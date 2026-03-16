Vrushabha Rashi Ugadi 2026: వృషభ రాశి వారికి శని అనుగ్రహమా? గురు ప్రభావమా?

ఉగాది 2026 నుంచి వృషభ రాశి వారికి గురు, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? ఆదాయం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యాపారంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటో తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 March 2026 5:43 PM IST
Vrushabha Rashi Ugadi 2026: తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది 2026తో ప్రారంభమయ్యే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను తీసుకురావచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం గురు, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం కారణంగా ఆదాయం, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటి అంశాల్లో మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మార్చి 19, 2026న గురువారం రోజున కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఇదే రోజు నుంచి ఛైత్ర నవరాత్రులు కూడా మొదలవుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వృషభ రాశికి శుక్రుడు అధిపతిగా భావిస్తారు.

గురు గ్రహ ప్రభావం

కొత్త ఏడాదిలో 19 మార్చి 2026 నుంచి 6 ఏప్రిల్ 2027 వరకు గురు గ్రహం ప్రభావం వృషభ రాశి వారికి కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మే 31, 2026 వరకు సంపద విషయంలో ఆశించిన ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. జూన్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉండవచ్చు. అక్టోబర్ 31 నుంచి జనవరి 23, 2027 వరకు గురు ప్రభావం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇక రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఆదాయం – ఖర్చులు

ఈ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి

ఆదాయం – 05

వ్యయం – 14గా సూచించబడింది.

కొత్త ఏడాదిలో ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

అయితే జూన్ 2 వరకు గురు లాభస్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

అయితే శని ప్రభావం కారణంగా కొన్ని ఆర్థిక ఒత్తిడులు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కుటుంబ జీవితం

తెలుగు నూతన సంవత్సరంలో వృషభ రాశి వారికి

రాజపూజ్యం – 05

అవమానం – 04గా సూచించబడింది.

ఉగాది తర్వాత కుటుంబంలో అనుకూల వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది.

జూన్ 2 వరకు గురుడు రెండో స్థానంలో సంచారం చేయడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యత పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

ఈ కాలంలో ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

శని ప్రభావం

ఈ ఏడాది వృషభ రాశి వారికి శని అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

శని బలమైన స్థానంలో ఉండటం వల్ల

మీరు చేసే పనుల్లో విజయం

రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి పదవులు

కొత్త అవకాశాలు

లభించే అవకాశం ఉంది.

అయితే 12 సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

రాహు ప్రభావం

ఈ ఏడాది రాహువు ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి కొన్ని శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

పుణ్యక్షేత్ర యాత్రలు గంగా స్నానానికి సంబంధించిన పుణ్యం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం లభించవచ్చు.

అయితే కాలసర్ప దోషం ఉన్న చిన్నారులు ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కేతువు ప్రభావం

కేతువు ప్రభావంతో ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు రావచ్చు.డిసెంబర్ 4, 2026 వరకు కొంత అనుకూల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది.

తరువాత భూమి, ఆస్తి, వాహనాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కొన్ని మార్పులు కనిపించవచ్చు.అయితే ఆరోగ్య విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం.

విద్యా రంగంలో పరిస్థితులు

వృషభ రాశి విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం కొంత అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2 వరకు గురు రెండో స్థానంలో ఉండటం వల్ల చదువులో మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పోటీ పరీక్షల్లో కూడా మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే శని, రాహు, కేతు ప్రభావం కారణంగా కొంత ఒత్తిడి ఉండొచ్చు.

వ్యాపార రంగం

వ్యాపారులకు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు రావచ్చు. జూన్ 2 వరకు గురు ప్రభావంతో వ్యాపారంలో పురోగతి జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఆర్థిక లాభాలు బుధుడి సంచారం కూడా అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం అయితే డిసెంబర్ 5 వరకు రాహు, కేతు ప్రభావం కారణంగా కొన్ని నష్టాలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఆరోగ్యం

ఆరోగ్య పరంగా వృషభ రాశి వారికి సాధారణంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు.అయితే కొన్ని సందర్భాల్లోశారీరక అలసట, చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నిపుణులు యోగా, వ్యాయామం, ధ్యానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

ప్రేమ జీవితం

ప్రేమ జీవితంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. బుధుడి సంచారం కారణంగా సంబంధాల్లో ఉన్న సమస్యలు కొంతవరకు పరిష్కారం కావచ్చు.ఇక శని ప్రభావంతో నిజాయితీగా ఉన్న సంబంధాలకు అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పాటించాల్సిన పరిహారాలు

జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచించిన కొన్ని పరిహారాలు: వెండి ధరించడం మంచిది ప్రతి గురువారం దేవాలయంలో పసుపు పండ్లు దానం చేయాలిపేదలకు ఆహారం అందించాలి శుక్రుడికి సంబంధించిన మంత్రాలు జపించాలి

గమనిక: పై వివరాలు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.

Related Stories
