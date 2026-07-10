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Maruti Brezza : మారుతి బ్రెజ్జా కొత్త మోడల్.. జూలై 23న మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ.!

Maruti Brezza : కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza) సరికొత్త మార్పులతో మార్కెట్లోకి వచ్చేందుకు..

G Krishna
Published on: 10 July 2026 1:41 PM IST
Maruti Suzuki SUV
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Maruti Suzuki SUV

Maruti Brezza : కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza) సరికొత్త మార్పులతో మార్కెట్లోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. జూలై 23న ఈ మోడల్‌ను సంస్థ అధికారికంగా లాంచ్ చేయనుంది. 2022లో సెకండ్ జనరేషన్ మోడల్ విడుదలైన తర్వాత ఈ కారుకు జరుగుతున్న మొదటి పెద్ద అప్‌డేట్ ఇదే. ఈ కొత్త వెర్షన్‌లో కేవలం బాహ్య డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా, సరికొత్త పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌ను కూడా మారుతి సుజుకి పరిచయం చేయబోతోంది.

సరికొత్త టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్

ఈ కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌లో 1.0-లీటర్ బూస్టర్‌జెట్ టర్బో-పెట్రోల్ (Boosterjet Turbo-Petrol) ఇంజిన్‌ను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ఇంజిన్ మారుతి ఫ్రాంక్స్ కారులో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 100bhp పవర్, 148Nm టాక్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌ను 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో జత చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు బ్రెజ్జా కేవలం 1.5-లీటర్ నార్మల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తోనే వస్తుండటంతో, టర్బో ఇంజిన్లని ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారనుంది.

తక్కువ పన్నుతో ధరలో వెసులుబాటు

భారతదేశ పన్ను నిబంధనల ప్రకారం, 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉండి, 1200cc లోపు పెట్రోల్ ఇంజిన్ కలిగిన వాహనాలపై 18 శాతం మాత్రమే జీఎస్టీ విధిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ ఇంజిన్ కంటే ఈ చిన్న కెపాసిటీ టర్బో ఇంజిన్ వల్ల కంపెనీకి పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఈ ప్రయోజనాన్ని సంస్థ కస్టమర్లకు బదిలీ చేస్తే, పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ఈ టర్బో వేరియంట్లను మార్కెట్లో పోటీ ధరకే అందించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే, పాత 1.5-లీటర్ పెట్రోల్, సిఎన్‌జి (CNG) మోడల్స్ కూడా విక్రయాల్లో కొనసాగుతాయి.

అప్‌డేట్ అయిన డిజైన్, లగ్జరీ ఫీచర్లు

బాహ్య రూపురేఖల విషయానికి వస్తే, ఈ కారులో చిన్నపాటి మార్పులు మాత్రమే చోటు చేసుకోనున్నాయి. ముందు భాగంలో కొత్త బంపర్, ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్ రానుండగా, వెనుక భాగంలో ఆధునిక శైలికి తగ్గట్టుగా 'కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్' , సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్‌ను అమర్చనున్నారు.

క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ ఫీలింగ్ కోసం ఫీచర్ల జాబితాను పెంచారు. ప్రస్తుతమున్న 9-ఇంచ్ స్క్రీన్ స్థానంలో పెద్ద 10.1-ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ రానుంది. వీటితో పాటు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, యాంబియంట్ లైటింగ్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్ల వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను కూడా ఈ కారులో జోడించబోతున్నారు.

మార్కెట్లో గట్టి పోటీ

కొత్త ఫీచర్లు , అదనపు ఇంజిన్ ఆప్షన్ రావడం వల్ల కొత్త బ్రెజ్జా ధర ప్రస్తుత మోడల్ కంటే స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మార్కెట్లోకి విడుదలైన తర్వాత ఇది టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, మహీంద్రా XUV 3XO , స్కోడా కైలాక్ వంటి ప్రముఖ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.

Maruti Suzuki BrezzaMaruti SuzukiBrezzaSUVAuto
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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