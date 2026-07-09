BSA Scrambler 650: మార్కెట్లోకి సరికొత్త ‘బీఎస్ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650’.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు గట్టి పోటీ.!
BSA Scrambler 650: బైక్ ప్రపంచంలో 'బీఎస్ఏ' (BSA) బ్రాండ్కు ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. కొంతకాలం క్రితం గోల్డ్ స్టార్ 650 మోడల్తో రీఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ క్లాసిక్..
BSA Scrambler 650: బైక్ ప్రపంచంలో 'బీఎస్ఏ' (BSA) బ్రాండ్కు ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. కొంతకాలం క్రితం గోల్డ్ స్టార్ 650 మోడల్తో రీఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ క్లాసిక్ బ్రాండ్, ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త అడ్వెంచర్ లుక్ బైక్ ‘బీఎస్ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650’ ను తీసుకువచ్చింది. రోజువారీ సిటీ రైడింగ్, హైవే క్రూజింగ్ మాత్రమే కాకుండా గతుకుల రోడ్లపై కూడా సులువుగా దూసుకెళ్లేలా ఈ బైక్ను డిజైన్ చేశారు. క్లాసిక్ రెట్రో చార్మ్తో పాటు మోడ్రన్ రైడర్లకు కావలసిన రఫ్ అండ్ టఫ్ ఫీచర్ల కలయికగా ఈ సరికొత్త మోడల్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది.
రగ్గడ్ లుక్.. పవర్ఫుల్ డిజైన్
గోల్డ్ స్టార్ 650 క్లాసిక్ రోడ్స్టర్ లుక్లో ఉంటే, ఈ కొత్త స్క్రాంబ్లర్ 650 మాత్రం చాలా రగ్గడ్ , రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్లో కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఎత్తుగా ఉండే ఫ్రంట్ మడ్గార్డ్, ఫోర్క్ గేటర్స్, ఫ్లాట్ సీట్, సైడ్ నంబర్ బోర్డులు , సరికొత్త బాడీవర్క్ అందించారు. గోల్డ్ స్టార్లోని 18-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్ స్థానంలో స్క్రాంబ్లర్లో పెద్దదైన 19-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్ను అమర్చారు. ఆఫ్రోడింగ్కు ఉపయోగపడేలా ఇందులో సియాట్ క్రాస్రోడ్స్ డ్యూయల్-పర్పస్ టైర్లను ఇచ్చారు. దీని సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ను ఫ్రంట్ 138mm , రేర్ 120mm కి పెంచడం వల్ల బైక్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఏకంగా 182mm కి పెరిగింది, దీనివల్ల రైడర్కు మరింత ఎత్తైన కమాండింగ్ పొజిషన్ లభిస్తుంది.
ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్ , రైడింగ్ అనుభవం
బీఎస్ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650 లో శక్తివంతమైన 652cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఇది 45 bhp పవర్ , 55 Nm టాప్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేయగానే వచ్చే సింగిల్-సిలిండర్ 'థంప్' శబ్దం రైడర్లకు మంచి మెకానికల్ ఫీల్ను ఇస్తుంది. తక్కువ ఆర్పీఎమ్ లోనే ఎక్కువ టార్క్ లభించడం వల్ల సిటీ ట్రాఫిక్లో పదే పదే గేర్లు మార్చాల్సిన అవసరం లేకుండా స్మూత్గా దూసుకెళ్తుంది. అయితే, వెడల్పాటి హ్యాండిల్బార్స్ వల్ల సిటీలో హ్యాండ్లింగ్ సులువుగా ఉన్నప్పటికీ, భారీ ట్రాఫిక్ కండిషన్స్లో ఇంజిన్ నుండి వచ్చే వేడి రైడర్కు కాస్త ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.
హైవే రైడింగ్ , ఆఫ్రోడింగ్ సామర్థ్యం
హైవేలపై 120 కిమీ వేగంతో ఈ బైక్ ఎలాంటి అలసట లేకుండా ప్రయాణిస్తుంది. వెడల్పాటి హ్యాండిల్బార్స్ , మార్చబడిన ఫుట్పెగ్స్ వల్ల రైడింగ్ పొజిషన్ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. 208 కేజీల బరువు ఉన్నప్పటికీ రైడింగ్లో ఇది చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది. దీని అప్గ్రేడెడ్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ రోడ్డుపై ఉండే గుంతలను, గతుకులను చాలా సులువుగా తట్టుకుంటుంది. మట్టి రోడ్లు, గ్రావెల్ ట్రాక్లపై ఇది అద్భుతమైన గ్రిప్ ఇస్తుంది. అయితే, ఇది ప్యూర్ అడ్వెంచర్ బైక్ కాదు కాబట్టి అత్యంత కఠినమైన కొండ ప్రాంతాల ఆఫ్రోడింగ్కు కాస్త పరిమితులు ఉంటాయి.
గమనించాల్సిన కొన్ని లోపాలు , ధర వివరాలు
ఈ బైక్లో కొన్ని మైనస్ పాయింట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ ఇచ్చారు, అయితే హైవే రైడింగ్ కోసం 6వ గేర్ ఉంటే ఇంజిన్ మరింత రిలాక్స్గా ఉండేదనిపిస్తుంది. అలాగే దాదాపు రూ.3.41 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రైస్ రేంజ్లో ఉన్న ఈ బైక్ డిజిటల్ మీటర్లో 'గేర్ ఇండికేటర్' లేకపోవడం , డిస్ప్లే కంట్రోల్స్ కాస్త కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండటం నిరాశపరుస్తుంది. అయినప్పటికీ, 12 లీటర్ల ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ, బలమైన బాడీ , అద్భుతమైన ఇంజిన్ క్యారెక్టర్ ఉన్న బీఎస్ఏ స్క్రాంబ్లర్ 650, మార్కెట్లో విభిన్నమైన రెట్రో స్క్రాంబ్లర్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.