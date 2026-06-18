సామాన్యుడి బడ్జెట్లో ఈవీ స్కూటర్.. లైసెన్స్తో పనేలేదు.. తక్కువ ధరలోనే..!
Ampere Reo VYB: ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండటంతో సామాన్యుడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు చూస్తున్నాడు.
Ampere Reo VYB: మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారుల కలలను నిజం చేస్తూ ప్రముఖ విద్యుత్ ద్విచక్ర వాహన సంస్థ గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీకి చెందిన ఆంపియర్, సరికొత్త 'ఆంపియర్ రియో వివైబి' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. నిత్యం కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, గృహిణుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యంత తక్కువ ధరకే దీనిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
సామాన్యుడికి వరం.. రిజిస్ట్రేషన్ లేని ప్రయాణం..
ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండటంతో సామాన్యుడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు చూస్తున్నాడు. ఇలాంటి తరుణంలో ఆంపియర్ సంస్థ కేవలం రూ. 69,499 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో ఈ సరికొత్త ఈవీ స్కూటర్ను తీసుకువచ్చింది.
ఈ వాహనం అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీనిని నడపడానికి ఎలాంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా ఆర్టీఓ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. కేవలం వాహనం కొనుగోలు చేసి నేరుగా రోడ్డుపైకి తీసుకువెళ్లవచ్చు. ఇది తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే వాహనం కావడం వల్ల రద్దీగా ఉండే నగర వీధుల్లో సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.
మెరుగైన బ్యాటరీ సాంకేతికత.. నమ్మకమైన మైలేజ్..
ఈ స్కూటర్లో అత్యంత సురక్షితమైన, దీర్ఘకాలం మన్నే ఎల్ఎఫ్పి (లిథియం ఫెర్రో ఫాస్ఫేట్) బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. ఈ బ్యాటరీ భారతీయ వాతావరణ పరిస్థితులకు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒకే ఒక్కసారి పూర్తి స్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే ఈ స్కూటర్ ఏకంగా 80 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుందని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 25 కిలోమీటర్లుగా నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా, ఈ బ్యాటరీ దాదాపు ఒక లక్ష కిలోమీటర్ల జీవితకాలాన్ని కలిగి ఉంటుందని సంస్థ పేర్కొనడం విశేషం. దీనికి అదనంగా మూడు సంవత్సరాలు లేదా 30,000 కిలోమీటర్ల వారెంటీని కూడా అందిస్తున్నారు.
అత్యాధునిక ఫీచర్లు.. విశాలమైన స్థలం..
తక్కువ ధరలో వస్తున్నప్పటికీ వినియోగదారులకు అవసరమైన అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలను ఈ స్కూటర్లో జోడించారు. స్మార్ట్ కీ, కీలెస్ స్టార్ట్: తాళం అవసరం లేకుండానే ప్రీమియం కీ ఫోబ్ ద్వారా వాహనాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. డిజిటల్ డిస్ప్లే: ప్రయాణ వేగం, బ్యాటరీ శాతం వంటి వివరాలను స్పష్టంగా చూపించే రంగుల ఎల్సిడీ క్లస్టర్ ఇందులో ఉంది.
విశాలమైన స్టోరేజ్: సీటు కింద ఏకంగా 24 లీటర్ల నిల్వ స్థలాన్ని కేటాయించారు. దీనివల్ల నిత్యం కూరగాయలు లేదా హెల్మెట్ పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
భద్రత: మెరుగైన బ్రేకింగ్ కోసం ముందు భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్, రాత్రి వేళల్లో స్పష్టమైన వెలుతురు కోసం ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్లను అమర్చారు.
ఈ స్కూటర్ మొత్తం నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో (వార్మ్ వైట్, పాస్టెల్ పర్పుల్, డార్క్ గ్రే, ఆక్వా మెటాలిక్) కొనుగోలుదారులకు లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 400 కంటే ఎక్కువ సేవా కేంద్రాల ద్వారా వినియోగదారులకు నిరంతర సేవలు అందుతాయని సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వికాస్ సింగ్ వెల్లడించారు.
పర్యావరణ హితంతో పాటు జేబుకు చిల్లు పడకుండా రోజువారీ ప్రయాణాలు సాగించాలనుకునే వారికి ఆంపియర్ రియో వివైబి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. తక్కువ ధర, లైసెన్స్ లేని వెసులుబాటు, నమ్మకమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఈ స్కూటర్ను ఈవీ మార్కెట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలబెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.