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లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ లేవు.. ఛార్జింగ్ జీరో అయినా నో టెన్షన్.. మార్కెట్లోకి క్రేజీ ఈవీ స్కూటర్.!

Komaki XR1: పెట్రోల్ ధరలు సెంచరీ దాటి దూసుకుపోతుండడంతో మధ్యతరగతి సామాన్యుడు విలవిలలాడిపోతున్నాడు.

Venkat
Published on: 18 Jun 2026 10:22 AM IST
Komaki XR1
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లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ లేవు.. ఛార్జింగ్ జీరో అయినా నో టెన్షన్.. మార్కెట్లోకి క్రేజీ ఈవీ స్కూటర్.!

Komaki XR1 Electric Moped: పెట్రోల్ ధరలు సెంచరీ దాటి దూసుకుపోతుండడంతో మధ్యతరగతి సామాన్యుడు విలవిలలాడిపోతున్నాడు. నిత్యం పెరిగే ప్రయాణ ఖర్చులకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు చూస్తున్నాడు. అయితే ప్రతి చిన్న అవసరానికి సైకిల్ తొక్కడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అలాగని లక్ష రూపాయలకు పైగా బడ్జెట్ పెట్టి పెద్ద పెద్ద ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు కొనడం అందరివల్లా సాధ్యం కాదు.

సరిగ్గా ఇలాంటి వారి కోసమే, సైకిల్‌కు పైన, స్కూటర్‌కు కింద ఉండేలా ఒక సరికొత్త ఇంటర్మీడియట్ ఈవీ టూవీలర్‌ను కోమాకి కంపెనీ మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. అదే సరికొత్త Komaki XR1 ఎలక్ట్రిక్ మొపెడ్. నగరాల్లో, గ్రామాల్లో తక్కువ దూరాలు ప్రయాణించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన బడ్జెట్ వాహనంగా పేరు తెచ్చుకుంది.

ధనుష్ రఘువరన్ B.Tech స్టైల్ డిజైన్..

ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్ లుక్ చూడటానికి మనకు ప్రముఖ హీరో ధనుష్ నటించిన రఘువరన్ B.Tech సినిమాలో ఆయన ఉపయోగించే పాతకాలపు రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మోఫా (Enfield Mofa) మోటర్ సైకిల్‌ను గుర్తు చేస్తుంది. ఆ క్లాసిక్ లుక్, సింపుల్ డిజైన్ యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే ఆనాటి మోఫా బైక్ పెట్రోల్‌తో నడిచేది.. కానీ మన ఈ ఆధునిక Komaki XR1 మొపెడ్ పూర్తిగా బ్యాటరీ విద్యుత్ శక్తితో నడుస్తుంది. దీనివల్ల మీ రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులు దాదాపు జీరోనే.

అంతేకాదు, ఒకవేళ ప్రయాణంలో దారి మధ్యలో ఎక్కడైనా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఏం చేయాలనే టెన్షన్ మీకు అక్కర్లేదు. ఇందులో కంపెనీ పెడల్స్ (Pedals) కూడా ఇచ్చింది. కాబట్టి హ్యాపీగా సైకిల్‌లా తొక్కుకుంటూ సురక్షితంగా మీ ఇంటికి చేరుకోవచ్చు.

లైసెన్స్ లేదు.. చలాన్ల గొడవే లేదు..

ఈ Komaki XR1 ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏంటంటే.. దీనిని రోడ్డుపై నడపడానికి ఎలాంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (Driving License) అవసరం లేదు. అలాగే దీనిని ఆర్టీఓ (RTO) ఆఫీసులో నంబర్ ప్లేట్ కోసం వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాల్సిన అవసరం కూడా అస్సలే లేదు.

ఎందుకంటే ఇది తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే లో-స్పీడ్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (Low-speed EV) కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. దీనివల్ల స్కూల్, కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ట్రాఫిక్ రూల్స్, చలాన్ల టెన్షన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా రోడ్లపై ప్రయాణించవచ్చు. ఇళ్లలోని మహిళలు, కూరగాయల మార్కెట్‌కు వెళ్లే వృద్ధులకు కూడా ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

ఒక్క ఛార్జ్‌తో 80 కిలోమీటర్ల రేంజ్..

సాంకేతిక సామర్థ్యం (Technical Specifications) పరంగా చూస్తే.. Komaki XR1 మొపెడ్‌లోని బ్యాటరీని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 70 కిలోమీటర్ల నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వరకు నాన్‌స్టాప్‌గా ప్రయాణించవచ్చు. ఇందులో అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గరిష్టంగా గంటకు 25 కిలోమీటర్ల వేగంతో (Top Speed) వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నగరాలతోపాటు గ్రామాల్లో ప్రయాణించడానికి ఈ స్పీడ్ చాలా సేఫ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్.

దీని బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి కేవలం 3 నుంచి 4 గంటల సమయం మాత్రమే పడుతుంది. ఇందుకు అయ్యే విద్యుత్ ఖర్చు కేవలం రూ.8 నుంచి రూ.10లు మాత్రమే కావడం విశేషం. అంటే రోజుకు కేవలం పది రూపాయల ఖర్చుతో మీరు 80 కిలోమీటర్లు తిరగొచ్చన్నమాట.

అద్భుతమైన ఫీచర్లు, లగ్జరీ కుషన్ సీట్లు..

కోమాకి సంస్థ ఈ చిన్న మొపెడ్‌లో కూడా కస్టమర్లకు అవసరమైన అన్ని రకాల ప్రాక్టికల్ ఫీచర్లను అందించింది. రాత్రి వేళల్లో సురక్షితంగా ప్రయాణించడానికి బ్రైట్ హెడ్‌లైట్లు, టెయిల్ లైట్లు, టర్న్ ఇండికేటర్లను అమర్చారు. ప్రయాణం ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై కూడా సాఫీగా సాగడానికి వీలుగా మంచి సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ఉంది.

నిత్యం మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు లేదా కిరాణా సామాన్లు తెచ్చుకోవడానికి వీలుగా ముందు భాగంలో ఒక పెద్ద బుట్టను (Front Basket) ఉంచారు. అలాగే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవడానికి వీలుగా రెండు విడివిడి సాఫ్ట్ కుషన్ సీట్లను కంపెనీ డిజైన్ చేసింది.

సామాన్యుడి బడ్జెట్ ధర..

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో ఈ Komaki XR1 ఎలక్ట్రిక్ మొపెడ్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.34,499 గా ఉంది. ఇది గత ఏడాది జూన్‌లో విడుదలైనప్పుడు కేవలం రూ.29,999 ధరకే అందుబాటులో ఉండేది.. అయితే మార్కెట్లో పెరిగిన విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా కంపెనీ దీని ధరను దాదాపు రూ.4,500 వరకు పెంచింది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు లేకుండా, ఆఫీసులకు లేదా మార్కెట్‌కు వెళ్లాలనుకునే వారికి, స్కూల్ పిల్లలకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్ అత్యంత తెలివైన, బెస్ట్ ఆప్షన్ అని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మొత్తానికి పెట్రోల్ ధరల భారాన్ని మోయలేక, తక్కువ బడ్జెట్‌లో నమ్మకమైన వాహనం కోసం చూసేవారికి Komaki XR1 ఒక అద్భుతమైన వరం. ఎలాంటి చట్టపరమైన పత్రాలు, లైసెన్స్ గొడవలు లేకుండా, పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూ సాగే ఈ ప్రయాణం ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఆర్థికంగా ఎంతో ఊరటనిస్తుంది.

Komaki XR1Electric MopedEV IndiaNo License EV
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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