Daily Horoscope: తుల, మీన రాశి వారికి అద్భుత యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు జర జాగ్రత్త..!

Home జ్యోతిష్యంDaily Horoscope: తుల, మీన రాశి వారికి అద్భుత యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు జర జాగ్రత్త..!

Daily Horoscope: 8 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారానికి సంబంధించిన ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Naresh.k
Published on: 8 April 2026 6:58 AM IST
X

Today Rashi Phalalu: ఈరోజు చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచరించడం, గజకేసరి యోగం ప్రభావం ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశులకు విశేష ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.

మేషం

కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలం. బంధువుల నుంచి కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

వృషభం

ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. పనుల్లో పట్టుదల అవసరం.

మిథునం

వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో గౌరవం పెరుగుతుంది. ధన లాభం మరియు ఆస్తి వ్యవహారాలు ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

కర్కాటకం

ఆర్థిక ప్రగతి బాగుంటుంది. పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు. కొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.

సింహం

పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి కానీ పనుల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

కన్య

దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి చికాకులు రావచ్చు. ఓర్పుతో వ్యవహరించడం మంచిది.

తుల

ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు.

వృశ్చికం

ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పనుల్లో జాప్యం జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి.

ధనుస్సు

శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. వాహన సౌఖ్యం కలుగుతుంది.

మకరం

పనుల్లో శ్రమాధిక్యం ఉంటుంది. బంధువులతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. దైవ దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

కుంభం

సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆస్తి లాభం సూచిస్తోంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి.

మీనం

నూతన ఉద్యోగ ప్రాప్తి లేదా వృత్తిలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా విశేష లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం లభిస్తుంది.

గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Today HoroscopeTeluguRashi PhalaluApril 8 2026
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X