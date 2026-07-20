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E20 Petrol : E20 కాదు.. అసలు విలన్ నీళ్లే..!

E20 Petrol : భారతదేశంలో E20 ఇంధనం వినియోగం పెరిగినప్పటి నుండి వాహనదారుల్లో ఒకే ప్రశ్నకు ప్రాధాన్యత ఉండేది. ఈ ఇంధనం తమ కారు ఇంజిన్‌కు సురక్షితమేనా

G Krishna
Published on: 20 July 2026 9:39 PM IST
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e20-petrol

E20 Petrol : భారతదేశంలో E20 ఇంధనం వినియోగం పెరిగినప్పటి నుండి వాహనదారుల్లో ఒకే ప్రశ్నకు ప్రాధాన్యత ఉండేది. ఈ ఇంధనం తమ కారు ఇంజిన్‌కు సురక్షితమేనా అని అందరూ ఆలోచించేవారు. అయితే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి వాహనాల సరిపోలే సామర్థ్యం నుండి మరో తీవ్రమైన సమస్య వైపు మళ్లింది. అదే ఇంధనంలో నీరు చేరి కల్తీ అవ్వడం. ఇటీవల మారుతి సుజుకి , టయోటా వంటి ప్రముఖ కార్ల వినియోగదారులు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, న్యాయపోరాటాల తర్వాత ఈ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సమస్య E20తో కాదు.. నీరు కలిసిన ఇంధనంతోనే!

ఇథనాల్‌కు గాలిలో లేదా పరిసరాల్లో ఉండే తేమను త్వరగా పీల్చుకునే నైజం ఉంటుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఇథనాల్ పెట్రోల్‌తో సమానంగా కలసి ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే పెట్రోల్ బంకుల్లోని భూగర్భ ట్యాంకుల్లోకి వర్షపు నీరు చేరినా, ట్యాంకుల సీళ్ళు దెబ్బతిన్నా లేదా ఆవిరి వల్ల నీరు జమిలైనా ఇథనాల్ పెట్రోల్‌ను వదిలేసి నీటితో కలిసిపోతుంది. ఈ ప్రక్రియను 'ఫేజ్ సెపరేషన్' అని పిలుస్తారు. దీనివల్ల నీరు , ఇథనాల్ మిశ్రమం బరువుగా మారి ట్యాంక్ అడుగుభాగానికి చేరుకుంటుంది, పెట్రోల్ పైన తేలుతుంది. పెట్రోల్ పంపుల నోజిల్స్ ట్యాంక్ అడుగుభాగం నుంచే ఇంధనాన్ని పైకి లాగుతాయి కాబట్టి, కార్లలోకి అసలైన E20 పెట్రోల్‌కు బదులుగా నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉన్న మిశ్రమం వెళ్తుంది.

కల్తీ ఇంధనం వల్ల కార్లలో కనిపించే మార్పులు

నీరు కలిసిన ఇంధనం వల్ల వాహనాలలో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. కారు స్టార్ట్ అవ్వడంలో తీవ్ర ఇబ్బంది కలగడం, ఇంజిన్ మిస్‌ఫైర్ అవ్వడం, విపరీతమైన ప్రకంపనలు రావడం , కారు పవర్ ఒక్కసారిగా పడిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొద్ది దూరం ప్రయాణించగానే కారు ఆగిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. అయితే ఈ సమస్యలు E20 ఇంధనం వల్ల వచ్చినవి కావు. కేవలం నీరు కలవడం వల్ల ఆ ఇంధనం నాణ్యత పూర్తిగా దెబ్బతినడం వలన వచ్చే లోపాలు మాత్రమే.

వర్షాకాలంలో పెరుగుతున్న ఆందోళన

సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పంపుల వద్ద నీటితో కూడిన ఇంధనం వస్తున్నట్లు వీడియోలు రావడంతో ఈ అంశంపై కలకలం రేగింది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో భూగర్భ ట్యాంకుల్లోకి నీరు చేరే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండటం బంక్ వ్యాపారులను కలవరపెడుతోంది. దీనిని నివారించడానికి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రోజువారీగా తనిఖీలు చేపట్టాలని బంక్ నిర్వాహకులను ఆదేశించాయి. ఇండియన్ ఆయిల్ వంటి సంస్థలు కల్తీ పట్ల జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని పాటిస్తున్నామని, క్రమం తప్పకుండా ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేశాయి.

వెలుగులోకి వచ్చిన రెండు ప్రధాన వివాదాలు

ఇటీవల మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ వితారా విషయంలో రాయ్‌పూర్ వినియోగదారుల కోర్టు కారును మార్చి ఇవ్వాలని ఆదేశించగా, మారుతి సుజుకి దీనిపై పైకోర్టుకు వెళ్ళింది. తమ కారు పూర్తిగా E20కి అనుకూలమైనదని, ల్యాబ్ పరీక్షల్లో ఇంధనంలో నీరు కలవడం వల్లే సమస్య వచ్చిందని మారుతి స్పష్టం చేసింది. అలాగే బీహార్‌లో టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ యజమాని ఇంధన సమస్యపై వీడియో వైరల్ చేయగా, టయోటా టెక్నీషియన్లు కారును తనిఖీ చేసి కల్తీ ఇంధనాన్ని తొలగించారు. ఆ తర్వాత కొత్త E20 పెట్రోల్ పోయగానే కారు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది.

మీ కారు E20తో సురక్షితమేనా?

మీ కారు E20 కి అనుకూలమైనది అయితే, అది ఈ ఇంధనంతో నడవడానికి కంపెనీల ద్వారా పూర్తిగా పరీక్షించబడింది. కాబట్టి ఇథనాల్ మిశ్రమం గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఇంధన నాణ్యతే ప్రధానమైన అంశం. వాహనం ఏదైనా సరే, నీరు లేదా చెత్త కలిసిన పెట్రోల్ పోస్తే ఇంజిన్ దెబ్బతింటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడూ నమ్మకమైన, రద్దీగా ఉండే పెట్రోల్ బంకుల్లోనే ఇంధనాన్ని నింపుకోవడం మంచిది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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