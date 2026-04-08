Hyundai Car Price Hike: కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? మే నుంచి పెరగనున్న హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు!
Hyundai Car Price Hike: హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు పెరగనున్నాయి. పెరిగిన నిర్వహణ వ్యయాల దృష్ట్యా మే నెల నుంచి అన్ని మోడళ్లపై 1 శాతం ధర పెంచుతున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.
Hyundai Car Price Hike: దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హ్యుందాయ్ మోటార్ (Hyundai Motor) వాహన ప్రియులకు షాక్ ఇచ్చింది. మే నెల నుంచి తమ కార్ల ధరలను పెంచనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. పెరిగిన తయారీ వ్యయాల భారాన్ని తగ్గించుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
ఎంత ధర పెరుగుతుంది?
హ్యుందాయ్ తన అన్ని రకాల మోడళ్లపై 1 శాతం వరకు ధరలను పెంచుతోంది. ఈ పెంపు అనేది ఎంచుకునే మోడల్ మరియు వేరియంట్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త ధరలు మే 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
వివిధ రకాల నిర్వహణ మరియు ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరగడం వల్లే ఈ స్వల్ప ధరల సవరణ చేపట్టాల్సి వచ్చిందని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. వినియోగదారులపై ఎక్కువ భారం పడకుండా కేవలం ఒక శాతం మాత్రమే పెంచుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
సేల్స్లో సరికొత్త రికార్డు
ధరల పెంపు నిర్ణయం ఒకవైపు ఉన్నా, మరోవైపు హ్యుందాయ్ అమ్మకాల్లో దూసుకుపోతోంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరపు చివరి త్రైమాసికంలో (Q4) సంస్థ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. నాలుగో త్రైమాసికంలో ఏకంగా 2,08,275 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఇది 8.7 శాతం అదనపు వృద్ధిని సూచిస్తోంది. దేశీయంగా హ్యుందాయ్ చరిత్రలోనే ఒక త్రైమాసికంలో ఇన్ని కార్లు అమ్ముడవ్వడం ఇదే రికార్డు అని సంస్థ గర్వంగా ప్రకటించింది.
హ్యుందాయ్ నుంచి రాబోయే కొత్త మోడళ్లపై ఆసక్తి మరియు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగానే ఈ స్థాయిలో విక్రయాలు నమోదైనట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎవరైనా హ్యుందాయ్ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మే నెల రాకముందే పాత ధరలకే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.