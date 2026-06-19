విక్టోరిస్ స్టైల్.. టర్బో పర్ఫార్మెన్స్.. బ్రెజ్జా రీఎంట్రీ అదిరిపోయిందిగా.!
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల విభాగంలో మారుతి బ్రెజ్జాకు ఎప్పటినుంచో ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో టాటా, మహీంద్రా, హ్యుందాయ్ కంపెనీల నుంచి కొత్త కొత్త మోడళ్లు
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల విభాగంలో మారుతి బ్రెజ్జాకు ఎప్పటినుంచో ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో టాటా, మహీంద్రా, హ్యుందాయ్ కంపెనీల నుంచి కొత్త కొత్త మోడళ్లు మార్కెట్లోకి రావడంతో బ్రెజ్జా అమ్మకాలు కాస్త తగ్గాయి. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న టాప్-10 కార్ల లిస్ట్ నుంచి బ్రెజ్జా వెనకబడిపోవడంతో మారుతి సుజుకి అలర్ట్ అయింది. కస్టమర్లను మళ్లీ తనవైపు తిప్పుకోవడానికి సరికొత్త డిజైన్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ తో బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ ను తీసుకురావడానికి క్షేత్రస్థాయిలో రోడ్ టెస్టింగ్లను ముమ్మరం చేసింది.
లుక్స్లో అదిరిపోయే మార్పులు
కొత్తగా రాబోతున్న మారుతి బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ బేసిక్ బాడీ స్ట్రక్చర్ పాత మోడల్ లాగే ఉన్నప్పటికీ, ఎక్స్టీరియర్ లో చాలా లగ్జరీ మార్పులు చేయబోతున్నారు. కారు ముందు భాగంలో సరికొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, మరింత పవర్ఫుల్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, అగ్రెసివ్ గా కనిపించేలా రీడిజైన్ చేసిన బంపర్ ను అమర్చనున్నారు. కారు పక్క భాగంలో సరికొత్త డిజైన్ గల అల్లాయ్ వీల్స్, డోర్ల కింద గ్రే కలర్ అలంకరణలు ఉంటాయి. అలాగే కారు వెనుక భాగంలో కూడా సరికొత్త ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, కొత్త బంపర్ ను అందించి కారుకు స్పోర్టీ లుక్ ఇవ్వనున్నారు.
ఫ్రాంక్స్ కారు పవర్ఫుల్ టర్బో ఇంజిన్
బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ లో జరగబోయే అతిపెద్ద విప్లవాత్మక మార్పు దాని ఇంజిన్ విభాగంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం బ్రెజ్జాలో కేవలం 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాత్రమే లభిస్తుండగా, కొత్త మోడల్ లో మారుతి సుజుకి సరికొత్త 1.0 లీటర్, 3-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ ను ఇవ్వబోతోంది. ఇది ఇప్పటికే మారుతి ఫ్రాంక్స్ (Fronx) కారులో సూపర్ సక్సెస్ సాధించిన ఇంజిన్. ఈ చిన్న టర్బో ఇంజిన్ రావడం వల్ల కారు పికప్ భారీగా పెరగడమే కాకుండా, మైలేజ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ టర్బో వేరియంట్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ తో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ట్యాక్స్ తగ్గింపుతో కస్టమర్లకు భారీ లాభం?
ఈ కొత్త 1.0 లీటర్ చిన్న టర్బో ఇంజిన్ ని ఉపయోగించడం వెనుక మారుతి సుజుకి ఒక పెద్ద బిజినెస్ ప్లాన్ వేసింది. భారతదేశ పన్ను నిబంధనల ప్రకారం.. 1.2 లీటర్ కంటే తక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న చిన్న ఇంజిన్ కార్లపై జీఎస్టీ (GST) రేటు తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల బ్రెజ్జా కారుపై ప్రస్తుతం ఉన్న 40 శాతం జీఎస్టీ పన్ను స్థానంలో కేవలం 18 శాతం తక్కువ జీఎస్టీ వర్తించే అవకాశం ఉంది. అయితే, టర్బో ఇంజిన్ల తయారీ ఖర్చు సాధారణ ఇంజిన్ల కంటే ఎక్కువ కాబట్టి, మారుతి సుజుకి ఈ పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా వాడుకుని బ్రెజ్జా టర్బో మోడల్ ధరను మార్కెట్లో ఎంతవరకు అందుబాటులో ఉంచుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇంటీరియర్లో సరికొత్త లగ్జరీ ఫీచర్లు
బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ లోపలి భాగం చూస్తే ప్రీమియం అనుభూతి కలుగుతుంది. మారుతి విక్టోరిస్ ఎస్యూవీలో ఉపయోగించిన పవర్ఫుల్ 10.1 ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను ఇందులో కూడా అందించబోతున్నారు. ఎండకాలంలో ప్రయాణం హాయిగా సాగడానికి వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, సరికొత్త ఫ్యాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ, డ్రైవర్ సౌకర్యం కోసం హెడ్-అప్ డిస్ప్లే (HUD) వంటి ఫీచర్లు తోడవనున్నాయి. వీటితో పాటు ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ చార్జర్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే, 360-డిగ్రీ కెమెరా, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి మోడ్రన్ ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.
అండర్ బాడీ సీఎన్జీ, సేఫ్టీ అప్డేట్స్
సేఫ్టీ పరంగా మారుతి బ్రెజ్జా ఇప్పటికే గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ (Global NCAP) క్రాష్ టెస్ట్ లో 4-స్టార్ రేటింగ్ సాధించి సురక్షితమైన కారుగా పేరు తెచ్చుకుంది. కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ లో స్టాండర్డ్ గా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ ఫీచర్లతో పాటు బాడీని మరింత పటిష్టంగా మార్చనున్నారు. అలాగే, పర్యావరణ హితం కోసం ఇందులో సీఎన్జీ (CNG) ఆప్షన్ ను కూడా కొనసాగిస్తారు. అయితే ఈసారి విక్టోరిస్ కారు లాగే బ్రెజ్జాలో కూడా అండర్ బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ టెక్నాలజీని వాడనున్నారు. దీనివల్ల డిక్లో ట్యాంక్ లేకుండా కారు కింద భాగంలో అమరుస్తారు, తద్వారా లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి బూట్ స్పేస్ పూర్తిగా ఖాళీగా లభిస్తుంది.
ధర, మార్కెట్ లభ్యత వివరాలు
ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న మారుతి బ్రెజ్జా ఎక్స్ షోరూం ప్రారంభ ధర రూ.8.26 లక్షల నుంచి టాప్ ఎండ్ మోడల్ ధర రూ.13.01 లక్షల వరకు ఉంది. కొత్తగా రాబోతున్న సరికొత్త ఫీచర్లు, అడ్వాన్స్డ్ టర్బో ఇంజిన్ కారణంగా బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ ధరలు పాత మోడల్ కంటే స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కారు మార్కెట్లోకి వస్తే టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO, హ్యుందాయ్ వెన్యూ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం.