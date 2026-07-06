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June 2026 Car Sales : జూన్ కార్ కింగ్ టాటా పంచ్.. మారుతిదే టాప్-10లో మాస్ షో..

June 2026 Car Sales : భారత ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్లో జూన్ 2026 నెలలోనూ ఎస్‌యూవీలు (SUVs), కాంపాక్ట్ కార్ల హవానే కొనసాగింది. దేశంలోనే అత్యధికంగా

G Krishna
Published on: 6 July 2026 6:26 PM IST
June 2026 car sales
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June 2026 car sales

June 2026 Car Sales : భారత ప్యాసింజర్ వాహన మార్కెట్లో జూన్ 2026 నెలలోనూ ఎస్‌యూవీలు (SUVs), కాంపాక్ట్ కార్ల హవానే కొనసాగింది. దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా టాటా మోటార్స్‌కు చెందిన 'టాటా పంచ్' (ఐసిఈ , ఈవీ వెర్షన్లతో కలిపి) అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మరోవైపు, దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి ఇండియా అత్యధిక అమ్మకాలు సాధించిన టాప్ 10 కార్ల జాబితాలో ఏకంగా ఆరు స్థానాలను దక్కించుకుని మార్కెట్‌పై తన పట్టును మరోసారి నిరూపించుకుంది.

టాప్-2 స్థానాల్లో దూసుకెళ్తున్న టాటా మోటార్స్

టాటా పంచ్ , పంచ్ ఈవీ మోడళ్లు జూన్ నెలలో కలిపి 21,006 యూనిట్ల అమ్మకాలతో సేల్స్ చార్ట్‌లో మొదటి స్థానంలో నిలిచాయి. కాంపాక్ట్ సైజ్, మంచి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో పాటు పెట్రోల్, సిఎన్‌జి, ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్లలో లభిస్తుండటంతో కస్టమర్లు దీనికి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఇక రెండో స్థానంలో కూడా టాటా మోటార్స్‌కు చెందిన పాపులర్ మోడల్ 'టాటా నెక్సాన్' (నెక్సాన్ ఈవీతో కలిపి) 18,335 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నిలిచి, సాంప్రదాయ ఇంధన వేరియంట్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలోనూ తమకు తిరుగులేదని నిరూపించింది.

మారుతి సుజుకి ఆధిపత్యం.. నంబర్ 1 సెడాన్‌గా డిజైర్

మారుతి సుజుకి సంస్థకు చెందిన ఆరు మోడళ్లు టాప్ 10 జాబితాలో నిలిచి హ్యాచ్‌బ్యాక్, సెడాన్, ఎంపీవీ విభాగాల్లో తమ బలాన్ని చాటాయి. ఇందులో సెడాన్ విభాగంలో 'మారుతి డిజైర్' 17,899 యూనిట్ల అమ్మకాలతో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన సెడాన్‌గా నిలిచి ఓవరాల్‌గా మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో మారుతి వ్యాగన్ఆర్ 16,952 యూనిట్లతో, దేశంలోనే బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎంపీవీగా నిలిచిన మారుతి ఎర్టిగా 16,111 యూనిట్లతో, అలాగే సరికొత్తగా వచ్చిన మారుతి స్విఫ్ట్ 15,215 యూనిట్ల అమ్మకాలతో వరుస స్థానాలను ఆక్రమించాయి.

మహీంద్రా స్కార్పియో, హ్యుందాయ్ వెన్యూల జోరు

మహీంద్రా సంస్థకు చెందిన రగ్గడ్ ఎస్‌యూవీ లైనప్ స్కార్పియో క్లాసిక్ , స్కార్పియో-ఎన్ మోడళ్లు కలిపి జూన్ నెలలో 14,097 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఏదో స్థానంలో నిలిచి తమ క్రేజ్ తగ్గలేదని నిరూపించాయి. ఇక ఎనిమిది, తొమ్మిదో స్థానాల్లో మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ 13,135 యూనిట్లతో, బలెనో 12,488 యూనిట్లతో నిలిచాయి. చివరగా హ్యుందాయ్ సంస్థ నుంచి 'హ్యుందాయ్ వెన్యూ' 10,776 యూనిట్ల అమ్మకాలతో టాప్ 10 జాబితాలో చివరి స్థానాన్ని దక్కించుకోగా.. హ్యుందాయ్ బ్రాండ్ నుంచి ఈ టాప్ లిస్టులో నిలిచిన ఏకైక మోడల్ ఇదే కావడం గమనార్హం.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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