Ducati : 170HP పవర్తో డుకాటి సూపర్ బైక్.. ప్రైస్ ఎంతంటే.?
Ducati : ప్రీమియం మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ డుకాటి (భారత మార్కెట్లో తన మోస్ట్ అవేటెడ్ 2026 మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ బైక్ను అఫీషియల్గా..
Ducati : ప్రీమియం మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ డుకాటి (భారత మార్కెట్లో తన మోస్ట్ అవేటెడ్ 2026 మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ బైక్ను అఫీషియల్గా రిలీజ్ చేసింది. లాంగ్-డిస్టెన్స్ జర్నీలు, కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ అడ్వెంచర్ రైడింగ్ను ఇష్టపడే రైడర్ల కోసమే ఈ బైక్ను స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు. పవర్ఫుల్ 1158cc V4 ఇంజిన్, అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫీచర్లు , సెమీ-యాక్టివ్ సస్పెన్షన్తో వస్తున్న ఈ బైక్, రైడర్లకు ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడానికి రెడీ అయిపోయింది.
డిజైన్ , లాంచ్ డిటైల్స్
డుకాటి ఇండియా ఈ సూపర్ బైక్ను స్ట్రాంగ్ అల్యూమినియం మోనోకోక్ ఫ్రేమ్పై బిల్డ్ చేసింది. సుదూర ప్రయాణాలతో పాటు ఎలాంటి కఠినమైన రోడ్డు పరిస్థితులనైనా ఈజీగా తట్టుకునేలా దీని బాడీ లాంగ్వేజ్ను డిజైన్ చేశారు. హైవేలపై స్మూత్ రైడింగ్, అలాగే రాతి నేలలు, అడవుల వంటి ఆఫ్-రోడ్ ట్రాక్స్లో కూడా ఇది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ బైక్ ఇండియాలోని అన్ని అఫీషియల్ డుకాటి డీలర్షిప్స్లో కొనుగోలు చేయడానికి అవైలబుల్గా ఉంటుంది.
1158cc ఇంజిన్తో మాసివ్ పవర్
ఈ అడ్వెంచర్ టూరింగ్ బైక్ హార్ట్ లాంటి ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 1,158cc V4 గ్రాన్టురిస్మో లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 170 హార్స్పవర్ (hp) శక్తిని, అలాగే 123Nm టాప్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీనివల్ల హైవేలపై టాప్ స్పీడ్తో దూసుకెళ్లడానికి, ఆఫ్-రోడ్లో స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ , పవర్ను మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ బైక్ సూపర్బ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది.
స్మార్ట్ సస్పెన్షన్ , అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్స్
కొత్త మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ లో రైడర్ సేఫ్టీ , కంఫర్ట్ కోసం డుకాటి ఎన్నో ప్రీమియం ఫీచర్లను యాడ్ చేసింది. ఇందులో అడాప్టివ్ డీఎస్ఎస్ ఈవో (DSS EVO) సిస్టమ్తో కూడిన సెమీ-యాక్టివ్ సస్పెన్షన్ ఉంది, ఇది రోడ్డు కండిషన్ను బట్టి ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. వీటితో పాటు కార్నరింగ్ ఏబీఎస్ (ABS), వీలీ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ లైట్లు , ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్ వంటి హైటెక్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్ సెటప్తో పాటు, కాలింగ్ , మ్యాప్ నావిగేషన్ కోసం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉన్న 6.5-అంగుళాల టీఎఫ్టీ (TFT) డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ప్రొవైడ్ చేశారు. దీని 19-అంగుళాల ఫ్రంట్, 17-అంగుళాల రియర్ స్పోక్ వీల్స్, డిఫరెంట్ రైడింగ్ మోడ్స్ , ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ రైడింగ్ను మరింత సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్గా మారుస్తాయి.
భారత మార్కెట్లో వేరియంట్ల వారీగా ప్రైస్
ఇండియాలో లగ్జరీ అడ్వెంచర్ బైక్ లవర్స్ కోసం తీసుకొచ్చిన డుకాటి 2026 మల్టీస్ట్రాడా V4 ర్యాలీ ప్రైస్ రేంజ్ కాస్త ప్రీమియంగానే ఉంది. దీని బేస్ వేరియంట్ (డుకాటి రెడ్ కలర్) ప్రారంభ ధర రూ. 32.40 lakhs (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. అలాగే, దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ (జేడ్ గ్రీన్ కలర్) ధర రూ. 32.73 lakhs (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. టాప్ క్లాస్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మాసివ్ పవర్, ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ బైక్ ఇండియన్ అడ్వెంచర్ బైక్ సెగ్మెంట్లో ఒక బెంచ్మార్క్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది.