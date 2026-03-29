Daily Horoscope: ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది

Daily Horoscope: మార్చి 29, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Naresh.k
Published on: 29 March 2026 9:11 AM IST
Today’s Horoscope March 29, 2026 Daily Astrology Predictions for All Zodiac Signs
Daily Astrology Predictions

Today Rasi Phalalu: మేషం నుండి మీనం వరకు మీ వృత్తి, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేషం

వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అనవసర ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

వృషభం

ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

మిథునం

చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కర్కాటకం

మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. స్నేహితుల నుంచి మద్దతు అందుతుంది. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.

సింహం

ఉద్యోగస్తులకు అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.

కన్య

ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

తుల

పనుల ఒత్తిడి కారణంగా అలసట చెందుతారు. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ధన లాభం సూచిస్తోంది.

వృశ్చికం

భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడుపుతారు.

ధనుస్సు

శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

మకరం

సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారించాలి. పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం.

కుంభం

భూ, వాహన సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత కనిపిస్తోంది. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. బంధువుల రాక ఆనందాన్నిస్తుంది.

మీనం

మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Naresh.k

Naresh.k

Related Stories
