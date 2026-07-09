Mahindra : కార్ల లవర్లకు షాక్.. జూలై 10 నుంచి పెరగనున్న మహీంద్రా ఎస్యూవీల ధరలు
Mahindra : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మహీంద్రా తమ ఎస్యూవీ, కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
Mahindra : ప్రముఖ దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తమ కస్టమర్లకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. సొంతంగా కారు లేదా కమర్షియల్ వాహనం కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారికి జూలై 10 నుంచి అదనపు భారం పడనుంది. తమ లైనప్లోని అన్ని పాపులర్ ఎస్యూవీలు, కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. పెరిగిన ఈ కొత్త ధరలు జూలై 10 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి రానున్నాయి. వాహనాల మోడల్, వేరియంట్ ఆధారంగా ఈ ధరల పెంపు వేర్వేరుగా ఉంటుందని కంపెనీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
మహీంద్రా సంస్థ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. కంపెనీకి చెందిన ప్యాసింజర్ ఎస్యూవీ కార్ల ధరలను సగటున 2.7 శాతం మేర పెంచుతున్నారు. అదే సమయంలో రవాణా, వ్యాపార రంగాల్లో ఉపయోగించే కమర్షియల్ వాహనాల ధరలను సగటున 2 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయంగా, దేశీయంగా వాహన తయారీకి ఉపయోగించే ముడిసరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరగడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని కంపెనీ తెలిపింది. గత కొన్ని నెలలుగా పెరిగిన అదనపు భారాన్ని కంపెనీయే భరిస్తూ వచ్చినప్పటికీ.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అనివార్యంగా కొంత భారాన్ని కస్టమర్లపై వేయక తప్పడం లేదని మహీంద్రా పేర్కొంది.
మహీంద్రా సంస్థ కార్ల ధరలను పెంచినప్పటికీ.. భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో వాటికి ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ప్రస్తుతం దేశంలో ఎస్యూవీ కార్ల సెగ్మెంట్కు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ విభాగంలో మహీంద్రా టాప్ పొజిషన్లో కొనసాగుతోంది. కంపెనీకి చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ అయిన స్కార్పియో ఎన్, ఎక్స్యూవీ 700, థార్ రాక్స్, ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ వంటి మోడళ్లకు కస్టమర్ల నుంచి భారీగా బుకింగ్స్ వస్తున్నాయి. ప్రతి ఏటా కంపెనీ అమ్మకాల్లో రెండంకెల వృద్ధి నమోదవుతుండటం విశేషం.
ధరల పెంపు వార్త పక్కన పెడితే.. మహీంద్రా కంపెనీ తమ లవర్స్ కోసం ఒక క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చింది. మార్కెట్లోకి త్వరలోనే డబుల్ సర్ప్రైజ్ తీసుకురాబోతోంది. అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్కార్పియో సిరీస్లో సరికొత్త స్కార్పియో-ఎన్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనితో పాటు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలను టార్గెట్ చేస్తూ తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక మినీ స్కార్పియో మోడల్ను కూడా తీసుకురావడానికి కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ రెండు మోడళ్లు భారత మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తాయని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మహీంద్రా సంస్థ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో కూడా తన పట్టును బలపరుచుకుంటోంది. ఇటీవల లాంచ్ చేసిన కంపెనీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలకు కస్టమర్ల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే కంపెనీ ఇటీవల XEV 9e మోడల్కు చెందిన ప్రీమియం Cineluxe Editionను పరిచయం చేసింది. అంతేకాకుండా Vision S కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా సరికొత్త లగ్జరీ ఎస్యూవీని తయారు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే రోడ్లపై టెస్టింగ్ కూడా ముమ్మరంగా సాగుతోంది. అలాగే భవిష్యత్తులో రాబోయే సరికొత్త మోడల్ కోసం SXT అనే సరికొత్త నేమ్ప్లేట్ను కూడా కంపెనీ ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్టర్ చేయించింది.