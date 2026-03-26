SUV Under 6 Lakh: టాటా పంచ్ నుంచి రెనాల్ట్ కైగర్ వరకు.. 6 లక్షలలోపు బెస్ట్ కార్లు ఇవే.. !

Best SUV Under 6 Lakh: కేవలం 6 లక్షల రూపాయల బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే ఫీచర్లు, గరిష్ట భద్రత, అద్భుతమైన మైలేజ్ ఇచ్చే వాహనాలు భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Venkat
Published on: 26 March 2026 6:18 AM IST
Best SUV Under 6 Lakh: భారతీయ వాహన రంగంలో వినియోగదారుల అభిరుచులు మారుతున్నాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఆశించే వాళ్ల కోసం ప్రముఖ కంపెనీలు పవర్ ఫుల్ ఇంజన్, ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన వాహనాలను ప్రవేశపెట్టాయి. ఆ జాబితాలో ఏ కార్లు ఉన్నాయో ఓసారి చూద్దాం..

టాటా పంచ్: భద్రతలో నంబర్ వన్..

దృఢమైన, సురక్షితమైన వాహనం కోసం చూస్తున్నట్లయితే టాటా పంచ్ సరైన ఎంపిక. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 5.59 లక్షల రూపాయలు. 5 స్టార్ భద్రతా ప్రమాణాలతో రూపొందిన ఈ కారు భారీ ఎస్‌యూవీ అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీని మైలేజ్ దాదాపు 27 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో సన్‌రూఫ్, 360 డిగ్రీల కెమెరా వంటి అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్: ఫీచర్ల ఖజానా..

కొత్త డిజైన్, ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఒక అద్భుతం. దీని బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 5.80 లక్షల రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారులో అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్ బ్యాగులు ప్రామాణికంగా వస్తాయి. దీని వెనుక సీటు ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేకమైన ఏసీ వెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇది నగర ప్రయాణాలకు అత్యంత సౌకర్యవంతమైన వాహనం.

నిస్సాన్ మాగ్నైట్: తక్కువ ధరలో పెద్ద కారు..

చూడటానికి చాలా వెడల్పుగా, ఆకర్షణీయంగా ఉండే నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ధర 5.62 లక్షల రూపాయల నుంచి మొదలవుతుంది. దీని మైలేజ్ లీటరుకు 19.4 కిలోమీటర్లుగా కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కారులో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అధ్వాన్నమైన రోడ్లపై కూడా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు. తక్కువ బడ్జెట్‌లో విలాసవంతమైన కారు కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

రెనాల్ట్ కైగర్: స్పోర్టీ లుక్, భారీ బూట్ స్పేస్..

యువతను ఆకట్టుకునేలా స్పోర్టీ డిజైన్‌తో రూపొందిన రెనాల్ట్ కైగర్ ధర 5.76 లక్షల రూపాయల నుంచి లభిస్తుంది. ఈ విభాగంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా 405 లీటర్ల సామాగ్రి ఉంచే సామర్థ్యం (బూట్ స్పేస్) దీని సొంతం. దూర ప్రయాణాలకు, కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లడానికి ఇది ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
