానికి వస్తే, పాత మోడల్స్ కంటే ఇది చాలా స్పోర్టీగా, లగ్జరీగా కనిపిస్తుంది. దీని ముందు భాగంలో అగ్రెసివ్ బంపర్, స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్స్, హారిజాంటల్ డీఆర్ఎల్స్, క్రోమ్ లైనింగ్తో కూడిన వెడల్పైన గ్రిల్ను అమర్చారు. కారు ఇంటిరియర్ బేజ్, బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్తో పాటు డాష్బోర్డ్పై చెక్క ముక్కల వంటి ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఆపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోను వైర్లెస్గా సపోర్ట్ చేసే 9-ఇంచుల పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వెనుక సీట్ల కోసం ఏసీ వెంట్స్, ఈ సెగ్మెంట్లో మొదటిసారిగా సింగిల్-పాన్ సన్రూఫ్ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలను కల్పించారు.
ఒకప్పుడు మారుతి సుజుకి కార్లు అంటే భద్రత తక్కువ అనే అపవాదు ఉండేది. కానీ కొత్త డిజైర్ కారుతో మారుతి సంస్థ ఆ అపవాదును పూర్తిగా తుడిచేసింది. భద్రతా ప్రమాణాల్లో ఈ కారు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ క్రాష్ టెస్టులోనూ, మన దేశీయ ప్రమాణాల భారత్ ఎన్క్యాప్ పరీక్షల్లోనూ ఈ కారు అత్యుత్తమమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను కైవసం చేసుకుంది. మారుతి సుజుకి చరిత్రలోనే 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన మొట్టమొదటి కారు ఇదే కావడం విశేషం. కస్టమర్ల రక్షణ కోసం ఇందులో ప్రాథమిక మోడల్ నుంచే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా ఇస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, కారును అన్ని వైపులా చూస్తూ సురక్షితంగా పార్క్ చేసుకోవడానికి వీలుగా 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యుత్తమ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.