Today Horoscope 1 April 2026: బృహస్పతి ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టయోగం..!
Today Horoscope 1 April 2026: ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం) నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Today Horoscope 1 April 2026: ఈ రోజు వికారి నామ సంవత్సర చైత్ర మాస శుక్ల పక్ష చతుర్దశి తిథి ,హస్తా నక్షత్రం కలయికతో ఉంది.
మేషం (Aries)
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండటం అవసరం. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. కుటుంబ సభ్యులతో కొద్దిపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, మాట పద్ధతిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.
వృషభం (Taurus)
ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు కలిసి వస్తుంది. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం ముఖ్యం.
మిథునం (Gemini)
మీ పని తీరుతో పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, అవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
కర్కాటకం (Cancer)
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. విద్యార్థులకు చదువులో ఏకాగ్రత అవసరం.
సింహం (Leo)
ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. స్నేహితులతో గడిపే సమయం మీకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి శుభ సమయం.
కన్య (Virgo)
నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఇష్టమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. రావాల్సిన బకాయిలు సకాలంలో అందుతాయి.
తుల (Libra)
ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. అనవసరమైన చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio)
ఈ రోజు మీకు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా సాగుతాయి. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు.
ధనుస్సు (Sagittarius)
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది మంచి రోజు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల చర్చలు జరుగుతాయి. రుణ సమస్యల నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.
మకరం (Capricorn)
పనిలో ఏకాగ్రత అవసరం. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభించడానికి సమయం పట్టవచ్చు, నిరాశ చెందకండి. గృహ నిర్మాణ పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. పెద్దల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభం (Aquarius)
నూతన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కళాకారులకు మరియు క్రీడాకారులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇరుగుపొరుగు వారితో సంబంధాలు బలపడతాయి. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
మీనం(Pisces)
ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు, బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకోండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం లేదా యోగా చేయడం మంచిది. ఉద్యోగులకు బదిలీలు లేదా మార్పులు ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి. దైవ ప్రార్థన మేలు చేస్తుంది.
గమనిక: ఇవి కేవలం గ్రహ స్థితిగతుల ఆధారంగా చెప్పబడిన సామాన్య ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు దశల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.