రూ.6.26 లక్షలకే 5 స్టార్ సేఫ్టీ.. 33 కిమీల మైలేజీతో మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ కారు సరికొత్త రికార్డు!
Maruti Suzuki Dzire: మారుతి డిజైర్ ఇంతటి ఘనవిజయాన్ని అందుకోవడానికి ప్రధాన కారణం దీని ధర, నమ్మకమే.
Maruti Suzuki Dzire: భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నమ్మకానికి నిలువెత్తు రూపం మారుతి సుజుకి డిజైర్. అత్యంత సరసమైన ధర, సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా ఇచ్చే అద్భుతమైన మైలేజీతో ఈ కారు మరోసారి మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల గణాంకాల్లో ఈ సెడాన్ కారు తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటూ దూసుకుపోతోంది.
జూన్ అమ్మకాల్లో డిజైర్ జోరు.. ఆకాశాన్ని తాకిన ఆదరణ..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎన్నో సరికొత్త మోడళ్లు, అధునాతన కార్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నప్పటికీ.. మారుతి సుజుకి డిజైర్ (Maruti Suzuki Dzire) క్రేజ్ మాత్రం అస్సలు తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా తొలిసారి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఇప్పటికీ ఇదే తొలి ప్రాధాన్యతగా నిలుస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికల ప్రకారం.. కంపెనీ ఈ ఒక్క నెలలోనే ఏకంగా 17,899 యూనిట్ల డిజైర్ కార్లను విక్రయించింది. గత ఏడాది ఇదే జూన్ నెలతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 15.60 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం.
సామాన్యుడి బడ్జెట్.. విలాసవంతమైన ప్రయాణం..
మారుతి డిజైర్ ఇంతటి ఘనవిజయాన్ని అందుకోవడానికి ప్రధాన కారణం దీని ధర, నమ్మకమే. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ.6.26 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ.9.31 లక్షల వరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎల్ఎక్స్ఐ, వీఎక్స్ఐ, జెడ్ఎక్స్ఐ, జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ అనే నాలుగు అద్భుతమైన వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, ప్రయాణికులకు ఇచ్చే సౌకర్యాల పరంగా ఈ కారుకు సాటిలేదు.
లీటరుకు 33 కిలోమీటర్ల మైలేజీ.. తిరుగులేని పనితీరు..
సాధారణంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు కారు కొనేటప్పుడు ప్రధానంగా చూసేది మైలేజీ. ఈ విషయంలో డిజైర్ వినియోగదారులను ఎంతమాత్రం నిరాశపరచదు. ఇందులో అందించిన 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ లీటరుకు 24.79 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ఇక ఖర్చులను మరింత తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం కంపెనీ ఇందులో సిఎన్జి (CNG) ఎంపికను కూడా ఇచ్చింది. సిఎన్జి వేరియంట్ అయితే ఏకంగా కిలోకు 33.73 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తూ రోడ్లపై రారాజులా దూసుకుపోతోంది. దీనికి తోడు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు డ్రైవింగ్ను మరింత సులభతరం చేస్తాయి.
భద్రతలోనూ నెంబర్ వన్.. కుటుంబానికి కొండంత అండ..
మారుతి సుజుకి కార్లు అంటే కేవలం మైలేజీ మాత్రమే అనే పాత నమ్మకాన్ని డిజైర్ పూర్తిగా మార్చేసింది. అధునాతన సాంకేతికతతో రూపొందిన ఈ కారు భద్రత ప్రమాణాల్లో ఏకంగా 5-స్టార్ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుని వినియోగదారుల ప్రాణాలకు గ్యారెంటీ ఇస్తోంది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి అత్యాధునిక రక్షణ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఈ కారును కొనుగోలు చేస్తే ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా సుదూర ప్రయాణాలు చేయవచ్చని ఈ గణాంకాలు నిరూపిస్తున్నాయి.
సరికొత్త ఫీచర్లు, 5 స్టార్ భద్రత, సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే ధర వెరసి మారుతి సుజుకి డిజైర్ను భారతీయ మార్కెట్లో తిరుగులేని లీడర్గా నిలబెట్టాయి. అందుకే ఎన్ని కొత్త ఎస్యూవీ కార్లు మార్కెట్లోకి వచ్చినా, మధ్యతరగతి ప్రజల గుండెల్లో ఈ బడ్జెట్ సెడాన్ స్థానం ఎప్పటికీ చెక్కుచెదరదని జూన్ నెల అమ్మకాల రిపోర్ట్ స్పష్టం చేస్తోంది.