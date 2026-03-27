Car Mileage Tips: మీ కారు మైలేజీ తగ్గడానికి 5 కారణాలు.. ఇలా చేస్తే ప్రతినెలా వేల రూపాయలు ఆదా..!

Car Mileage Tips: కారు మైలేజ్ తగ్గగానే ఇంజిన్ పాడైపోయిందని చాలామంది కంగారుపడుతుంటారు. అయితే ప్రతిసారీ అది పెద్ద సమస్య కాకపోవచ్చు. మన చిన్నపాటి అశ్రద్ధ, డ్రైవింగ్ అలవాట్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

Venkat
Published on: 27 March 2026 2:00 PM IST
Car Mileage Tips: చాలామంది వాహనదారులు తమ డ్రైవింగ్ శైలి మైలేజ్‌పై చూపే ప్రభావాన్ని అస్సలు గుర్తించరు. మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించడం, అకస్మాత్తుగా వేగాన్ని పెంచడం (యాక్సిలరేషన్) లేదా గట్టిగా బ్రేకులు వేయడం వల్ల ఇంజిన్‌పై అనవసరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఇంధనం ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. అలాగే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద ఎక్కువ సేపు ఇంజిన్ ఆపకుండా ఉంచడం వల్ల కూడా ఇంధనం వృథా అవుతుంది. ప్రశాంతంగా, స్థిరమైన వేగంతో నడపడం వల్ల మెరుగైన మైలేజ్ పొందవచ్చు.

టైర్లలో గాలి పీడనం తక్కువగా ఉండటం..

టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, రహదారితో టైర్ తాకే ఉపరితలం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కారు ముందుకు సాగడానికి ఇంజిన్ మరింత శక్తిని వినియోగించాల్సి వస్తుంది. దీనినే 'రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్' అంటారు. ఈ ఒత్తిడి నేరుగా మైలేజ్‌ను తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా వారానికి ఒకసారి టైర్లలో గాలిని తనిఖీ చేయించుకోవడం ఉత్తమం. ప్రస్తుత ఆధునిక కార్లలో గాలి పీడనాన్ని తెలిపే ప్రత్యేక పరికరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పాతబడిన ఇంజిన్ ఆయిల్, ఎయిర్ ఫిల్టర్..

ఇంజిన్ లోపల భాగాలు సాఫీగా కదలడానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ కీలకం. కాలక్రమేణా ఈ ఆయిల్ తన జిగట స్వభావాన్ని కోల్పోయి మురికిగా మారుతుంది. దీనివల్ల భాగాల మధ్య రాపిడి పెరిగి ఇంజిన్ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా, గాలిని శుద్ధి చేసే ఫిల్టర్ దుమ్ముతో నిండిపోయినప్పుడు ఇంజిన్‌కు తగినంత గాలి అందదు. ఈ లోటును పూడ్చుకోవడానికి ఇంజిన్ ఎక్కువ ఇంధనాన్ని గ్రహిస్తుంది. అందుకే నిర్ణీత సమయంలో వీటిని మార్చడం తప్పనిసరి.

స్పార్క్ ప్లగ్ పనితీరు మందగించడం..

సిలిండర్లలో ఇంధనం, గాలి మిశ్రమాన్ని మండించడానికి స్పార్క్ ప్లగ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి పాతబడినప్పుడు లేదా పాడైపోయినప్పుడు సరైన సమయంలో నిప్పురవ్వను పుట్టించలేవు. దీనివల్ల ఇంధనం పూర్తిగా మండదు. ఇంజిన్ సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. సర్వీసింగ్ చేయించేటప్పుడు వీటిని నిశితంగా పరిశీలించి, అవసరమైతే కొత్తవి వేయించడం ద్వారా మైలేజ్‌ను పెంచుకోవచ్చు.

సరైన నిర్వహణ, డ్రైవింగ్ మెళకువలు పాటిస్తే మీ కారు ఎల్లప్పుడూ కొత్త దానిలాగే మైలేజ్ ఇస్తుంది.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

