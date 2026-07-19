Vastu Tips: ఎంత డబ్బున్నా.. ఇంట్లో ఎప్పుడూ టెన్షన్గా ఉంటోందా.? ఈ వాస్తు తప్పులు ఉండొచ్చు
Vastu Tips: మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్రలేమికి జీవనశైలి, పని ఒత్తిడి ఇవన్నీ దీనికి ప్రధాన కారణాలే అయినప్పటికీ, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మనం నివసించే ఇంటి వాతావరణం కూడా మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతారు.
Vastu Tips: మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిద్రలేమికి జీవనశైలి, పని ఒత్తిడి ఇవన్నీ దీనికి ప్రధాన కారణాలే అయినప్పటికీ, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మనం నివసించే ఇంటి వాతావరణం కూడా మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతారు. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టే వాస్తు చిట్కాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇంటిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచండి
వాస్తు శాస్త్రంలో పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇంట్లో అనవసరమైన వస్తువులు పేరుకుపోవడం, గదులు చిందరవందరగా ఉండటం వల్ల ప్రతికూల భావనలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు. అందుకే తరచూ ఉపయోగించని వస్తువులను తొలగించడం, ప్రతి గదిని శుభ్రంగా ఉంచడం మంచిదిగా భావిస్తారు. పరిశుభ్రమైన ఇల్లు చూడటానికి అందంగా ఉండటమే కాకుండా, మానసికంగా కూడా ప్రశాంతతను కలిగిస్తుందని చెబుతారు.
ఇంట్లోకి సహజమైన వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా చూసుకోండి
వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లోకి ఉదయపు సూర్యరశ్మి, స్వచ్ఛమైన గాలి రావడం చాలా ముఖ్యమని భావిస్తారు. కిటికీలు, తలుపులు కొంతసేపు తెరిచి ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోని గాలి మారి తాజాదనం ఏర్పడుతుంది. సహజ వెలుతురు ఇంటిని ప్రకాశవంతంగా మార్చడమే కాకుండా ఉల్లాసమైన వాతావరణాన్ని కలిగించడంలో కూడా సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఇంటికి తగిన వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిదిగా సూచిస్తారు.
పచ్చదనానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి
ఇంటి ఆవరణలో లేదా బాల్కనీలో తులసి, మనీ ప్లాంట్ వంటి మొక్కలను పెంచడం వాస్తు శాస్త్రంలో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పచ్చని మొక్కలు ఇంటికి అందాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కూడా సృష్టిస్తాయి. ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే వాతావరణం మనసుకు ప్రశాంతతను కలిగిస్తుందని చాలామంది విశ్వసిస్తారు. అలాగే ఇంటి చుట్టూ పచ్చదనం ఉంటే వాతావరణం కూడా తాజాగా అనిపిస్తుంది.
బెడ్రూమ్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ
మంచి నిద్ర మానసిక ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. అందుకే వాస్తు ప్రకారం పడకగదిలో మంచాన్ని సరైన దిశలో ఉంచాలని సూచిస్తారు. సాధారణంగా తల దక్షిణం లేదా తూర్పు వైపు ఉండేలా నిద్రించడం మంచిదిగా భావిస్తారు. పడకగదిలో అవసరానికి మించిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పెద్ద అద్దాలు లేదా అనవసరమైన సామాన్లు ఉంచకుండా ఉంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని చెబుతారు. గది శుభ్రంగా, గాలి ఆడేలా ఉండడం కూడా మంచి నిద్రకు ఉపయోగపడుతుంది.
ప్రశాంతతను కలిగించే రంగులు
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రంగులు కూడా మన భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతాయని నమ్మకం. అందుకే ఇంటి గోడలు లేదా అలంకరణలో లేత నీలం, ఆకుపచ్చ, లేత బూడిద వంటి ప్రశాంతతను సూచించే రంగులను ఉపయోగించడం మంచిదిగా భావిస్తారు. అలాగే ప్రకృతి దృశ్యాలు, ఆధ్యాత్మికత లేదా స్ఫూర్తినిచ్చే చిత్రాలతో ఇంటిని అలంకరించడం వల్ల సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని చెబుతారు. ఇంటి అలంకరణలో సరళత, పరిశుభ్రత ఉంటే మనసుకు కూడా ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి కలుగుతుందని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: వాస్తు శాస్త్రం సంప్రదాయ విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవి ఆ విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఇవ్వడమైంది. మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువకాలం కొనసాగితే తప్పనిసరిగా అర్హత కలిగిన వైద్యులు లేదా మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.