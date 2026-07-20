Kia Syros EV : లైఫ్టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీతో కియా సైరోస్ ఈవీ లాంచ్.!
Kia Syros EV : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా ఇండియా భారత మార్కెట్ కోసం తన రెండవ మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'సైరోస్ ఈవీ'ని అధికారికంగా..
Kia Syros EV : ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా ఇండియా భారత మార్కెట్ కోసం తన రెండవ మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'సైరోస్ ఈవీ'ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం రూ. 25,000 టోకెన్ మొత్తంతో కంపెనీ ప్రీ-బుకింగ్స్ను ప్రారంభించింది. త్వరలోనే వాహనాల డెలివరీలు ప్రారంభం కానుండగా, ఆ సమయానికే ఈ కారు అధికారిక ధరలను కంపెనీ వెల్లడించనుంది.
సింగిల్ ఛార్జ్తో 526 కి.మీ రేంజ్
కియా సైరోస్ ఈవీలో అందించిన సుదీర్ఘ మైలేజ్ సామర్థ్యం దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. ఇందులో పెద్దదైన 51.4kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు, ఇది ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 526 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుందని సంస్థ తెలిపింది. ఈ విభాగంలో 500 కిలోమీటర్ల మార్కును దాటిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా సైరోస్ ఈవీ నిలిచింది. ఇది కాకుండా ఒకే ఛార్జ్పై 443 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇచ్చే 42kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్ను కూడా కొనుగోలుదారులు ఎంచుకోవచ్చు.
పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్, సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
సామర్థ్యం విషయంలోనూ ఈ కారు మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తుంది. ఎక్స్టెండెడ్ రేంజ్ మోడల్ 171bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్తో వస్తుంది. ఇది కేవలం 8.1 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఎస్యూవీ 100kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల కేవలం 39 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీని 10 శాతం నుండి 80 శాతానికి నింపవచ్చు. వేర్వేరు వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా ఛార్జింగ్ వేగం తగ్గకుండా ఉండేందుకు ఇందులో ప్రత్యేక బ్యాటరీ కండిషనింగ్ వ్యవస్థను అందించారు.
లైఫ్టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీ, సులభమైన యాజమాన్యం
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని మరింత సులభతరం చేసేందుకు కియా అనుకూలమైన ఆఫర్లను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భాగంగా 15 సంవత్సరాల వరకు హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై లైఫ్టైమ్ వారంటీని ఆఫర్ చేస్తోంది. కారు ప్రారంభ ధర భారాన్ని తగ్గించడానికి 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' ఫైనాన్సింగ్ సదుపాయంతో పాటు గ్యారెంటీడ్ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఛార్జింగ్ సౌకర్యం కోసం 'మైకియా' యాప్తో 20,300 కంటే ఎక్కువ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను ఉపయోగించుకునే వెసులుబాటును, దేశవ్యాప్తంగా డీలర్షిప్ల వద్ద DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్లను అందుబాటులో ఉంచింది.
ఆధునిక డిజైన్, ప్రీమియం ఇంటీరియర్
సైరోస్ ఈవీ డిజైన్ పరంగా డిజిటల్ టైగర్ ఫేస్, స్టార్ మ్యాప్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్ , ఏరోడైనమిక్ అలాయ్ వీల్స్తో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. కారు ఇంటీరియర్లో డ్రైవర్ డిస్ప్లే, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, క్లైమేట్ కంట్రోల్స్ అన్నీ ఒకే చోట కనిపించేలా 30-అంగుళాల పానోరమిక్ డిస్ప్లే ప్యానెల్ను అమర్చారు. వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే, హార్మన్ కార్డన్ 8-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, పానోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు , 16-లీటర్ల ఫ్రంట్ ట్రంక్ వంటి అనేక ప్రీమియం వసతులు ఇందులో ఉన్నాయి.
భద్రతా ఫీచర్లు, అందుబాటులో ఉన్న వేరియంట్లు
ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ఈ కారులో 16 స్వయంప్రతిపత్తి ఫంక్షన్లు కలిగిన లెవెల్-2 ADAS వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఫ్రంట్ కొలైజన్ అవాయిడెన్స్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్లతో పాటు 360-డిగ్రీ కెమెరా, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ , టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎస్యూవీని రెండు బ్యాటరీ సామర్థ్యాలలో మొత్తం ఏడు వేరియంట్లలో, తొమ్మిది రకాల ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వినియోగదారులు కొనుగోలు చేయవచ్చు.