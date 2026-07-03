Mahindra XEV 9e : కొత్త లుక్లో అదరగొడుతున్న మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ SUV.. సింగిల్ ఛార్జ్తో 656 కిలోమీటర్ల మైలేజ్
Mahindra XEV 9e : మహీంద్రా తన ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV ఎక్స్ఈవీ 9ఇ సినీలక్స్ ఎడిషన్ను సరికొత్త కలర్లో లాంచ్ చేసింది.
Mahindra XEV 9e : భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ SUV అయిన మహీంద్రా XEV 9e సినీలక్స్ ఎడిషన్ను మరింత ఆకర్షణీయమైన లుక్లో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ కారును మరింత స్టైలిష్గా మార్చేందుకు కంపెనీ సరికొత్త ఎక్స్టీరియర్ కలర్ ఆప్షన్ను జోడించింది. దీనికి స్యాటిన్ డెజర్ట్ మిస్ట్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ కారుకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన మ్యాట్ ఫినిషింగ్ వల్ల రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ఎంతో రాయల్ మరియు లగ్జరీ లుక్ను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త రంగు అందుబాటులోకి రావడంతో, ఇప్పుడు ఈ లగ్జరీ ఎడిషన్ మొత్తం మూడు అద్భుతమైన కలర్స్లో (స్యాటిన్ వైట్, స్యాటిన్ బ్లాక్, స్యాటిన్ డెజర్ట్ మిస్ట్) కస్టమర్లకు లభిస్తోంది.
సాధారణంగా ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఏదైనా కొత్త కలర్ లేదా స్పెషల్ ఎడిషన్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చినప్పుడు కారు ధరను భారీగా పెంచుతుంటాయి. కానీ, మహీంద్రా మాత్రం కస్టమర్లకు షాక్ ఇవ్వకుండా తీపి కబురు అందించింది. ఈ సరికొత్త ప్రీమియం స్యాటిన్ డెజర్ట్ మిస్ట్ కలర్ వేరియంట్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను పాత ధర అయిన రూ.29.35 లక్షలుగానే ఉంచింది. అంటే, కస్టమర్లు అదనంగా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండానే సరికొత్త, ప్రీమియం లుక్ ఉన్న లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ SUVని సొంతం చేసుకునే అవకాశాన్ని మహీంద్రా కల్పించింది.
ఈ సరికొత్త ఎడిషన్ కేవలం బయటి లుక్ పరంగానే కాకుండా, లోపలి కేబిన్ పరంగానూ ఎంతో రిచ్గా డిజైన్ చేయబడింది. కారు లోపల చెస్ట్నట్ బ్రౌన్, నాక్టర్న్ బ్లాక్ కలర్స్తో కూడిన డ్యూయల్-టోన్ లెదరెట్ ఇంటీరియర్ను అందించారు. ఈ ప్రీమియం కలర్ కాంబినేషన్ వల్ల కారు లోపల కూర్చున్నప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ లగ్జరీ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. స్టైల్, కంఫర్ట్, ప్రీమియం రైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే ఆధునిక కార్ల ప్రియులను దృష్టిలో ఉంచుకునే మహీంద్రా ఈ సినీలక్స్ ఎడిషన్ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దింది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్, పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఎక్కడా తగ్గలేదు. ఇది ప్యాక్ త్రీ వేరియంట్పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఇందులో 79 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది రేర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. ఈ పవర్ఫుల్ మోటార్ 286 హార్స్పవర్ శక్తిని, 380 ఎన్ఎమ్ టాప్ టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల కారు స్టార్ట్ చేసిన కొద్ది సెకన్లలోనే అత్యంత వేగంగా దూసుకుపోతుంది.
ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కొనేవారికి ప్రధానంగా ఉండే సమస్య రేంజ్. కానీ, ఈ మహీంద్రా XEV 9e విషయంలో ఆ భయాలు అవసరం లేదని కంపెనీ స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ కారును ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 656 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని మహీంద్రా గట్టిగా చెప్తోంది. సుదూర ప్రాంతాలకు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి, సిటీ పరిధిలో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ భారీ రేంజ్ చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ కానుంది. కలర్ మినహా మిగిలిన ఇంజన్ సామర్థ్యం, బ్యాటరీ ప్యాక్, ఇతర హైటెక్ ఫీచర్లలో కంపెనీ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.