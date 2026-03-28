Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు..శని, బుధ గ్రహాల అరుదైన కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు
Today Horoscope: మార్చి 28, 2026 శనివారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Today Rasi Phalalu: ఈరోజు ఏ రాశి వారికి ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది? ఎవరికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది? మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
మేషం:
ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
వృషభం:
పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సహనంతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మిథునం:
నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
కర్కాటకం:
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహా పాటించడం మంచిది. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహం:
ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సంతానం వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది.
కన్య:
పనుల్లో కొంత జాప్యం కలిగినా చివరకు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. స్నేహితుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
తుల:
వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
వృశ్చికం:
శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు:
శుభవార్తలు వింటారు. సృజనాత్మక పనుల్లో రాణిస్తారు. దూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
మకరం:
భూ, వాహన యోగాలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త వహించండి.
కుంభం:
సోదరుల సహాయం అందుతుంది. ధైర్యంతో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
మీనం:
మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.