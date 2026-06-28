బ్రెజ్జా, వెన్యూలకు చెమటలు పట్టిస్తున్న కియా సోనెట్.. తక్కువ ధరకే లగ్జరీ ఫీచర్లతో కస్టమర్ల క్యూ!
Kia Sonet Sales May 2026: భారతీయ కార్ల ప్రియుల మనసు దోచుకోవడంలో కియా మోటార్స్ మరోసారి విజయవంతమైంది. ఇటీవల విడుదలైన మే 2026 అమ్మకాల గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
Kia Sonet Sales May 2026: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ SUVల హవా నడుస్తోంది. ఈ విభాగంలో గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, కియా సోనెట్ (Kia Sonet) తన విక్రయాలతో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మధ్యతరగతి బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు అందిస్తూ, ప్రత్యర్థి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ మే నెల అమ్మకాల్లో సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుని దూసుకుపోతోంది.
మే నెల విక్రయాల్లో కియా సోనెట్ సరికొత్త రికార్డు..
భారతీయ కార్ల ప్రియుల మనసు దోచుకోవడంలో కియా మోటార్స్ మరోసారి విజయవంతమైంది. ఇటీవల విడుదలైన మే 2026 అమ్మకాల గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గత నెలలో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 9,707 యూనిట్ల కియా సోనెట్ కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే మే నెలలో ఈ సంఖ్య 8,054 యూనిట్లుగా ఉండేది. అంటే ఏడాది కాలంలోనే ఈ కారు ఏకంగా 21 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. ఈ స్థాయి వృద్ధి రేటును అందుకోవడం సాధారణ విషయం కాదు, ఇది సోనెట్పై కస్టమర్లకు ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం.
నెలవారీ స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు సహజమే..!
అయితే ఏప్రిల్ నెలతో పోలిస్తే మే నెల విక్రయాల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. ఏప్రిల్ 2026లో 10,537 యూనిట్లు అమ్ముడవగా, మే నెలలో ఆ సంఖ్య 9,707 కి పరిమితమైంది. ఇది దాదాపు 8 శాతం నెలవారీ తగ్గుదలను సూచిస్తున్నప్పటికీ, ఆటోమొబైల్ నిపుణులు దీనిని పెద్ద ప్రతికూల సంకేతంగా భావించడం లేదు. సాధారణంగా మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఫైనాన్స్ ఆఫర్లు, పండుగల సీజన్లను బట్టి ప్రతి నెల అమ్మకాల్లో ఇలాంటి మార్పులు రావడం సహజమేనని విశ్లేషిస్తున్నారు.
పోటీదారుల కంటే తక్కువ ధర.. మిడిల్ క్లాస్కు బెస్ట్ ఛాయిస్..
కియా సోనెట్ విజయ రహస్యం దాని ధర, ఫీచర్లలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ఎక్స్షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 7.34 లక్షలుగా ఉంది. ఇదే విభాగంలో ఉన్న మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా ప్రారంభ ధర రూ. 8.26 లక్షలు, అలాగే హ్యుందాయ్ వెన్యూ ధర సుమారు రూ. 8 లక్షలుగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు పాపులర్ కార్ల కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటంతో, కొత్తగా కారు కొనాలనుకునే వారు, ముఖ్యంగా చిన్న కుటుంబాలు సోనెట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్లో లగ్జరీ కారు సొంతం చేసుకోవాలనే మిడిల్ క్లాస్ కలలను ఇది నిజం చేస్తోంది.
అదిరిపోయే ఫీచర్లు, అదిరిపోయే ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..
ధర తక్కువైనా ఫీచర్ల విషయంలో కియా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి ఎన్నో అధునాతన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో ఈ కారు లభిస్తోంది. నగర ప్రయాణాల కోసం 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, వేగం కోరుకునే వారి కోసం 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, ఎక్కువ మైలేజ్ ఆశించే వారి కోసం 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సబ్-4 మీటర్ల SUV విభాగంలో కియా సోనెట్ ఒక తిరుగులేని శక్తుగా ఎదుగుతోంది. స్టైలిష్ లుక్, నమ్మకమైన భద్రతా ప్రమాణాలు, పోటీదారుల కంటే తక్కువ ధర వంటి సానుకూల అంశాలతో ఈ కారు భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా నిలుస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ అమ్మకాల జోరు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.