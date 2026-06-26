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హోండా యాక్టివాకు గుడ్‌బై.. మిడిల్ క్లాస్ కోసం మార్కెట్లోకి వచ్చిన టాప్ 5 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు..!

Best Electric Scooters in India: ఒకప్పుడు స్కూటర్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చే మొదటి పేరు హోండా యాక్టివా. తక్కువ మెయింటెనెన్స్, తిరుగులేని రీసేల్ వాల్యూతో ఇది దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న టూవీలర్‌గా రికార్డులు సృష్టించింది.

Venkat
Published on: 26 Jun 2026 8:51 PM IST
Best Electric Scooters in India
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హోండా యాక్టివాకు గుడ్‌బై.. మిడిల్ క్లాస్ కోసం మార్కెట్లోకి వచ్చిన టాప్ 5 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు..!

Best Electric Scooters in India: భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబానికి, హోండా యాక్టివాకు విడదీయరాని బంధం ఉంది. దశాబ్దాలుగా ప్రతి ఇంట్లోనూ నమ్మకమైన భాగస్వామిగా నిలిచిన యాక్టివా స్థానాన్ని ఆక్రమించేందుకు ఇప్పుడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు సిద్ధమయ్యాయి. నిరంతరం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల భారం నుంచి సామాన్యుడి జేబును కాపాడుతూ, అదే స్థాయి సౌకర్యాన్ని అందించే టాప్ 5 ఈవీ స్కూటర్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

మారిన కాలం.. మారుతున్న సామాన్యుడి ఛాయిస్..

ఒకప్పుడు స్కూటర్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చే మొదటి పేరు హోండా యాక్టివా. తక్కువ మెయింటెనెన్స్, తిరుగులేని రీసేల్ వాల్యూతో ఇది దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న టూవీలర్‌గా రికార్డులు సృష్టించింది. అయితే, ప్రస్తుత కాలంలో ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండటంతో మధ్యతరగతి వినియోగదారులు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూస్తున్నారు. యాక్టివా ఇచ్చే అదే నమ్మకాన్ని, కంఫర్ట్‌ను ఇస్తూ.. పెట్రోల్ ఖర్చును పూర్తిగా మిగిల్చే ఐదు అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో సందడి చేస్తున్నాయి.

1. ఏథర్ రిజ్తా: పక్కా ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్..

ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఏథర్ సంస్థ, పక్కా ఫ్యామిలీ కస్టమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏథర్ రిజ్తాను డిజైన్ చేసింది. ఈ స్కూటర్ ఫీచర్లు యాక్టివా వినియోగదారులకు పర్ఫెక్ట్‌గా సరిపోతాయి. ఈ కేటగిరీలోనే అత్యంత పెద్దదైన సీటును ఇందులో అందించడం విశేషం. దీనివల్ల ఇద్దరు పెద్దవారితో పాటు ఒక చిన్న పిల్లాడు కూర్చున్నా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. విశాలమైన ఫుట్‌బోర్డ్ స్పేస్ వల్ల సామాన్లు పెట్టుకోవడం సులువవుతుంది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే ఈ స్కూటర్ మోడల్‌ను బట్టి 123 నుంచి 159 కిలోమీటర్ల వరకు నాన్‌స్టాప్‌గా ప్రయాణిస్తుంది.

2. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్: పాత నమ్మకం.. కొత్త టెక్నాలజీ..

మీరు ఎప్పటి నుంచో యాక్టివా నడుపుతూ, హఠాత్తుగా ఈవీలోకి మారినప్పుడు ఎలాంటి కొత్తదనం లేదా ఇబ్బంది కలగకూడదనుకుంటే టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ సరైన ఎంపిక. దీని సీటింగ్ పొజిషన్, హ్యాండ్లింగ్ మన పాత పెట్రోల్ స్కూటర్ లాగే అనిపిస్తాయి. దీనికి బలమైన మెటల్ బాడీని ఉపయోగించడం వల్ల బండి చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటుంది. ఇది గంటకు 75 నుంచి 82 కిలోమీటర్ల టాప్ స్పీడ్‌తో దూసుకెళ్తుంది. బ్యాటరీ వేరియంట్ల ఆధారంగా కస్టమర్లకు 94 కిలోమీటర్ల నుంచి ఏకంగా 212 కిలోమీటర్ల వరకు అద్భుతమైన మైలేజ్ (రేంజ్) ఇస్తుంది.

3. బజాజ్ చేతక్: క్లాసిక్ లుక్.. మోడరన్ పవర్..

భారత రోడ్లను ఒకప్పుడు ఏలిన పాత చేతక్ గుర్తులను గుర్తు చేస్తూ, సరికొత్త మోడరన్ టెక్నాలజీతో బజాజ్ చేతక్ ఈవీ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. దీని పూర్తి బాడీ మెటల్‌తో కూడి ఉండటం వల్ల బండి చాలా స్ట్రాంగ్‌గా, విలాసవంతంగా కనిపిస్తుంది. రోజూ ఆఫీసులకు, మార్కెట్లకు తిరిగే వారికి ఇది అత్యంత నమ్మకమైన వాహనం. ఒక్కసారి ఫుల్ చార్జింగ్ పెడితే చాలు ఈ చేతక్ ఈవీ 127 నుండి 153 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

4. విడా విఎక్స్2: అపార్ట్‌మెంట్ వాసులకు వరం..

హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థకు చెందిన విడా విఎక్స్2 కూడా యాక్టివా వినియోగదారులకు బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది. ఇందులో ఉన్న అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే.. ఇందులో డ్యూయల్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఇచ్చారు. అంటే బ్యాటరీలను బండి నుంచి బయటకు తీసి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది రియల్ వరల్డ్ కండిషన్స్‌లో 92 నుండి 142 కిలోమీటర్ల నిజమైన రేంజ్ అందిస్తుంది.

5. ఏథర్ 450ఎక్స్: యూత్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్..

సాధారణ ఫ్యామిలీ స్కూటర్ కాకుండా రోడ్లపై నెక్స్ట్ లెవెల్ స్పీడ్, మోడరన్ లుక్ ఆశించే యువతకు ఏథర్ 450ఎక్స్ ఒక అల్టిమేట్ ఛాయిస్. ఈ స్కూటర్ చాలా తేలికగా ఉంటూ, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా దూసుకుపోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ టచ్‌స్క్రీన్ డ్యాష్‌బోర్డ్, ఇన్-బిల్ట్ నావిగేషన్ వంటి ఎన్నో స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. పెర్ఫార్మెన్స్‌లో యాక్టివా కంటే ఎంతో వేగంగా ఉండే ఈ స్కూటర్, ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే 126 నుండి 161 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.

సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబాల అవసరాలను, బడ్జెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే ఈ ఐదు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు హోండా యాక్టివాకు సరైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా నిలుస్తాయి. మీ ప్రాధాన్యత భారీ సీటింగ్ మరియు కంఫర్ట్ అయితే ఏథర్ రిజ్తా, సాంప్రదాయ లుక్ మరియు మెటల్ బాడీ కావాలనుకుంటే టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ లేదా బజాజ్ చేతక్ వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. పెట్రోల్ భారాన్ని తగ్గించుకుని, పర్యావరణానికి మేలు చేయాలనుకునే వారికి ఇవన్నీ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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